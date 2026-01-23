500 ezer forint feletti nettó átlagkereset: a kormányzat adócsökkentési politikája akcióban

A kormány azért küzd, hogy 2026-ban is több jusson a magyar családok és nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében emelik a béreket, megvédik a 13. havi és bevezetik a 14. nyugdíjat, miközben csökkentik az adókat és folytatják a harcot az áremelésekkel szemben. Januártól – számos ágazati béremelés, így például a szociális és kulturális ágazatban végrehajtott 15 százalékos emelés mellett – a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nőtt, ami komoly eredmény a jelenlegi kedvezőtlen külső gazdasági környezetben. Az adócsökkentéseknek köszönhetően 2025 novemberében először emelkedett 500 ezer forint fölé a nettó átlagkereset, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot, derül ki az NGM közleményéből.

A munkaalapú társadalom eredményei: jelentős mértékben növekednek a bérek. / Fotó: Sam Moghadam / Unsplash

Emelkedő bérek, sikeres politika

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756.400 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,9 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent. A nettó átlagkereset pedig 10,2%-kal 525.900 forintra nőtt. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A nettó átlagkereset először emelkedett 500 ezer forint fölé, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot.

Novemberben a reálkeresetek éves alapon 6,2 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Helyes politika, látható eredmények

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, ennek érdekében:

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett. A kormány célja változatlanul az, hogy a közeljövőben a minimálbér elérje az 1.000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot.

A borítókép illusztráció. / Forrás: Unsplash