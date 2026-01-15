Büntetővám: van miért rettegnie a 200 milliós országnak, lecsap az iráni átok

Brazília Iránnal szembeni közel 3 milliárd dolláros külkereskedelmi többlete most azzal fenyeget, hogy amiatt az ország az Egyesült Államok vámintézkedéseinek célkeresztjébe kerülhet, ami akár visszafordíthatja a közelmúltban javuló kapcsolatokat Brazíliaváros és Washington között. Miként az iráni válság kapcsán megírtuk: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos mértékű vámot vet ki azokra az országokra, melyek fenntartják kereskedelmüket Iránnal. A büntetővám jellegű intézkedés Brazília ezt a jelentős többletet amortizálhatja.
Megijedni ér: feszültséggel teli helyzetbe érkezne a büntetővám
Donald Trump amerikai elnök a héten 25 százalékos vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek „üzleti kapcsolatban állnak Iránnal”, miközben támogatásáról biztosította az iráni kormány ellen napok óta zajló, széles körű, véres erőszakba torkolló tiltakozásokat. Miközben a feszültség növekszik Washington és Teherán között, egyes államoknak érdemes felkészülniük arra, amit gazdasági szempontból Trump 25 százalékos vámjai jelenthetnek.
Brazília számára a helyzet azért is kényelmetlen, mert tavaly Trump már egyszer 50 százalékos vámokat helyezett kilátásba Brazíliával szemben, arra hivatkozva, hogy szerinte igazságtalanul üldözik Jair Bolsonarót, Brazília korábbi elnökét, Trump szövetségesét. Egy brazil-amerikai csúcstalálkozót követően azonban az amerikai elnök úgy döntött, enyhíti a Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát sújtó terheket. Ezt azonban most újabb irányváltás követheti, mivel Washington a büntetővámmal az iráni politikai válságra reagál, miután az országban az elmúlt évek legnagyobb kormányellenes megmozdulásai zajlanak.
Brazília több milliárd dollár értékű mezőgazdasági kereskedelme Teheránnal kerülhet ismét Washington célkeresztjébe
– jelentette a Reuters.
A brazil kormány adatai szerint Brazília tavaly 2,9 milliárd dolláros kereskedelmi többletet ért el Iránnal szemben, ami a dél-amerikai országot az új amerikai vámintézkedések közepébe helyezheti.
Kukorica, szója áramlott Iránból Brazíliába
A Világbank legutolsó adatai szerint Irán 147 kereskedelmi partner számára exportált termékeket 2022-ben. Az OPEC-tag Iránt évek óta súlyos szankciókkal sújtja Washington. Olajának nagy részét Kínába exportálja, fő kereskedelmi partnerei között van Törökország, Irak, az Egyesült Arab Emírségek, India. Az azonban, hogy az új amerikai vámok az iráni importra kivetve a kereskedelmi partnereket büntetnék, új eleme az amerikai nyomásgyakorlásnak, és olyan jelentős kereskedelmi forgalmat erodálhatnak el (rövid távon, illetve bizonytalan időszakra), mint az imént említett brazil-iráni. Ez pedig az Iránba exportáló országoknak fájdalmas lesz.
2025 közepén a 210 millió lakosú Brazília már szembesült további amerikai vámokkal olyan termékek esetében, mint
- a marhahús,
- a kávé, és
- a narancslé.
Ezek mind a dél-amerikai ország fontos exportcikkei közé tartoznak.
Később Washington részben visszavonta ezeket az intézkedéseket, elsősorban azért, hogy elkerülje a belföldi inflációs nyomás fokozódását. Egyes termékek azonban továbbra is vámterhek alatt állnak, köztük a cipők, a halászati termékek és a faáru.
Brazília iráni exportjának gerincét a kukorica és a szója adja: ezek 2025-ben az ország Iránba irányuló kivitelének 67,9, illetve 19,3 százalékát tették ki.
A kereskedelmi adatok szerint Irán tavaly a brazil kukorica legfontosabb felvevőpiaca volt, 9,1 millió tonna importtal. A A nagyságrend érzékeltetéséhez érdemes megemlíteni, hogy Egyiptom és Kína – utóbbi egyébként Brazília legnagyobb kereskedelmi partnere – együttesen 9,5 millió tonna kukoricát vásárolt Brazíliától.
A statisztikák azt is mutatják, hogy Brazília saját külkereskedelmi többletéhez képest nagyságrendekkel kisebb mértékben, közel 85 millió dollárért importált termékeket Iránból, elsősorban műtrágyákat, például karbamidot (magas nitrogéntartalmú műtrágya), emellett gyümölcsöket és olajos magvakat.
Eközben Brazíla exportja az Egyesült Államokba 2024-ben hatalmas összeget ért el, 40,92 milliárd dollár volt.
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy Trump bejelentését cikkünk készítésének pillanatáig nem követte a Fehér Ház vagy más hivatalos amerikai szerv által kiadott részletező tájékoztatás. Az elnök bejelentése szerint az intézkedés azonnal hatályba lép.