233 ezer forint maradhat a családi kasszában, ha ezt meglépi

A 2026-os év jelentős változást hozott a munkavállalók és a lakáshitelesek életébe is: a bruttó minimálbér összege 322.800 forintra emelkedett. Ez az emelés automatikusan magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást.
A hatályos jogszabályok szerint a pénztári tagok a mindenkori minimálbér 15 százalékáig kérhetik a törlesztőrészletük kifizetését a pénztári számlájukról önsegélyező szolgáltatásként.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban a havi limit 48.420 forintra nőtt.
Éves szinten így fejenként 581.040 forintot lehet ilyen módon törleszteni, ami után a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően 116.208 forintot utal vissza az állam a pénztári számlára.
Sokan még mindig csak gyógyszerre vagy magánorvosi vizsgálatok kifizetésére használják az egészségpénztárukat, pedig a lakáshitel-törlesztés az egyik leghatékonyabb módja az adó-visszatérítés maximalizálásának. Egy 20 éves futamidejű hitel esetén ezzel a módszerrel több millió forintot spórolhat meg összességében egy család.
Ez pedig mind többeket érint, ugyanis az elmúlt hónapokban valóságos roham indult a hitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint novemberben – az októberi történelmi csúcsot túlszárnyalva - újabb rekord dőlt meg, és 274 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitel-szerződések összege. Mindez egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető, amely a teljes kihelyezés több mint 70 százalékát tette ki. A hitelfelvevők számára most az egyik legfontosabb kérdés a törlesztőrészletek optimalizálása, amiben az egészségpénztárak nyújtják a legnagyobb segítséget.
Duplázható keret és megszűnő várakozási idő
Ez a lehetőség különösen a házaspárok számára kínál kiugró előnyöket. Ha ugyanis a lakáshitelben mindkét fél adósként, adóstársként szerepel, és mindketten rendelkeznek saját egészségpénztári számlával, a keret megduplázható. Így a család havi szinten már 96.840 forintot, éves szinten pedig több mint 1,1 millió forintot tud a pénztári befizetéseiből rendezni a bank felé.
Ebben az esetben a család összesített adó-visszatérítése eléri a 232.416 forintot.
Hogy ez mekkora segítséget jelent, jól mutatja egy átlagos hitelösszeg példája: egy 25-30 millió forintos összegű Otthon Start hitel esetén a havi törlesztőrészlet jellemzően 116-140 ezer forint körül alakul. A kapott adó-visszatérítés tehát akár másfél-két havi teljes törlesztőrészletet fedez.
A rendszer rugalmasságát tovább növeli, hogy a 2025 júliusa óta érvényben lévő szabályok szerint már nem kell 180 napot várni a befizetett összeg felhasználásával az önsegélyező szolgáltatásoknál. Ez azt jelenti, hogy a tagok szinte azonnal elindíthatják a kifizetést a lakáshitelükre, amint a pénz megérkezett a számlájukra. A szolgáltatás igénybevételéhez csupán a hitelszerződés másolatára és az utolsó három havi banki kivonatra van szükség, amellyel igazolható a folyamatos, elmaradásmentes törlesztés lakáscélú jelzáloghitel esetén.
Online ügyintézéssel és kedvezményekkel segítik az egészségpénztárak a leendő tagokat
Mind népszerűbbek az egészségpénztárak, az öngondoskodási kedv pedig soha nem látott mértéket öltött: az MNB adatai szerint már 2025 első kilenc hónapjában 80 ezer új belépőt regisztráltak, ezzel a hazai pénztártagok száma átlépte az 1,24 milliót, ami 2024 év végéhez képest 4,7 százalékos növekedést jelentett. A hazai pénztári piac szereplői felkészültek a megnövekedett igényekre, és eltérő digitális megoldásokkal, ösztönzőkkel versenyeznek a tagokért.
- Az OTP Egészségpénztár az ország legnagyobb taglétszámú pénztáraként kiemelt figyelmet fordít a lakáshitel-támogatás egyszerűsítésére. Mobilapplikációjuk és digitális platformjuk lehetővé teszi a dokumentumok gyors, online benyújtását. Az új belépők számára könnyítés, hogy az első egészségkártya ingyenes, ha a csatlakozás során a BIZTOSDONT kuponkódot használják. A pénztár emellett kártyaösszekötési akciót is hirdetett 2026-ra: ha a tag az OTP Egészségkártyát összekapcsolja a bankkártyájával, és az éves összekötéses vásárlásai meghaladják a 100.000 forintot, az e feletti rész 2 százalékát visszakapja a számlájára. A tagság mellé választható egészségbiztosítás is igényelhető.
- A Prémium Egészségpénztár az innovatív megoldásairól és modern mobilapplikációjáról ismert. A pénztár 2026. március 31-ig tartó kampányában az új számlanyitók 5000 forint jóváírást kapnak a Prémium002 kód használatával, és részt vesznek egy 10 millió forintos nyereményjátékban is. Azok számára, akik a BiztosDöntés.hu kalkulátorán keresztül csatlakoznak, a pénztár 6 hónapig ingyenes Védőháló egészségbiztosítást biztosít, amely 23-féle kritikus betegség diagnosztikai vizsgálatát téríti. A választható szűrővizsgálati csomagok és a gyors kifizetési folyamatok segítik a havi törlesztések zökkenőmentes ütemezését.
- A Patika Egészségpénztár a piac egyik legrégebbi szereplőjeként kiszámítható költségszerkezetet kínál. A pénztár idén indította el mobilapplikációját, amivel kényelmesen és könnyen intézhetők a pénztári ügyek. Az online belépés mellett a tagok választhatnak speciális Patikaprevenciós szűrőcsomagokat is. Az automatikusan feltölthető pénztári kártya, az Affidea magánegészségügyi központoknál járó 10 százalékos kedvezmény a szakorvosi és diagnosztikai szolgáltatásra pedig tovább növelik a rendszer kényelmét.
- Az Új Pillér Egészségpénztár a Patika pénztárral szoros partnerségben működik, és elsősorban az alacsony költségszerkezetével tűnik ki. Különlegessége, hogy évi 500.000 forint befizetés felett nincs további működési költség, ami a lakáshitel-törlesztés 2026-os kerete mellett kiemelkedő költséghatékonyságot jelent. A pénztár automatikusan feltölthető kártyát és választható egészségbiztosítási csomagokat is kínál a tagoknak.
- A több mint 197.000 taggal rendelkező Gondoskodás Egészségpénztár széles szolgáltatói hálózattal és digitális megoldásokkal támogatja az ügyfeleket. Különösen előnyös náluk az elektronikus ügyintézést választók számára, hogy az első egészségkártyát és a társkártyát egyaránt díjmentesen biztosítják. A pénztár alap egészségbiztosítási csomagot is kínál a tagság mellé, a kényelmes adminisztrációt pedig online belépési felület és applikáció is támogatja, így a lakáshitel-törlesztés elszámolása náluk is egyszerűen és gyorsan kezelhető.
- Újdonság a Gondoskodás Egészségpénztárnál, hogy stratégiai együttműködésre léptek a digitális pénzügyi innováció hazai éllovasával, a Gránit Bankkal, így a pénzintézet ügyfelei hamarosan akár mobilapplikáción keresztül is nyithatnak egészségpénztári és nyugdíjpénztári számlát, valamint elérhetik számlájuk legfontosabb adatait.