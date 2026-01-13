Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Most érkezett

Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

gazdatüntetések

Folytatódnak az uniós gazdatüntetések, Strasbourg következik

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának miniszterei és az Európai Bizottság között lezajlott rendkívüli találkozó messze nem hozott kielégítő eredményeket az európai gazdálkodók és mezőgazdasági szövetkezetek előtt álló kihívásokat érintően – állapítja meg az uniós gazdálkodók szakmai szervezeteit és a mezőgazdasági szövetkezeteket tömörítő Copa-Cogeca friss közleménye. Ráadásul az, hogy az Európai Tanács megszavazta az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást, illetve az ezzel kapcsolatos manőverezés tovább súlyosbította az ágazat képviselőinek frusztrációját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gazdatüntetésekBrüsszelStrasbourgMercosurEurópai Tanács

Ezért a Copa-Cogeca vezetői hétfői brüsszeli találkozójukon úgy döntöttek, hogy a jelenlegi politikai helyzetben és a sürgető piaci körülmények miatt támogatni fogják a január 20-án Strasbourgban szervezendő újabb tüntetést.

Copa-Cogeca, Brüsszel, 2025. december 18.„Mezőgazdaság” feliratú, koporsót ábrázoló faláda lángol az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben 2025. december 18-án, az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozója idején.MTI/EPA/Olivier Matthys
A Copa-Cogeca támogatni fogja a január 20-án Strasbourgban szervezendő újabb tüntetést
Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

 

Ezért támogatja a Copa-Cogeca az újabb tüntetést

Úgy vélik: egy olyan időszakban, amikor a gabona- és állattenyésztés piaci feltételei rendkívül ingatagok, és a gazdálkodókra jelentős árnyomás nehezedik a növekvő műtrágya- és inputköltségek, valamint a csökkenő jövedelmek miatt minden eddiginél fontosabb olyan határozott politikai döntések meghozatala, amelyek képesek megteremteni az ágazat hosszú távú kilátásait és stabilitását

December 18-án a nagyszabású gazdatüntetések résztvevői három követelés érdekében léptek fel:

  • Erős, közös és jól finanszírozott KAP 2027 után, valamint egy olyan többéves pénzügyi keret, amely megoldásokat kínál az ágazat nehézségeire, támogatja a versenyképességet és a növekedést.
  • Tisztességes és átlátható kereskedelem, amely hatékonyan védi az uniós termelési szabványokat és a legérzékenyebb ágazatokat, miközben segít javítani a versenyképességet.
  • Hatékonyabb törvényi szabályozás és jogbiztonságot kínáló program.

Amíg az uniós intézmények nem adnak olyan határozott válaszokat, amelyek valóban fokozzák az uniós gazdák versenyképességét és ellenállóképességét, addig a mozgósítás folytatódik – fogalmaz a közlemény. Ezért támogatja a Copa és a Cogeca az FNSEA által január 20-án Strasbourgban bejelentett tüntetést.

Azt várják, hogy az Európai Parlament vállalja fel a három alapvető követelésüket, mivel rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy fellépjen ezekben a sürgető kérdésekben. Most az európai parlamenti képviselőkön a sor, hogy cselekedjenek, és megmutassák azt a támogatást, amelyet állítólag a mezőgazdasági közösségeknek nyújtanak Európa élelmezésbiztonságának biztosítása érdekében – zárul az állásfoglalás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!