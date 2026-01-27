Magyarázkodik az Európai Központi Bank – későn kapcsoltak Brüsszelben?

Az Európai Központi Banknak négy évre és egy kutatásra is szüksége volt ahhoz, hogy felismerje, egy viszonylag visszafogott ársokk hatalmas inflációs epizódot válthat ki, ha az szorosan összefüggő vállalatok hálózatát sújtja. „Ezek a hullámvölgyek aránytalanul megnőnek, amikor a sokkhatás nagy” – írták Anton Nakov, az EKB közgazdásza és Mishel Ghassibe, a barcelonai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont munkatársa egy kedden az EKB weboldalán megjelent cikkben.

Az EKb tisztségviselői elismeri, hogy hibáztak. Fotó: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock

Hozzátetteék: „egy nagyobb zavar – például a termelékenység jelentős visszaesése vagy a globális nyersanyagárak tartós ugrása – egy olyan inflációs hullámot indíthat el, amely a gazdaság nagy részét elsodorja.”

EKB: későn reagáltunk!

A Bloomberg hírügynökség által közölt tanulmány szerint, az eredmények segítenek megmagyarázni, miért emelkedett az euróövezet inflációja 10 százalék fölé, miután Oroszország inváziója Ukrajnába az energiaárak megugrását okozta.

Az EKB tisztviselői alábecsülték a fogyasztói árakra gyakorolt ​​​​hatásokat, és most elismerik, hogy későn reagáltak.

Három évvel a támadás után az infláció és az EKB alapkamata ismét 2 százalékon van – a közgazdászok pedig azt vizsgálják, hogyan lehetne a jövőben elkerülni a hasonló hibákat.

Nakov és Ghassibe megállapították, hogy a standard makrogazdasági modellek nehezen tudják megmagyarázni mind a 2022 óta megfigyelt inflációnövekedést, mind azt, hogy a vállalkozások milyen gyakran változtatták áraikat. Így létrehoztak egy „részletes kimutatást” a gazdaságról, amely közel 40 szektort kötött össze realisztikus input-output kapcsolatokon keresztül, amelyek reprodukálták mind az áremelkedést, mind a szokatlanul gyors alkalmazkodási ütemet.

A világjárvány utáni inflációs hullámot nem kapzsi cégek vagy túlzottan expanzív monetáris politika okozta, hanem váratlan ársokkok, amelyek egy szorosan összekapcsolódó termelési hálózaton keresztül terjedtek el

– vonták le a következtetést Nakov és Ghassibe. Kutatásukból arra is tanulságot tudtak levonni, hogy mi történik akkor, amikor a kereslet, s nem pedig a kínálat vezérli az áremelkedést. Megállapították, hogy a hálózatok ilyen esetekben lelassítják a kiigazításokat, „ami azt jelenti, hogy a monetáris lazítás vagy szigorítás ösztönözheti vagy korlátozhatja a gazdaságot anélkül, hogy feltétlenül túlzott inflációt vagy deflációt generálna”. Vagyis a nagyobb infláció idején nem feltétlenül kell azonnal a kamatemelés eszközéhez nyúlni – e felismerés a tavaly bedőlt mintegy 25 ezer némtet cégnek mondhatni késő bánat, eb gondolat.