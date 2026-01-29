Átadták az első debreceni BMW-ket, híres színészek, modellek a tulajdonosok között

A hivatalos piaci bevezetés előtt, Münchenben egy exkluzív rendezvényen a gyártó átadta az első BMW iX3-asokat az ügyfeleknek. A debreceni gyárban készülő első autókat németországi hírességek vehették át, például Kostja Ullmann és Christoph Maria Herbst színészek, valamint Lena Gercke modell, aki évek óta a BMW márka nagykövete.

Átadták a Debrecenben készült első BMW iX3 modelleket

Fotó: BMW

A szeptemberi világpremier óta minden harmadik, Európában megrendelt akkumulátoros elektromos BMW egy iX3 volt. Ezért felgyorsítják a gyártás felfutását, és a tervezettnél sokkal korábban vezetnek be egy második műszakot.

Március 7-étől az összes európai piacon indul a modell forgalmazása

– emeli ki az AutoPro cikke. Az összkerékhajtású BMW iX3 50 xDrive ára 68.900 eurótól (mintegy 26 millió forint) kezdődik, de hamarosan további változatok is érkeznek - a találgatások szerint a belépő szintű modell ára körülbelül 60 ezer euró (körülbelül 23 millió forint) lesz.

Októberben indult a BMW iX3 gyártása Debrecenben

Ahogy beszámoltunk róla, tavaly szeptember végén adták át a debreceni BMW-gyárat, amelynek első terméke, a Neue Klasse családba tartozó iX3-as, tisztán elektromos szabadidő-autó. A sorozatgyártás október végén indult, a termelés felfuttatása egy új gyárban jellemzően 2-3 hónapot vesz igénybe, teljes kapacitáson pedig évi 150.000 autó előállítására lesz képes az üzem, amelyben 3000 főt foglalkoztatnak.

Az iX3-as iránt kezdettől fogva hatalmas az érdeklődés, már most biztos, hogy sikeres modell lesz. Emellett más BMW típusok is készülhetnek majd Debrecenben, erre felkészülve eleve úgy tervezték a teljes komplexumot, hogy az egyes csarnokokat könnyű legyen bővíteni.