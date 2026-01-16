Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Gyász

Meghalt Koltai János

brüsszeli szankciók

Czepek Gábor szerint ez a brüsszeli terv odavágna a rezsicsökkentésnek

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel 800 milliárd dollárt vonna el, és ennek az árát a tagállamokkal – vagyis a magyar családokkal és vállalkozásokkal – fizettetné meg. Ez lenne a háborús gazdaság és a háború fenntartására irányuló brüsszeli tervek nagyon is kézzelfogható következménye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszeli szankciókCzepek Gáborrezsicsökkentés

Most már nem csak tervekről beszélünk, hanem konkrét számokat tudunk. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentése egyértelművé tette: Brüsszel 800 milliárd dollárt vonna el.

Brüsszel új trükkel gyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását
Brüsszel új trükkel gyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását Fotó: AFP

Brüsszel terve családonként több mint 1,3 millió forint terhet jelentene

Háború idején nincs kiszámítható energiabeszerzés. Ideológia-vezérelt döntésekkel útvonalakat zárnak el, az energiapiacok torzulnak, az árak elszállnak. Európában az energiaárak 3–4-szer magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Ezért került az európai versenyképesség padlóra – fogalmazott közösségi-média bejegyzésében Czepek Gábor Energiaügyi Miniszterhelyettes. 

Brüsszel nemcsak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit − jegyezte meg korábban a Miniszterhelyettes.

Magyarországon azonban van egy gátja ennek: az erős nemzeti kormány, amely nemet mond ezekre a tervekre. Ez az oka annak, hogy Brüsszel változást akar. Ehhez azonban végrehajtó is kell. Olyan politikai erő, amely nem tud, vagy nem akar nemet mondani. Ezért ilyen fontos most a választás – emelte ki a Czepek Gábor. Hiszen hosszú távon a béke a feltétele annak, hogy helyreálljanak az energiabeszerzési útvonalak, csökkenjenek az árak, és újra legyen gazdasági mozgástér. 

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik

A magyar családok rezsivédelmére a kormány tavaly 800 milliárd forintot fordított. A rezsivédelmet pedig 2026-ban is fenntartják. Az energiaügyi szakpolitikus szerint a rezsicsökkentés 12 éve biztosítja, hogy Magyarországon legyenek az EU legalacsonyabb áram- és gázárai. A lakossági fogyasztók 93%-a földgáz, közel 80%-a pedig áram tekintetében részesül a rezsivédett árakból. Ennek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység: míg korábban a háztartások negyede nem tudta befizetni a számláit, ez az arány mára 7%-ra csökkent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!