Érdemes beszerezni az orvosi igazolást, mert vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban akár 200 ezer forint adókedvezmény jár

A személyi adókedvezmény betegség után sokak számára teljesen ismeretlen lehetőség, pedig 2026-ban már csaknem 200 ezer forinttal csökkentheti az éves adófizetési kötelezettséget. Az erről szóló jogszabály egy hosszú betegséglis­tát tartalmaz, amelyre olyan gyakori betegségek is felkerültek, mint például a gluténérzékenység.
A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. A „személyi kedvezmény súlyos fogyatékosság esetén” nevű adócsökkentési lehetőség már több mint harminc éve létezik, mégis meglepően sokan nem élnek vele, holott a jogosultak köre igen széles: 18 betegségcsoportot, ezen belül mintegy 700 olyan betegséget határoz meg, amelyeknek érintettjei jogosulttá válhatnak az adókedvezményre. A 335/2009-es kormányrendelet melléklete pontosan felsorolja azokat a betegségeket és BNO-kódokat, amelyek alapján jár a kedvezmény.

Vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban jelentős adókedvezmény jár
Vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban jelentős adókedvezmény jár. Fotó: Shutterstock

Vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban jelentős adókedvezmény jár

A kedvezmény összege a minimálbérhez igazodik. Mivel 2026-ban a minimálbér bruttó 322 800 forintra emelkedett, ezzel együtt nő az igénybe vehető adócsökkentés mértéke is. A hatályos szabályok szerint havonta a minimálbér egyharmadának 15 százaléka vonható le az adóból, azaz: 16 100 forint havonta, vagy 193 200 forint évente. Ennyivel kevesebb személyi jövedelemadót kell tehát fizetnie annak, aki jogosult a kedvezményre - számolt be róla a HEOL.

Sokan nem is tudják, hogy az adókedvezményre való jogosultság többek között az alábbi, viszonylag gyakori betegségek esetében is fennállhat:

  • cöliákia (gluténérzékenység),
  • Crohn-betegség,
  • I-es típusú cukorbetegség,
  • szövődményes II-es típusú diabétesz,
  • endometriózis,
  • bizonyos formájú laktózintolerancia,
  • több autoimmun betegség,
  • egyes daganatos megbetegedések,
  • veleszületett anyagcsere-rendellenességek.

Az érintetteknek az adókedvezményhez egy szakorvosi igazolásra van szüksége, amely tartalmazza:

  • a betegség megnevezését,
  • a BNO-kódot,
  • valamint azt, hogy mikortól áll fenn az állapot.

A kedvezmény kétféleképpen érvényesíthető:

  • év közben, a munkáltatónál leadott nyilatkozattal,
  • vagy utólag, az éves adóbevallásban.

A személyi adókedvezmény 5 évre visszamenőleg is érvényesíthető

Ha valaki korábban is jogosult lett volna, de nem tudott róla vagy nem élt a lehetőséggel, még nincs minden veszve. A NAV szabályai szerint ugyanis a személyi kedvezmény legfeljebb öt évre visszamenőleg is érvényesíthető.

 

 

