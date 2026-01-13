Folytatódnak az uniós gazdatüntetések, Strasbourg következik

Ezért a Copa-Cogeca vezetői hétfői brüsszeli találkozójukon úgy döntöttek, hogy a jelenlegi politikai helyzetben és a sürgető piaci körülmények miatt támogatni fogják a január 20-án Strasbourgban szervezendő újabb tüntetést.

A Copa-Cogeca támogatni fogja a január 20-án Strasbourgban szervezendő újabb tüntetést

Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

Ezért támogatja a Copa-Cogeca az újabb tüntetést

Úgy vélik: egy olyan időszakban, amikor a gabona- és állattenyésztés piaci feltételei rendkívül ingatagok, és a gazdálkodókra jelentős árnyomás nehezedik a növekvő műtrágya- és inputköltségek, valamint a csökkenő jövedelmek miatt minden eddiginél fontosabb olyan határozott politikai döntések meghozatala, amelyek képesek megteremteni az ágazat hosszú távú kilátásait és stabilitását.

December 18-án a nagyszabású gazdatüntetések résztvevői három követelés érdekében léptek fel:

Erős, közös és jól finanszírozott KAP 2027 után, valamint egy olyan többéves pénzügyi keret, amely megoldásokat kínál az ágazat nehézségeire, támogatja a versenyképességet és a növekedést.

Tisztességes és átlátható kereskedelem, amely hatékonyan védi az uniós termelési szabványokat és a legérzékenyebb ágazatokat, miközben segít javítani a versenyképességet.

Hatékonyabb törvényi szabályozás és jogbiztonságot kínáló program.

Amíg az uniós intézmények nem adnak olyan határozott válaszokat, amelyek valóban fokozzák az uniós gazdák versenyképességét és ellenállóképességét, addig a mozgósítás folytatódik – fogalmaz a közlemény. Ezért támogatja a Copa és a Cogeca az FNSEA által január 20-án Strasbourgban bejelentett tüntetést.

Azt várják, hogy az Európai Parlament vállalja fel a három alapvető követelésüket, mivel rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy fellépjen ezekben a sürgető kérdésekben. Most az európai parlamenti képviselőkön a sor, hogy cselekedjenek, és megmutassák azt a támogatást, amelyet állítólag a mezőgazdasági közösségeknek nyújtanak Európa élelmezésbiztonságának biztosítása érdekében – zárul az állásfoglalás.