Büntetővám: van miért rettegnie a 200 milliós országnak, lecsap az iráni átok

Brazília Iránnal szembeni közel 3 milliárd dolláros külkereskedelmi többlete most azzal fenyeget, hogy amiatt az ország az Egyesült Államok vámintézkedéseinek célkeresztjébe kerülhet, ami akár visszafordíthatja a közelmúltban javuló kapcsolatokat Brazíliaváros és Washington között. Miként az iráni válság kapcsán megírtuk: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos mértékű vámot vet ki azokra az országokra, melyek fenntartják kereskedelmüket Iránnal. A büntetővám jellegű intézkedés Brazília ezt a jelentős többletet amortizálhatja.

Teherhajó a brazíliai Rion de Janeiro kikötőjében

Megijedni ér: feszültséggel teli helyzetbe érkezne a büntetővám

Donald Trump amerikai elnök a héten 25 százalékos vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek „üzleti kapcsolatban állnak Iránnal”, miközben támogatásáról biztosította az iráni kormány ellen napok óta zajló, széles körű, véres erőszakba torkolló tiltakozásokat. Miközben a feszültség növekszik Washington és Teherán között, egyes államoknak érdemes felkészülniük arra, amit gazdasági szempontból Trump 25 százalékos vámjai jelenthetnek.

Brazília számára a helyzet azért is kényelmetlen, mert tavaly Trump már egyszer 50 százalékos vámokat helyezett kilátásba Brazíliával szemben, arra hivatkozva, hogy szerinte igazságtalanul üldözik Jair Bolsonarót, Brazília korábbi elnökét, Trump szövetségesét. Egy brazil-amerikai csúcstalálkozót követően azonban az amerikai elnök úgy döntött, enyhíti a Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát sújtó terheket. Ezt azonban most újabb irányváltás követheti, mivel Washington a büntetővámmal az iráni politikai válságra reagál, miután az országban az elmúlt évek legnagyobb kormányellenes megmozdulásai zajlanak.

Brazília több milliárd dollár értékű mezőgazdasági kereskedelme Teheránnal kerülhet ismét Washington célkeresztjébe

A brazil kormány adatai szerint Brazília tavaly 2,9 milliárd dolláros kereskedelmi többletet ért el Iránnal szemben, ami a dél-amerikai országot az új amerikai vámintézkedések közepébe helyezheti.