Ezt tényleg nem láttuk jönni: a Wizz Air hatalmas dobásra készül

A brit Wizz Air, a diszkont légitársaság Egyesült Királyságban működő leányvállalata menetrend szerinti és charter-járatok indításához szükséges külföldi légi fuvarozó engedély iránti kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához. Ez ugyan még nem azt jelenti, hogy a charter járatokon túl hamarosan a cég által biztosított közvetlen menetrend szerinti fapados járatok fognak indulni brit területről az amerikai kontinens irányába, de mindenképp figyelmet érdemlő fejlemény annak tükrében, hogy a korábban szóba került közvetlen európai-indiai járatokra még biztosan várni kell.
A légitársaság beadványában azt írta, hogy utasokat, poggyászokat és postai küldeményeket szállító, menetrend szerinti és charter-járatokhoz kér engedélyt az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok bármely pontjai között, valamint ezeken keresztül akár harmadik országokból/országokba is. Emellett pedig kérték a cargo- és egyéb charter-járatok engedélyezését is számol be arról az Airportal. A brit Wizz Air az igény gyorsított és egyszerűsített elbírálását kérte a az amerikai közlekedési tárcához (Department of Transportation) január 23-án benyújtott kérelmében.

Charter járatokat indítana a Wizz Air az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között, de a menetrend szerinti járatokra is engedélyt kért
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Wizz Air: egyelőre charter járatokat terveznek, azokat viszont gyorsan

A légitársaság a beadványban azt közölte, hogy jelenleg csak utasszállító charter-járatok indítását tervezi, amely a szezonalitástól és a charter-igényektől függően változhat. Ugyanakkor az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti ún. nyílt égbolt 2020-as megállapodás alapján a rendelkezésre álló jogok teljes körére kiterjedő felhatalmazást kér, hogy a jövőben menetrend szerinti járatokat indíthasson új kérelem benyújtása nélkül.

A Wizz Air kérelmében leszögezte, hogy a tervezett járatokat a lehető leghamarabb elindítaná, álláspontja szerint ezek bővítenék az utazási lehetőségeket és erősítenék a versenyt az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság légiközlekedési piacán.

A külföldi légi fuvarozó engedély (Foreign Air Carrier Permit – FACP) kiadása során egyebek mellett a kérelmező légitársaság

  • repülésbiztonsági megfelelőségét, 
  • hatósági engedélyeit, 
  • tulajdonosi hátterét, 
  • üzemelését, karbantartási gyakorlatát 

vizsgálják.

Behúzta a féket a vállalat az XLR-gépeknél

A lépés annak nyilvánvaló üzleti megfontolása ellenére is némiképp váratlan. Miként a portál felidézi, Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója korábban több alkalommal is kategorikusan elzárkózott a transzatlanti járatok elindításától, még akkor is, amikor megnövelt hatótávú Airbus A321XLR repülőgépeket rendelt. Ezek a gépek alkalmasak a keskenytörzsű gépek családján belül interkontinentális útvonalak teljesítésére is, függetlenül attól, hogy a velük kapcsolatos műszaki nehézségek szállításuk átütemezését tette szükségessé. Ennek részleteiről az Origón is írtunk, s emlékezetes az is, hogy Orbán Vikor is ilyen gépet vett igénybe legutóbbi washingtoni látogatásán (egy izlandi leszállás beiktatásával).

A kérelem benyújtása nem csak a transzatlanti piacra való esetleges belépés szempontjából érdekes, hanem azért is, mert Váradi József a közmúltban arról is említést tett egy sajtótájékoztatón cikkünket arról itt találja , hogy egyelőre nem várhatók közvetlen európai (akár budapesti indításasú) indiai járatok sem, legalább két évig, függetlenül attól, hogy a fenti típusjelzésű gépekkel még a mumbai érkezés is teljesíthető lehet. Az XLR-gépekkel járatok indításának halasztását emeli ki az is, hogy légitársaság tavaly novemberben az eredetileg 47 darabos A321XLR rendelését jelentősen lecsökkentette, és csak 11 gépet vár ebből a típusból.

 

