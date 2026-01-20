Egyre nagyobb béren kívüli juttatást kapnak cafeteriaként a magyarok

Az elmúlt években a versenyképesség fenntartása érdekében, a bérezés mellett egyre kiemelkedőbb szerepet kap az egyénhez kapcsolódó vonzó juttatási csomag kialakítása. Január közepén a Cafeteria Trend oldal megvizsgálta, hogyan alakulnak a juttatási keretek 2026-ra.

A cégek 55 százaléka bruttó cafeteria kerettel dolgozik / Forrás: bakhtiarzein

Ennyit és így szánnak idén magyar cégek cafeteria keretre

A nem reprezentatív kutatás – amely 320 cégvezető válaszainak feldolgozásával készült – eredményei azt mutatják, hogy a juttatási keret csökkenésének trendje 2022-ben megfordult és a keret emelkedése azóta folytatódik.

A 2025-ben mért átlagos 458 022 forintos bruttó éves keret idén 496 202 forintra emelkedett. Ez nagyjából 8 százalékos növekedés az előző évhez képest

– állapította meg a kutatás alapján Cafeteria Trend. Ha külön-külön vizsgáljuk a nettó és bruttó keretösszegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest.

A felmérés további megállapításai szint:

a válaszadók 40 százaléka alkalmaz nettó elvű juttatási rendszert,

míg 55 százalék bruttó cafeteria kerettel dolgozik, melynél a keretösszeg tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó költségeket is.

A fennmaradó 5 százaléknál vegyes megoldások működnek a közterhek megosztására.

Ha megvizsgáljuk, hogy struktúrájában hogyan alakult a keretösszeg változás, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években a magasabb keretet adók aránya növekszik.

Emellett 7 százalékkal nőtt a 500 ezer forint feletti keretet kínáló munkáltatók aránya.

Az új juttatások is megjelennek az ajánlott elemek között

Tavaly különleges kihívás volt, hogy teljesen új juttatási elemek is megjelentek a kedvező adózású lehetőségek között. A friss kutatásban azt is vizsgálták, hogy milyen mértékben kínálják a munkáltatók ezeket az új juttatásokat.

A SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla esetén a válaszadók 27,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bekerül a kínálatába ez az új juttatási lehetőség, 67,3 százalék mondta azt, hogy nem ad majd ilyen juttatásokat 2026-ban.

Arányait tekintve: