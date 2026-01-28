Razziát tartottak a legnagyobb német bank székházában

Sajtóértesülések szerint a Deutsche Bank vezetőit azzal gyanúsítják, hogy elhanyagolták a pénzmosás elleni küzdelmet. Egy orosz oligarchát is összefüggésbe hoztak az üggyel.

A Deutsche Bank a gyanú szeirnt, nem tett eleget a pénzmosás elleni törvényeknek. Fotó: aquatarkus / Shutterstock

Németországban a szövetségi bűnügyi rendőrség szerda reggel razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti központjában és a bank berlini irodáiban – jelentette a német média.

A Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerint az ügy a pénzmosás elleni törvények lehetséges megsértésével kapcsolatos. A média szerint az eset az orosz oligarcha, Roman Abramovics vállalataihoz kapcsolódik, aki 2022 márciusa óta uniós szankciók hatálya alatt áll.

Az Süddeutsche Zeitung információi szerint a Deutsche Bank késve jelentette be a hatóságoknak az oligarcha cégeivel kapcsolatos egy vagy több pénzmosási gyanút.

A Spiegel szerint a frankfurti ügyészség közölte, hogy a hatóságok nyomozást indítottak "egyelőre ismeretlen" bankvezetők és alkalmazottak ellen.

A Deutsche Bank évek óta a hatóságok és szabályozók figyelmének középpontjában áll pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt. A Financial Times felidézte, hogy egy korábbi, 2018-as ügyben a bank már kapott 15 millió eurós büntetést compliance-problémák miatt.

A razzia érzékeny időszakban érte Németország legnagyobb pénzintézetét: a Deutsche Bank éppen az utóbbi évek legerősebb pénzügyi eredményeit mutatta fel, több évi gyengélkedés után. A bank 2023-ban 5,7 milliárd eurós adózás előtti nyereséget ért el, miközben bevételei 6%-kal, 28,9 milliárd euróra nőttek.

A Deutsche Bank és a Postbank Németországban tavaly év végén együttesen még több mint 750 fiókot működtetett, de a a leépítéssel „jó úton haladnak" egy, a bank számára megfelelő fiókszám eléréséhez – tájékoztatta a dpa hírügynökséget Claudio de Sanctis, a bank lakossági üzletágának igazgatósági tagja. A létszámleépítést elsősorban természetes fluktuációval kívánják megoldani: a nyugdíjba vonuló vagy egyéb okokból távozó munkatársakat nem pótolják.



