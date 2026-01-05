A repülőtér kapacitásának növelését, az üzemeltetés biztonságosabbá tételét és a légügyi előírásoknak való megfelelést célzó beruházások kezdődhetnek el a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások szerint, a reptér legnagyobb igénybevételnek kitett üzemi területeit érintő fejlesztések valósulhatnak meg.

Az üzemeltető Budapest Airport fontosnak tartja a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztését

Fotó: Shutterstock

Újabb beruházások a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren

A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.

A tervezett szervizút-felújítás a repülőgép-kiszolgálási zónába közvetlenül vezető T2B szervizutat érinti.

Az érintett szakasz a földi kiszolgálás egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a kiszolgáló járművek, a GSE-területek (itt zajlik a csomagszállítók, üzemanyag-autók, traktorok, utasbiztonsági eszközök tárolása, felkészítése) és parkolók miatt jelentős keresztirányú mozgás zajlik.

Ezenkívül előkészítő szakaszban van egy, a repülőtéri üzemeltetés szempontjából szintén stratégiai jelentőségű fejlesztés is: a 2-es terminál környezetében új központi jégtelenítő hely és állóhelyek kialakítása. A beruházás keretében egy közel 53 ezer négyzetméteres, betonburkolatú területet hoznak létre, amely alkalmas több repülőgép egyidejű kiszolgálására, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a meglévő gurulóutakhoz, szervizutakhoz és közműhálózatokhoz.

A Magyar Építők azt is kiemeli, hogy a projekt emellett a teljes energiaellátási és közmű-infrastruktúra kiépítését, nagy kapacitású optikai és strukturált adatkábelezést, komplex vízelvezetési rendszert, továbbá informatikai és biztonságtechnikai alap-infrastruktúra kiépítését is magában foglalja.

Nemrégiben beszámoltunk arról a több mint ezermilliárd forintos, nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségű beruházásról, amelynek keretében a tervek szerint 2026-tól nagyszabású infrastruktúrafejlesztés indulhat Ferihegyen és környékén. A projekt részeként új terminál, reptéri gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését.