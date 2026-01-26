Romániában tovább drágul az élet – ennyivel fizetnek többet az élelmiszerekért idén

A romániai magyar nyelvű portál, a Maszol.hu már évről-évre követi, hogy egy bizonyos áruházban mennyibe kerülnek náluk ugyanazok a termékek. Tavaly az összehasonlítás különösen fontos volt, ugyanis Romániában 2025. augusztus elsejétől drágult az élelem, az alapvető élelmiszerek áfája 9 százalékról 11 százalékra nőtt. A portál szeptemberben ellenőrizte, hogy mennyivel drágultak ugyanazok a termékek, majd idén januárban ismét elvégezték az összehasonlítást. Az eredmény talán nem lep meg senkit: többet kellett fizetni – jelezték.

Romániában szinte minden évben jelentősen drágulnak az élelmiszerek / Fotó: Maszol

Nem csak az élelmiszer drágult

Azt írták, újabb összehasonlításukat azért tartották fontosnak 2026 elején is elvégezni, mivel a román kormány megszorító intézkedéseit az egész lakosság megszenvedi.

Nem elég, hogy az élelmiszerek ára augusztustól emelkedett, de 2026 elején ismét nőtt az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó, így a benzin és a gázolaj is drágább lett. Ráadásul a helyi adókat és illetékeket is megemelték, nem is kicsivel

– összegezte a portál.

Bár az éves inflációs ráta decemberben 9,69 százalékra csökkent a novemberi 9,76 százalékról, közben a szolgáltatások árai 11 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké 10,48 százalékkal, az élelmiszereké pedig 7,75 százalékkal emelkedtek. A legnagyobb mértékben egyébként a villamos energia drágult, 60,91 százalékkal 2025 decemberében 2024 decemberéhez képest.

Ráadásul rossz hír, hogy a kormány azt tervezi, ez év április 1-jétől megszünteti a gázárplafont, csak az alacsony jövedelmű fogyasztók kapnak havi 50 lejes, vagyis megközelítőleg 3750 forintos ártámogatást. Nem túl fényes a helyzet, és még a bevásárlás is drágul – mutatnak rá.

Ennyivel kerül többe most a bevásárlás

A Maszol újra előkereste a tavalyi nyugtát, hogy kiderítse, tavaly szeptember óta hogyan változtak az árak az egyik kolozsvári Lidl áruházban. Összegezték, hogy mennyit kellett fizetniük ugyanazokért a termékért az utóbbi öt évben, ugyanakkor azt is kiszámolták, hogy idén hány százalékkal kerültek többe vagy kevesebbe a termékek tavalyhoz viszonyítva.