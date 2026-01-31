Repülőgépekből szórnak ki százmillió húsfaló legyet

Heti 100 millió steril légyet szórnak ki az Amerikai Egyesült Államok déli részén és növelik a védekezéssel érintett terület nagyságát is. Az intézkedés célja, hogy megállítsák az újvilági csavarféreglégy (New World screwworm, NWS) északi irányba való terjedését – közölte szombaton az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata (APHIS).

Steril hím csavarféreglégy százmillióit szórnak ki a repülőgépekről Fotó: Sergey 77700 / Shutterstock

Az USDA repülőgépeket és steril rovarokat csoportosít át annak érdekében, hogy megerősítse a csavarféreglégy elleni védelem lefedettségét az Egyesült Államok és Mexikó közötti határ mentén - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint, az új szórási terület – az úgynevezett „poligon” – Texas területére mintegy 50 mérföld mélységben terjed ki, a mexikói Tamaulipas állammal közös határ mentén. A steril rovarok tömeges előállítása és célzott kijuttatása kulcsfontosságú elemei az csavarléyg-féreg elleni hatékony védekezési stratégiának. Egyéb eszközök, például az importprotokollok és a megfigyelés (monitoring) szintén támogatják ezeket az átfogó erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az légy ne jusson be az Egyesült Államokba.

Brooke Rollins agrárminiszter utasítására a legfőbb prioritásunk az Egyesült Államok védelme a csavarféreggel szemben

– mondta a közlemény szerint Dudley Hoskins, az USDA marketingért és szabályozási programokért felelős államtitkár-helyettese. „Mexikóban az csavarlégy legészakibb aktív esete még mindig körülbelül 200 mérföldre van a határtól, ugyanakkor azt látjuk, hogy az esetek tovább terjednek Tamaulipas államban és Mexikó délebbi részein, ezért előrelátó módon módosítjuk a poligonunkat, miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az NWS elérését a határunkig.”

Így juttatják ki a steril csavarféreglégy millióit a földekre

A steril rovar technika – megfigyeléssel, mozgáskorlátozásokkal, valamint oktatási és tájékoztatási tevékenységgel párosítva – hatékony eszköz az újvilági csavarféreg ellenőrzésére és felszámolására. A csavarféreg nőstényei életük során csak egyszer párosodnak, így ha steril hímmel párosodnak, megtermékenyítetlen petéket raknak, amelyek nem kelnek ki. A steril legyek kibocsátása az érintett területek közvetlen közelében segít biztosítani, hogy az új területekre vándorló legyek csak steril partnerekkel találkozzanak, és ne tudjanak szaporodni.