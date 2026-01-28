Brüsszel nem tágít, ismét célba vette a paksi fűtőanyagokat

Az Oroszországból származó földgáz és kőolaj uniós importjának tilalma után az Európa Bizottság felmelegítette a korábban polcra tett ötletét, amely szerint a nukleáris fűtőanyagok behozatalát is szankcionálná – erről Anna-Kaisa Itkonen a testület szóvivőjének kijelentése alapján számolt be az RBC-Ukraina. „Ami az atomenergiát és a nukleáris termékeket illeti, azt mondtuk, hogy ez egy nehezebben kidolgozható kérdés, de az előkészítés szakaszában van. Nem tudok határidőt mondani, de remélem, hogy a megfelelő időben be tudjuk majd mutatni” – szögezte le, hozzátéve, hogy Brüsszel egyszersmind a RePowerEU végrehajtásának befejezését tervezi, vagyis az összes orosz energiát kivonná az unió piacáról – mutat rá cikkében a Magyar Nemzet.

Brüsszel újabb szankciót tervez Oroszországgal szemben

Fotó: John Thys / AFP

A stratégia korai változataiban utaltak az atomenergiára is, de annak kérdését a gáz- és olajtilalomtól végül a bizottság külön kezelte: a nyári jogalkotási javaslatból az atomenergia-kitétel kikerült, és a bizottság külön jogalkotási javaslatot helyezett kilátásba az atomenergia és a nukleáris üzemanyag témájában.

Brüsszel az atomenergiát is szankcionálná

A RePowerEU keretében 2025 végén a tagállamok és az Európai Parlament ideiglenes megállapodást kötött az orosz földgázimport teljes megszüntetéséről, amelyet 2026. január 26-án véglegesen is elfogadta az EU Tanácsa, Magyarország és Szlovákia ellenszavazatával. Ennek értelmében az EU fokozatosan leállítja az orosz földgáz- és cseppfolyósított gáz (LNG) importját, 2027 elejére a cseppfolyósított gáz kategóriában, és 2027 őszére a vezetékes gáz esetében is teljesen. A lépés miatt hazánk az Európai Bírósághoz fordul, mondván, a szankciós döntéseket egyhangú szavazással kell elfogadni. Emellett a korlátozás súlyosan sérti a magyar érdekeket, különösen az energiaellátás biztonságát és a rezsicsökkentés védelmét.

Ez nincs másként az atomenergia területén sem, hiszen az EU nukleáris ellátása jelenleg nem leváltható rövid távon: számos tagállam – köztük több kelet- és közép-európai ország – technológiai okokból kizárólag orosz gyártású fűtőanyagot tud használni. Az alternatív beszállítók bevonása hosszadalmas engedélyezési és átalakítási folyamat, amely évekig is eltarthat. Az atomenergia az uniós klímapolitika egyik alappillére, ezért a szankciós döntés nemcsak az erőművek működését, hanem az egész európai energiaellátás biztonságát veszélyeztetné, sőt az egészségügyben használt radioizotópok ellátására is hatással lehetne. Emiatt több tagállam és szakértői kör hangsúlyozta: az atomenergia nem kezelhető ugyanúgy, mint a fosszilis energiahordozók, és a politikai célkitűzéseknek igazodniuk kell a technikai realitásokhoz.