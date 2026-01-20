Komoly bajban a magyar műszaki kiskereskedelem egyik meghatározó szereplője

Saját kezdeményezésre nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen a Fővárosi Törvényszéken. Az eljárás részeként a bíróság ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendelt el, amely összesen 125 hitelezőt érint – derül ki a Sell Magazin információiból. A BestByte által kért moratórium célja, hogy időt biztosítson a vállalatnak a fizetésképtelenség elkerülésére és egy fenntartható szerkezetátalakítási terv kidolgozására.

Szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen Fotó: Robson90 / Shutterstock

BestByte: veszteség, likviditási nyomás, hitelképességi gondok

A bíróságnak benyújtott dokumentumok szerint a BestByte 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben:

lassú készletforgás jellemezte a működést,

magas készletállomány kötötte le a forrásokat,

a bolthálózat fix költségei (bérleti díjak, rezsi, személyzet) tartósan terhelték a cashflow-t.

A Forbes értesülései szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a cég elveszítette hitelképességét: a bank már nem hajlandó garanciát vállalni, ami gyakorlatilag elvágja a külső finanszírozás egyik legfontosabb csatornáját. Egy, az ügyhöz közel álló forrás ezt így foglalta össze: „Két hónapra sem lehet tervezni.”

Erős online jelenlét, gyengülő üzleti modell

A nehézségek különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a PwC Magyarország e-kereskedelmi rangsora alapján a BestByte:

2024-ben a 11. legnagyobb forgalmú e-kereskedő volt Magyarországon,

a kizárólag magyar tulajdonú online szereplők között az 5. helyet foglalta el.

Ez azt mutatja, hogy a probléma nem elsősorban a kereslet hiányából fakad, hanem abból, hogy a klasszikus bolthálózatra épülő műszaki kiskereskedelmi modell egyre nehezebben alkalmazkodik a magas kamatkörnyezethez, az árérzékeny fogyasztókhoz és az online csatornák költséghatékonyabb működéséhez.

A szerkezetátalakítás gazdasági logikája

A Sell által ismertetett tervek szerint a szerkezetátalakítás fő pillérei: a veszteséges üzletek bezárása, a működési és személyi költségek csökkentése, a készletszint érdemi mérséklése, az online értékesítés arányának növelése és a cashflow stabilizálása. Gazdasági szempontból ez klasszikus válságkezelési recept: a tőkelekötés csökkentése és a fix költségek lefaragása nélkül a vállalat nem tudja helyreállítani likviditását, különösen banki finanszírozás hiányában.