Ezt sem lehet megúszni: jönnek a reklámok a ChatGPT-be

Az OpenAI hirdetéseket vezet be a ChatGPT-ben, miközben az akár 500 milliárd dollárra értékelt startup új bevételi forrásokat keres egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt. A cég közlése szerint a reklámok egyértelműen fel lesznek címkézve, a chatbot válaszait nem befolyásolják majd a hirdetők, és azok nem férhetnek hozzá a felhasználói beszélgetésekhez. A hirdetések bevezetéséről a vállalat az X közösségi felületen tett bejelentést.
Megvan, hova kerülnek majd a reklámok a ChatGPT felületén
Az irányváltás mindössze egy hónappal azután történt, hogy Sam Altman vezérigazgató kihirdette: az OpenAI-nak a felhasználói élmény javítására kell összpontosítania az Alphabet Gemini modelljével és az Anthropic új Claude Code eszközével folytatott egyre élesebb versenyben. A vállalat bejelentése alapján a közeljövőben egyes felhasználóknál már megjelennek a reklámok a ChatGPT felületének tetején.
A kísérleti időszak kezdetben az Egyesült Államokra korlátozódik, és a díjmentes szolgáltatást használókat, valamint egy új előfizetési csomag, a ChatGPT Go felhasználóit érinti.
Az olcsóbb Go előfizetés világszerte elérhető lesz, havi 8 dolláros áron, vagy ennek megfelelő összegért más pénznemekben. Az OpenAI tájékoztatása szerint a tesztidőszak alatt a hirdetések a felhasználói kérdések után jelennek meg: például ha valaki mexikói úti célokról érdeklődik, ehhez illeszkedő utazási ajánlatokat láthat.
A cég által megosztott képernyőfotók alapján a reklámok banner formátumúak lesznek. Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a hirdetések nem befolyásolják a ChatGPT válaszait, és a vállalat nem oszt meg beszélgetési adatokat a hirdetőkkel. Indoklásuk szerint azért kezdik el vizsgálni a reklámok lehetőségét, hogy „kevesebb használati korláttal még több ember részesülhessen az eszközeink előnyeiből”.
Az OpenAI által közzétett kép, ami a ChatGPT-be érkező hirdetésekre mutat példát:
Nem fog menni csak előfizetőkkel
Eközben egyre több a találgatás arról, hogy az MI-szektort a befektetői lelkesedés és a felhajtás túlértékelte, miközben a cégek eddig csak korlátozott mértékben tudtak valódi profitot felmutatni. Egyes elemzők szerint ez a „lufi” hosszú távon fenntarthatatlan, és akár ki is pukkadhat.
A BBC idézi Henry Ajder-t, a mesterséges intelligencia, a deepfake-ek és a szintetikus média szakértőjét, aki szerint az OpenAI döntése nem meglepő. „Az OpenAI az elmúlt években hatalmas felhasználói növekedést ért el, de továbbra is égeti a befektetők pénzét – nem nyereséges vállalat” – mondta. Hozzátette:
ahhoz, hogy valóban profitot termeljen, a cégnek az előfizetéseken túl más bevételi forrásokat is találnia kell, és sok szoftvercég számára a hirdetés megbízható megoldás.
A kérdés azért is nagyon fontos, mert az OpenAI eddig is rengeteg pénz költött a fejlesztésekre és a ChatGPT felhasználóinak kiszolgálására. A Financial Times beszámolója szerint az OpenAI 2025 első hat hónapjában mintegy 8 milliárd dolláros (kb. 2,6 ezer milliárd fontos) veszteséget termelt, miközben a ChatGPT 800 millió felhasználójának mindössze 5 százaléka fizet elő.
A Go csomag mellett a vállalat már kínál az Egyesült Államokban
- Plus előfizetést havi 20, és
- Pro előfizetéseket is, havi 200 dollárért (más régiókban, ahol elérhetők, ezeknek megfelelő összegért).
A ChatGPT Go először 2025-ben Indiában jelent meg, majd később más országokra is kiterjesztették.
Az OpenAI eredetileg nonprofit szervezetként indult, ám az évek során egyre inkább a kereskedelmi alapú működés irányába mozdult el. Miként az Origón megírtuk, a vállalat életében a következő nagy lépcső a tőzsdei bevezetés lehet, eközben elképesztő összegű dolgozói kompenzációt ígért munkavállalóinak részvényalapon.
Az internetes gazdaságot több mint két évtizede nagyrészt a reklámbevételek tartják fenn, és nem az OpenAI az egyetlen MI-cég, amely ezt az üzleti modellt fontolgatja – annak ellenére sem, hogy Sam Altman korábban többször kijelentette: nem kedveli a hirdetéseket, és azokat „végső megoldásnak” nevezte.
2025-ben az MI-cég Perplexity kinevezte Taz Patelt a „reklám- és vásárlási vezető” posztra, ám a szakember kilenc hónappal később távozott a vállalattól. A Google eközben tagadja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint 2026-ra hirdetéseket tervezne bevezetni a Gemini nevű MI-eszközében.