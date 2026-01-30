Árháború a diszkontok között: nagy harcban az Aldi és a Lidl

Látványos árverseny bontakozott ki 2026 januárjában a magyarországi diszkontpiac két legnagyobb szereplője, az Aldi és a Lidl között. A hónap első heteitől kezdve egymást követték a két diszkontlánc bejelentései, amelyek alapján egyértelművé vált: a két üzletlánc komoly árháborút folytat a vásárlók kegyeiért.

Komoly árversenyt diktál a két meghatározó magyar diszkontlánc.

Fotó: Aldi

Az alapvető élelmiszerek – tejtermékek, húsáruk – kerültek a középpontba, sőt a csokoládé is előkerült, miközben mindkét szereplő jelentős árcsökkentésekkel próbálta bizonyítani, hogy náluk érdemes a mindennapi bevásárlást elvégezni.

Éles árversenyben a két meghatározó diszkontlánc

A hónap elején a Lidl indította el az első nagyobb hullámot: január elejétől közel ötven hazai tejtermék árát mérsékelte, átlagosan 6–7 százalékkal, egyes termékeknél pedig akár 25 százalékos csökkenést is kommunikált. A diszkontlánc ezzel egyértelmű jelzést adott a piacnak: a vásárlói bizalom és a forgalom növelése érdekében kész agresszíven belenyúlni az árakba.

Nem sokkal később az Aldi is reagált. Január második hetében több mint ötven tej- és tejtermék árát csökkentette, átlagosan 7 százalék feletti mértékben. Ez már önmagában is azt mutatta, hogy nem egyszeri akcióról van szó, hanem tudatos versenystratégiáról: az Aldi nem engedhette meg, hogy a Lidl egyedül uralja az olcsó alapélelmiszerek piacát.

A verseny azonban nem állt meg a tejtermékeknél. Január közepén újabb lépésekkel folytatódott az árháború: az Aldi bejelentette, hogy több mint egy tucat friss sertéshús árát csökkenti, majd szinte azonnal ezt követte a friss csirkehúsok árának mérséklése is. A Lidl sem maradt tétlen: saját kommunikációjában hangsúlyozta, hogy csirkehús-termékei esetében akár 24 százalékos árcsökkentést is végrehajt, ezzel tovább fokozva a piaci nyomást.

A januári árverseny egyik érdekes eleme, hogy nemcsak az alapvető élelmiszerek, hanem bizonyos márkatermékek is célkeresztbe kerültek. A Lidl január elején például:

több Solevita gyümölcslé árát mérsékelte átlagosan 14 százalékkal

míg az Aldi a hónap végén saját márkás csokoládéinak árát csökkentette közel 10 százalékkal.

Ezek a lépések jól mutatják, hogy a két lánc már nem csupán a „mindennapi kenyér” árán versenyez, hanem a vásárlók teljes kosaráért.