Egyre nagyobb béren kívüli juttatást kapnak cafeteriaként a magyarok

Az elmúlt években a versenyképesség fenntartása érdekében, a bérezés mellett egyre kiemelkedőbb szerepet kap az egyénhez kapcsolódó vonzó juttatási csomag kialakítása. Január közepén a Cafeteria Trend oldal megvizsgálta, hogyan alakulnak a juttatási keretek 2026-ra.
Ennyit és így szánnak idén magyar cégek cafeteria keretre
A nem reprezentatív kutatás – amely 320 cégvezető válaszainak feldolgozásával készült – eredményei azt mutatják, hogy a juttatási keret csökkenésének trendje 2022-ben megfordult és a keret emelkedése azóta folytatódik.
A 2025-ben mért átlagos 458 022 forintos bruttó éves keret idén 496 202 forintra emelkedett. Ez nagyjából 8 százalékos növekedés az előző évhez képest
– állapította meg a kutatás alapján Cafeteria Trend. Ha külön-külön vizsgáljuk a nettó és bruttó keretösszegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest.
A felmérés további megállapításai szint:
- a válaszadók 40 százaléka alkalmaz nettó elvű juttatási rendszert,
- míg 55 százalék bruttó cafeteria kerettel dolgozik, melynél a keretösszeg tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó költségeket is.
- A fennmaradó 5 százaléknál vegyes megoldások működnek a közterhek megosztására.
Ha megvizsgáljuk, hogy struktúrájában hogyan alakult a keretösszeg változás, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években a magasabb keretet adók aránya növekszik.
Emellett 7 százalékkal nőtt a 500 ezer forint feletti keretet kínáló munkáltatók aránya.
Az új juttatások is megjelennek az ajánlott elemek között
Tavaly különleges kihívás volt, hogy teljesen új juttatási elemek is megjelentek a kedvező adózású lehetőségek között. A friss kutatásban azt is vizsgálták, hogy milyen mértékben kínálják a munkáltatók ezeket az új juttatásokat.
A SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla esetén a válaszadók 27,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bekerül a kínálatába ez az új juttatási lehetőség, 67,3 százalék mondta azt, hogy nem ad majd ilyen juttatásokat 2026-ban.
Arányait tekintve:
- az állatkerti belépőt a kitöltők 23,7 százaléka adja 2026-ban. A tavalyi évhez képest a bizonytalanok részarányának csökkenésével 71,3 százalékra nőtt azok aránya, akik nem nyújtanak ilyen juttatást.
- Ez az arány a lakhatási támogatásnál is hasonlóan alakul. 23,9 százalék jelezte, hogy kínál ilyen juttatás, míg 73,3 százaléknál nem fog szerepelni ez az elem a palettán.
- Azon kitöltők aránya, akik tervezik a diákhitel támogatását 2026-ban 14,7 százalékra csökkent, 384,3 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem kerül a juttatási kínálatukba ez az elem.
