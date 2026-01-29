Hatalmas botrány a világ egyik legnagyobb bankjánál: szexuális zaklatás miatt indult ellene per

Citigroup határozottan elutasította egykori ügyvezető igazgatója, Julia Carreon vádjait, aki beperelte a bankot Andy Sieg vagyonkezelő igazgató állítólagos szexuális zaklatása miatt, mondván, hogy a nő „rendíthetetlen” támogatását fejezte ki a férfi iránt, valamint az ügy választottbírósági eljárás alá tartozik.

Szexuális zaklatás miatt indított pert a Citigroup ellen volt alkalmazottja

Fotó: Unsplash

Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja a texasi Austinban található szövetségi bírósághoz fordult, hogy zárt ajtók mögött tárgyalják Julia Carreon, a vagyonkezelési platformokért és az ügyfélélményért felelős egykori vezető ügyét, miután a nő meg nem határozott összegű kártérítési pert indított a Citigroup ellen Manhattanben.

A Citigroup visszautasítja a vádakat

Carreon ismételt és nyilvános szexuális zaklatással vádolta Sieget, beleértve azt is, hogy állítólag mások előtt arra utalt, hogy intim viszonyt folytatnak, és azt mondta kollégáinak, hogy közös „különleges daluk” van. Továbbá azt is állította, hogy a bank HR-osztálya gyűlöletkampányt indított az eltávolítása érdekében – mutat rá a Reuters.

Bírósági beadványában azonban a Citigroup azt állította, hogy semmilyen ténybeli vagy jogi alap nincs arra, hogy Sieg szexuálisan zaklatta volna Carreont.

A New York-i bank azt is közölte, hogy Carreon „rendíthetetlenül dicsérte Mr. Sieget” hónapokkal azután, hogy állítása szerint a zaklatás elkezdődött, és a banknál töltött utolsó napjaiban is ezt tette, mielőtt 2024. június 7-én távozott.

A Citigroup szerint Carreon állítólag a következőket írta Siegnek 2024. május 29-én: „Ön valóban az egyik legkivételesebb ember és vezető, akivel valaha találkoztam. Az integritása kifogástalan...”

A távozása előtti napon pedig Carreon pedig ezt írta Siegnek és egy másik vezető beosztású vagyonkezelőnek: „Köszönöm mindkettőtöknek, hogy megpróbáljátok megváltoztatni a kultúrát. Ez nem könnyű. Különösen nem a változást akaróknak. Hűha, de ez az utolsó napom. Köszönöm nektek. Alig várom, hogy lássam, milyen nagyszerű dolgokat fogtok véghezvinni.”

Megfélemlítő taktikák a Wall Streeten

Carreon ügyvédje, Linda Friedman azt mondta, hogy ügyfele egy erős ember, aki izgatottan várja a bírósági meghallgatását.