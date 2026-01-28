Az NGM-hez érkező állampolgári bejelentések alapján az NKFH soron kívüli vizsgálatot rendelt el a https://www.hervis-sports-hu.homes URL címen elérhető csaló webáruházzal kapcsolatban. A honlap egy hazánkban közismert sportszer-kereskedelmi lánc, a Hervis arculati elemeit és márkanevét jogosulatlanul felhasználva, megtévesztő módon kínálta termékeit eladásra. A vizsgált honlap tekintetében a jogsértés rendkívül súlyosnak minősült, hiszen az oldal alkalmas volt a fogyasztók széles körének anyagi károkozással járó megtévesztésére.

Csalók éltek vissza a Hervis nevével, lépett a hatóság Fotó: Northfoto

Csaló webáruházat blokkolt az NKFK

A honlap ezen felül nem tartalmazta a jogszabályban előírt kötelező tájékoztatásokat sem, így többek között a szolgáltatói adatok, az általános szerződési feltételek, valamint a fogyasztókat megillető elállási jogra vonatkozó információk is hiányoztak. A közösségi médiában történő hirdetések, illetve keresőoptimalizált találatok révén a potenciális károsultak száma rövid időn belül jelentősen megemelkedhetett volna, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság ideiglenes intézkedésként elrendelte a honlap hozzáférhetetlenné tételét az ügydöntő határozat meghozataláig. Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.

A fogyasztók online térben történő védelme kiemelt jelentőséggel bír, ezért az NGM irányítása alatt álló NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve egész évben vizsgálja a webáruházakat hivatalból és vásárlói bejelentések alapján egyaránt. A fogyasztóvédelmi hatóság az adott eljárás során elrendelheti az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, azaz blokkolhatja az adott honlapot, ha a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme, a fogyasztók széles körét érintő vagyoni hátrány elhárítása, vagy 18. életévét be nem töltött vagy más különösen kiszolgáltatott fogyasztó védelme érdekében szükséges.

Magyarországon is egyre nagyobb méreteket ölt az online vásárlás, amely kényelmes ugyan, ám csaló webshopba is könnyen belefuthatunk

A határozott hatósági fellépés mellett ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak is kiemelt szerepe van, különösen az internet adta széleskörű vásárlási lehetőségekre tekintettel. Így indokolt minden esetben a honlap címét alaposan megnézni, hogy ne eshessünk átverés áldozatává. Az átverés elkerülésére talán a legbiztosabb módszer az, ha a rendelés leadása előtt megnézzük a fogyasztóvédelmi hatóság által a megbízhatatlan webáruházakról összeállított feketelistát. Emellett vásárlást megelőzően a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatait, a kapcsolattartási lehetőségeket, az általános szerződési feltételeket és az elállási jogról történő tájékoztatást is indokolt elolvasni – írták a közleményben.