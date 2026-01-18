Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Donald Trump

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azzal fenyegette meg a világ egyik legnagyobb bankját, a JPMorgan Chase-t, hogy beperli, amiért állítólag jogtalanul szüntette meg számára a számlaszolgáltatást a 2021. január 6-án, a washingtoni Capitoliumnál történt zavargást követően. Trump családjában köztudottan vannak olyanok, akik kritizálják a pénzügyi intézményeket, mert állítólag politikai nézeteikre való hivatkozással megtagadták velük az együttműködést. Ugyanebben a bejegyzésben Trump tagadta azt a hírt, miszerint hónapokkal korábban egy fehér házi találkozón felajánlotta volna Jamie Dimonnak, a JPMorgan vezérigazgatójának az amerikai jegybank, a Federal Reserve elnöki posztját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpbankBank of AmericaCapitoliumJPMorgan Chase

Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy beperli a JPMorgan Chase-t, amiért állítólag jogtalanul szüntette meg számára a számlaszolgáltatást a 2021. január 6-án, a Capitoliumnál történt zavargást követően. „Két héten belül beperelem a JPMorgan Chase-t” – írta Trump közösségi médiás bejegyzésében. 

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
Fotó: JIM WATSON / AFP

Augusztusban az amerikai elnök aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek alapján a bankok senkitől sem tagadhatják meg pénzügyi szolgáltatásaikat vallási vagy politikai meggyőződése miatt. Egy augusztusi CNBC-interjúban bizonyítékok bemutatása nélkül azt állította, hogy egyes bankok diszkriminálták: a JPMorgan Chase és a Bank of America is megtagadta a betéteinek befogadását az első elnöki hivatalba lépése után.

Akkoriban a JPMorgan azt nyilatkozta, hogy politikai okokból nem zárol számlákat, míg a Bank of America azt közölte, hogy nem nyilatkozik az ügyfelekkel kapcsolatos ügyekben – írja a CNBC.

Donald Trump és családja nincs jóban a nagybankokkal

Trump és családja korábban többször is kritizálta a pénzügyi intézményeket, amiért állítólag politikai nézeteik miatt megtagadták az együttműködést velük. Donald Trump Jr. tavaly azt nyilatkozta, hogy családja nehezen fér hozzá a nagybankok szolgáltatásaihoz – ez a helyzet késztette állítólag arra a Trump házaspárt, hogy belépjenek a kriptoiparba. „Szóval a családom nem azért kezdett bele a kriptovalutákba, mert azt gondolták, hogy »hé, ez a következő menő dolog«, hanem kényszerből vágtunk bele” – mondta Trump Jr. a CNBC-nek adott interjújában tavaly júniusban. 

Trump ugyanebben a Truth Social bejegyzésben tagadta azt az értesülést, amely szerint hónapokkal ezelőtt, egy Fehér Házban tartott találkozón felajánlotta Jamie Dimonnak, a JPMorgan vezérigazgatójának a Federal Reserve elnöki posztját. 

Dimon viccnek vette az ajánlatot a Journal jelentése szerint.

Bejegyzésében Trump tagadta a híradást, hangsúlyozva fenntartásait Dimonnal és a JPMorgannal kapcsolatban. „Ez az állítás teljesen hamis, soha nem volt ilyen ajánlat” – írta. „Miért nem hívott fel a Wall Street Journal, hogy megkérdezze, történt-e ilyen ajánlat? Nagyon gyorsan azt mondtam volna nekik, hogy »NEM«, és ezzel vége lett volna a történetnek.”

Mint ismert, a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell mandátuma május 15-én jár le.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!