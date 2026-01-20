Végrehajtás alá került Dzsudzsák Balázs cége

Meglepő, hogy bár Dzsudzsákék a DB7.hu Kft.-vel az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érték el 2024-ben (53 millió forintot), még így sem sikerült nyereséget termelniük, most pedig a NAV-végrehajtás is megjelent a cég adatlapján.

A képen: Dzsudzsák Balázs

Fotó: Katona Ákos

Évek óta halmozódnak a veszteségek Dzsudzsák Balázs cégénél

A sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett cég, amelynek Dzsudzsák Balázs az ügyvezetője, évek óta döcög: 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza. A tavalyi nagyobb, 53 milliós árbevétel sem hozott nyereséget, most pedig itt a NAV-végrehajtás - számolt be róla az az Mfor.

Ez természetesen nem jelenti a cég végét, hiszen ha a DB7.hu Kft. kiegyenlíti az adótartozását, a NAV egyből lezárja a végrehajtási műveletet. Az Opten szerint a vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van, eladósodottsági mértéke a 2024-es eredmények ismeretében jelen pillanatban eléggé magas, 22,85 százalékos (ez a Bonitás nevű mutató ugyanis azt jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik, márpedig akkor pozitív egy cég megítélése, ha a mutató értéke tartósan 1 alatt van).

Egyébiránt nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra futott. Korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is szertefoszlottak, de az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. 2023- ban a NAV ennél a vállalkozásnál is végrehajtást rendelt el.