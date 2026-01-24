Hírlevél
bank

Rendkívüli közleményt adott ki egy nagybank, minden ügyfelük érintett

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a CIB Bank, ezért ebben a hónapban még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.
Előre tervezett leállások lesznek ebben a hónapban a CIB Banknál, amiről a honlapjukon feltüntetett információk alapján tájékozódhatnak ügyfeleik. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

CIB bank - the second-biggest commercial bank in Hungary logo on a building is seen in Eger, Hungary on 3 November 2019 (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) (Photo by Michal Fludra / NurPhoto via AFP)
Januárban még két bankszünnapra számíthatnak a CIB Bank ügyfelei
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén – írják honlapjukon –, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is. A karbantartásra tekintettel 2026. januárban még két időpontban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek. 

Ekkor lesznek bankszünnapok a CIB Banknál:

A 2026.01.27. 22:00 - 2026.01.28. 05:00 és a 2026.01.29. 22:00 - 2026.01.30. 03:00 közötti időszakokban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

A 2026.01.27. 22:00 – 2026.01.28. 05:00 közötti időszakban

  • Az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.

 

