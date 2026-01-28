Hírlevél
pizza

A hírhedt orosz szuperdiszkont után megérkezik hozzánk a rejtélyes orosz pizzázólánc is

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Megjelenik Magyarországon az orosz alapítású Dodo Pizza, amely Budapesten nyitja meg első itteni éttermét. A fővárosi jelenlét mellett hosszabb távon egy országos hálózat kiépítése a cél.
A Dodo Pizza hivatalosan bejelentette, hogy megkezdi magyarországi működését: az orosz alapítású, nemzetközileg gyorsan terjeszkedő pizzalánc első hazai éttermét Budapesten nyitja meg. A belépés mesterfranchise-megállapodás keretében valósul meg, a magyarországi partner a Pizza Me üzemeltetője.

Dodo Pizza
Megjelenik Magyarországon a Dodo Pizza márka 
Fotó: Unsplash

Magyarország több olyan piaccal is határos, ahol a Dodo Pizza már jelen van és összesen több mint 20 éttermet üzemeltet, többek között Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. A piac mintegy 9,7 millió lakost és évente körülbelül 15 millió turistát szolgál ki.

Mikor várhatók az első Dodo Pizza első éttermei?

Az étlap a helyi ízléshez fog igazodni, ugyanakkor megőrzi a nemzetközi minőségi és hatékonysági sztenderdeket. Az első budapesti éttermek zászlóshajó egységként szolgálnak majd, bemutatva a Dodo Pizza fő termékkínálatát, beleértve a kézzel készített pizzákat, előételeket és friss alapanyagokból készült desszerteket. A jövőbeli egységek az éttermi fogyasztást erős házhozszállítási és digitális rendelési fókusszal kombinálják.

A lánc tulajdonosa a LinkedIn-oldalán úgy fogalmazott, hogy a tervek szerint az első egységek nyitása 2026 ősze előtt várható: az első három évben mintegy tíz étterem megnyitását tervezik, hosszú távon pedig hozzávetőleg harminc egységben gondolkodnak.

Magyarország lesz a Dodo Pizza 12. európai piaca a vállalat 26 országot felölelő globális hálózatában.

 

 

