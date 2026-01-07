Hatalmas segítség az édesanyáknak: már a februári utalásnál érezhető lesz, ha időben lépnek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint azoknak, akik szeretnék már februárban kézhez kapni a kedvezményekkel növelt fizetésüket, a napokban lépniük kell. Az adóelőleg-nyilatkozatot minél hamarabb le kell adni a munkáltatónál. Ezt megtehetjük hagyományos módon, papíron kitöltve is. Sokkal gyorsabb és egyszerűbb azonban az online megoldást választani. A hatóság új digitális nyomtatványai ugyanis számos kényelmi funkcióval segítik a családokat.

Jelentős könnyebbség az magyar családoknak és édesanyáknak. A kép illusztráció. / Forrás: Unsplash

Újabb könnyítések a családoknak

Fantasztikus lehetőségek nyíltak meg az új évvel. Januártól nemcsak a harminc év alatti édesanyák teljes szja-mentessége lépett életbe. Mostantól a negyven év alatti, két gyermeket nevelő anyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.

Emellett a családi adókedvezmény összege is emelkedett.

Ezek az intézkedések hatalmas segítséget jelentenek a mindennapokban. A pénz ott marad, ahol a legjobb helye van: a gyermeket nevelő családoknál. Az ügyintézés a digitális fejlesztéseknek köszönhetően gyerekjáték lett. A NAV online felületén az űrlapok már tartalmazzák az igénylő személyes adatait. Jellemzően a gyermekek és a munkáltató adatai is előre be vannak töltve. A felhasználónak így legtöbbször csak ellenőriznie és elfogadnia kell az információkat. Nincs szükség hosszadalmas körmölésre két példányban.

Nagy újdonság az úgynevezett ANYACSKA elnevezésű nyomtatvány. Ez azoknak nyújt könnyebbséget, akik egyszerre jogosultak valamilyen anyakedvezményre és a családi kedvezményre is. Ezen az űrlapon összevontan, egyszerre kérhető az összes járó kedvezmény érvényesítése. A rendszer ráadásul már a családi pótlék folyósítási adatait is figyelembe veszi, így még pontosabb a kitöltés. A nyilatkozatot egyetlen kattintással akár több munkáltatónak is el lehet küldeni egyszerre.

Jó hír, hogy nem minden esetben van szükség újabb adminisztrációra. Az a mintegy 140 ezer háromgyermekes édesanya, aki már 2025-ben kérte az októbertől járó adómentességet, most hátradőlhet, nekik nem kell újra nyilatkozniuk. A munkáltatók és kifizetők ugyanis az anyakedvezményeket innentől kezdve folyamatosan, évről évre figyelembe veszik.

Aki esetleg lecsúszna a mostani határidőről, annak sem vész el a pénze. A kedvezmények nemcsak havonta, hanem egy összegben is igénybe vehetők. Ebben az esetben a következő évi adóbevallásban lehet visszaigényelni az egész éves összeget. Érdemes azonban most rászánni azt a pár percet. Az online kitöltéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges, a NAV honlapján pedig az „Anyák kedvezménye” csempére kattintva minden információ azonnal elérhető.

A kiemelt képek illusztrációk. / Források: Unsplash és Valeria Ushakova