Kiderült a hétpecsétes titok: ez lehet Grönland legnagyobb kincse, ezért akarja valójában megszerezni Donald Trump

Az édesvízkészletek bolygónkon egyre inkább végesek, és mindinkább nemzetbiztonsági kérdésnek számítanak. A jövőbeli kilátások pedig nem túl biztatóak, elegendő, ha csak a CNBC által felidézett 2023-as jelentésre gondolunk, amely szerint a víz iránti igény akár 40 százalékkal is meghaladja majd a kínálatot 2030-ban.

A Föld édesvízkészletének 10 százaléka Grönlandon található

Fotó: AFP

Stratégiai kérdés a víz

Az éghajlatváltozás hatására a vízben gazdag területek idővel kiszáradnak, ugyanakkor és a víz iránti igény várhatóan növekedni fog a népesség növekedésével. Ennek következtében több vizet kell mozgatni a hozzáférés biztosítása érdekében.

A víz stratégiai eszköz, mert kulcsfontosságú az élethez, a gazdasághoz (mezőgazdaság, ipar, energia), a fenntarthatósághoz és a stabilitáshoz. Egy olyan, globálisan egyre szűkülő erőforrás, ami nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és a kritikus infrastruktúrák védelme, valamint a vízhiány kezelése megjelenik meg az egyes államok nemzetbiztonsági stratégiáiban. A globális vízhiány növekedése geopolitikai feszültségeket okozhat, ezért a vízkészletek stratégiai jelentősége fontos.

A világ vízkészletének mindössze 3 százaléka édesvíz, amely a megfelelő ivóvíz alapját képezi, és ennek csak kisebbik része férhető hozzá.

A világ édesvízkészleteinek nagy része gleccserekbe és jégsapkákba van zárva, elsősorban az Antarktiszon és Grönlandon; ugyanakkor a bolygó felmelegedésének hatására a grönlandi kormány szerint évente akár 300 milliárd tonna víz is elolvadhat a grönlandi jégtakaróból.

Hatalmas vízkészletek Grönlandon

„Grönland édesvízkészletei, amelyek a Földön található összes tartalék 10 százalékát teszik ki, többnyire befagyott tőkének tekinthetők, nem pedig könnyen elérhető készletnek” – mondta Nick Kraft, az Eurasia Group befektetési szakértője a CNBC-nek. „Grönland vize stratégiai eszköz és piaci rést jelentő üzleti lehetőség, de nem kínál rövid távú megoldást a globális vízhiányra vagy -keresletre” – hangsúlyozta.

Piaci elemzők ettől függetlenül komoly potenciális erőforrásként tekintenek Grönland édesvízkészletére. A grönlandiak maguk is felismerték ez ebben rejlő lehetőségeket, és régóta keresik a módját, hogy kiaknázzák azokat.