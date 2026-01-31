Repülőgépekből szórnak ki százmillió húsfaló legyet

Heti 100 millió steril légyet szórnak ki az Amerikai Egyesült Államok déli részén és növelik a védekezéssel érintett terület nagyságát is. Az intézkedés célja, hogy megállítsák az újvilági csavarféreglégy (New World screwworm, NWS) északi irányba való terjedését – közölte szombaton az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata (APHIS).
Az USDA repülőgépeket és steril rovarokat csoportosít át annak érdekében, hogy megerősítse a csavarféreglégy elleni védelem lefedettségét az Egyesült Államok és Mexikó közötti határ mentén - tették hozzá.
A tájékoztatás szerint, az új szórási terület – az úgynevezett „poligon” – Texas területére mintegy 50 mérföld mélységben terjed ki, a mexikói Tamaulipas állammal közös határ mentén. A steril rovarok tömeges előállítása és célzott kijuttatása kulcsfontosságú elemei az csavarléyg-féreg elleni hatékony védekezési stratégiának. Egyéb eszközök, például az importprotokollok és a megfigyelés (monitoring) szintén támogatják ezeket az átfogó erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az légy ne jusson be az Egyesült Államokba.
Brooke Rollins agrárminiszter utasítására a legfőbb prioritásunk az Egyesült Államok védelme a csavarféreggel szemben
– mondta a közlemény szerint Dudley Hoskins, az USDA marketingért és szabályozási programokért felelős államtitkár-helyettese. „Mexikóban az csavarlégy legészakibb aktív esete még mindig körülbelül 200 mérföldre van a határtól, ugyanakkor azt látjuk, hogy az esetek tovább terjednek Tamaulipas államban és Mexikó délebbi részein, ezért előrelátó módon módosítjuk a poligonunkat, miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az NWS elérését a határunkig.”
Így juttatják ki a steril csavarféreglégy millióit a földekre
A steril rovar technika – megfigyeléssel, mozgáskorlátozásokkal, valamint oktatási és tájékoztatási tevékenységgel párosítva – hatékony eszköz az újvilági csavarféreg ellenőrzésére és felszámolására. A csavarféreg nőstényei életük során csak egyszer párosodnak, így ha steril hímmel párosodnak, megtermékenyítetlen petéket raknak, amelyek nem kelnek ki. A steril legyek kibocsátása az érintett területek közvetlen közelében segít biztosítani, hogy az új területekre vándorló legyek csak steril partnerekkel találkozzanak, és ne tudjanak szaporodni.
Ebben az esetben az USDA a Mexikóban jelenleg aktív csavarféreg-fertőzés esetek északi oldalán fog steril legyeket kibocsátani, megelőző jelleggel, egy steril szaporodási pufferzóna létrehozása érdekében, amennyiben a légy Mexikóból észak felé terjedne.
Annak érdekében, hogy a hatóságok meg tudják különböztetni a steril és a vadon élő NWS-legyeket, az USDA megfesteti a steril bábokat, és a festék a kikeléskor átterjed a steril legyekre.
A fluoreszkáló festék UV-fény alatt világít, és akár szabad szemmel is látható lehet.
Ha egy csapdában steril légy kerül befogásra, ez a festék lehetővé teszi az állategészségügyi szakemberek számára, hogy gyorsan kizárják, hogy a légy veszélyt jelentene.
Az USDA továbbra is végrehajtja intenzív NWS-válaszintézkedéseit, beleértve az importprotokollok alkalmazását, a határ menti folyamatos megfigyelési és csapdázási tevékenységeket, az NWS-innovációkba történő befektetést, valamint a Mexikóban és Közép-Amerikában zajló átfogó válaszlépések támogatását.
Így ismerhető fel a csavarféreglégy-fertőzés
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok területén eddig nem észleltek NWS-t, és a legészakibb aktív eset még mindig körülbelül 200 mérföldre van a határtól, az USDA arra kéri az amerikai állattartókat, hogy továbbra is maradjanak éberek: rendszeresen ellenőrizzék házi kedvenceiket és haszonállataikat az csavarféreg-fertőzés jelei után kutatva, és azonnal jelentsenek minden gyanús esetet az állami állategészségügyi hatóságoknak vagy az USDA illetékes körzeti állatorvosának. A fertőzés jelei közé tartoznak a váladékozó vagy növekvő sebek, valamint a fájdalomra vagy kellemetlenségre utaló tünetek. Figyelni kell továbbá a csavarféreg-lárvákra (nyüvekre) és petékre a testnyílásokban vagy azok környékén, például az orrban, a fülekben, a nemi szervek körül, illetve az újszülött állatok köldökénél.
Hogy néz ki a csavarféreglégy?
A kifejlett csavarféreg-legyek nagyjából egy közönséges házilégy méretűek vagy annál kissé nagyobbak, fémesen zöld vagy kék testük van, narancssárga szemekkel és három sötét csíkkal a hátukon. Az NWS lárvái képesek megfertőzni a haszonállatokat és más melegvérű állatokat, beleértve az embert is. Leggyakrabban nyílt seben keresztül jutnak be az állat testébe, és az élő szövetekkel táplálkoznak.
Bár az csavarféreglégy emberben nem gyakori, ha gyanús elváltozást észlel a testén, vagy úgy véli, hogy csavarféreg-fertőzést kaphatott el, azonnal forduljon orvoshoz. Tavaly augusztus végén az amerikai egészségügyi minisztérium hivatalosan is megerősítette, hogy beutazással bekerült az országba az csavarlégy-fertőzés, amely egy embert is megfertőzött.