Ezt sem lehet megúszni: jönnek a reklámok a ChatGPT-be

Az OpenAI hirdetéseket vezet be a ChatGPT-ben, miközben az akár 500 milliárd dollárra értékelt startup új bevételi forrásokat keres egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt. A cég közlése szerint a reklámok egyértelműen fel lesznek címkézve, a chatbot válaszait nem befolyásolják majd a hirdetők, és azok nem férhetnek hozzá a felhasználói beszélgetésekhez. A hirdetések bevezetéséről a vállalat az X közösségi felületen tett bejelentést.

Hirdetések jönnek a ChatGPT-be (illusztráció)

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Megvan, hova kerülnek majd a reklámok a ChatGPT felületén

Az irányváltás mindössze egy hónappal azután történt, hogy Sam Altman vezérigazgató kihirdette: az OpenAI-nak a felhasználói élmény javítására kell összpontosítania az Alphabet Gemini modelljével és az Anthropic új Claude Code eszközével folytatott egyre élesebb versenyben. A vállalat bejelentése alapján a közeljövőben egyes felhasználóknál már megjelennek a reklámok a ChatGPT felületének tetején.

A kísérleti időszak kezdetben az Egyesült Államokra korlátozódik, és a díjmentes szolgáltatást használókat, valamint egy új előfizetési csomag, a ChatGPT Go felhasználóit érinti.

Az olcsóbb Go előfizetés világszerte elérhető lesz, havi 8 dolláros áron, vagy ennek megfelelő összegért más pénznemekben. Az OpenAI tájékoztatása szerint a tesztidőszak alatt a hirdetések a felhasználói kérdések után jelennek meg: például ha valaki mexikói úti célokról érdeklődik, ehhez illeszkedő utazási ajánlatokat láthat.

A cég által megosztott képernyőfotók alapján a reklámok banner formátumúak lesznek. Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a hirdetések nem befolyásolják a ChatGPT válaszait, és a vállalat nem oszt meg beszélgetési adatokat a hirdetőkkel. Indoklásuk szerint azért kezdik el vizsgálni a reklámok lehetőségét, hogy „kevesebb használati korláttal még több ember részesülhessen az eszközeink előnyeiből”.

Az OpenAI által közzétett kép, ami a ChatGPT-be érkező hirdetésekre mutat példát:

Nem fog menni csak előfizetőkkel

Eközben egyre több a találgatás arról, hogy az MI-szektort a befektetői lelkesedés és a felhajtás túlértékelte, miközben a cégek eddig csak korlátozott mértékben tudtak valódi profitot felmutatni. Egyes elemzők szerint ez a „lufi” hosszú távon fenntarthatatlan, és akár ki is pukkadhat.