Erről biztosan nem tudott: leleplezzük az európai titkos királyságot

Castelo Novo egy rejtett kincs, sőt, sokak szerint az ország egyik legjobb úti célja. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) nemzetközileg is elismerte: a világ egyik legjobb turisztikai falujának választották. Az UNWTO szigorú kritériumok alapján értékeli a falvakat, beleértve a fenntarthatóságot, a helyi lakosok számára kínált lehetőségeket, a biztonságot, valamint a kulturális és természeti erőforrások megőrzését.

Pazar helyen fekszik Castelo Novo

Castelo Novo manapság a világ egyik vezető turisztikai falujaként ismert. A Beira Baixa régió szívében, Portugália egykori fővárosában található festői falu a Garduna-hegységre néz.

Nyolc évszázados, ősi település Castelo Novo

Ez a nyolc évszázaddal ezelőtt alapított ősi település a régió egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyének ad otthont. Castelo Novo, akkori nevén Alpreada, legrégebbi említése Kr. u. 1202 körülre nyúlik vissza.

A Quinta do Ervedal római fürdői jelentik az elsődleges vonzerőt az odalátogatók számára – emeli ki az Express.

A település stratégiailag fontos helyen fekszik, és ezt felismerve, I. Dinis király a potenciális fenyegetések elleni védekezés érdekében, a falu várát, tipikus gótikus vonásokat átvéve. Egy turista elragadtatva nyilatkozott az erődítményről: „A domb tetején álló vár egy gyöngyszem. A tetején a kilátás a környékre még egy szürke napon is csodálatos.”

A nyaralók a helyiek életébe is betekintést nyerhetnek, felfedezhetik például a szőlő taposásának évszázados hagyományát, és megcsodálhatják a település történelmi kúriáit. A környéket felfedezők a Molnárok útját követve megtekinthetik a szélmalmokat, amelyek egykor a falusi élet szerves részét képezték.

Egy turista, aki keresztül-kasul bejárta a falut, megjegyezte: „Ez egy titkos királyság."

A falu elismerést kapott úttörő fenntarthatósági erőfeszítéseiért is, és Portugália első olyan turisztikai települése lett, amely elérte a teljes karbonsemlegességet. A város öt elektromos járművet biztosít, amelyek a vasútállomásról szállítják a turistákat a városba.

Castelo Novóba Lisszabonból el lehet jutni körülbelül három és fél óra alatt vonattal, vagy két és fél óra alatt autóval. De könnyen megközelíthető Coimbrától, amely pazar középkori óvárossal büszkélkedhet, innen az autóút alig két órát vesz igénybe, Castelo Novo pedig mindenképpen megér egy egynapos kirándulást.

