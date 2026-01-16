Czepek Gábor szerint ez a brüsszeli terv odavágna a rezsicsökkentésnek

Most már nem csak tervekről beszélünk, hanem konkrét számokat tudunk. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentése egyértelművé tette: Brüsszel 800 milliárd dollárt vonna el.

Brüsszel új trükkel gyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását Fotó: AFP

Brüsszel terve családonként több mint 1,3 millió forint terhet jelentene

Háború idején nincs kiszámítható energiabeszerzés. Ideológia-vezérelt döntésekkel útvonalakat zárnak el, az energiapiacok torzulnak, az árak elszállnak. Európában az energiaárak 3–4-szer magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Ezért került az európai versenyképesség padlóra – fogalmazott közösségi-média bejegyzésében Czepek Gábor Energiaügyi Miniszterhelyettes.

Brüsszel nemcsak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit − jegyezte meg korábban a Miniszterhelyettes.

Magyarországon azonban van egy gátja ennek: az erős nemzeti kormány, amely nemet mond ezekre a tervekre. Ez az oka annak, hogy Brüsszel változást akar. Ehhez azonban végrehajtó is kell. Olyan politikai erő, amely nem tud, vagy nem akar nemet mondani. Ezért ilyen fontos most a választás – emelte ki a Czepek Gábor. Hiszen hosszú távon a béke a feltétele annak, hogy helyreálljanak az energiabeszerzési útvonalak, csökkenjenek az árak, és újra legyen gazdasági mozgástér.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik

A magyar családok rezsivédelmére a kormány tavaly 800 milliárd forintot fordított. A rezsivédelmet pedig 2026-ban is fenntartják. Az energiaügyi szakpolitikus szerint a rezsicsökkentés 12 éve biztosítja, hogy Magyarországon legyenek az EU legalacsonyabb áram- és gázárai. A lakossági fogyasztók 93%-a földgáz, közel 80%-a pedig áram tekintetében részesül a rezsivédett árakból. Ennek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység: míg korábban a háztartások negyede nem tudta befizetni a számláit, ez az arány mára 7%-ra csökkent.