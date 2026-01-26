Romániában tovább drágul az élet – ennyivel fizetnek többet az élelmiszerekért idén

Hírlevél
Romániában az elmúlt öt évben csupán 2024-ben került kevesebbe a nagybevásárlás az egyik ismert lánc ugyanazon üzletében az azt megelőző évhez viszonyítva. Tavaly a megszorítások miatt azonban ismét megugrottak az élelmiszerárak, a kosár tartalma 52,31 lejjel, azaz csaknem 3900 forinttal került többe. Tavaly szeptember óta ismét drágulást tapasztaltak, ugyanazokért az élelmiszer termékekért 17,39 lejjel, vagyis mintegy 1300 forinttal fizettek többet.
Romániaélelmiszerárak emelkedéseinfláció

A romániai magyar nyelvű portál, a Maszol.hu már évről-évre követi, hogy egy bizonyos áruházban mennyibe kerülnek náluk ugyanazok a termékek. Tavaly az összehasonlítás különösen fontos volt, ugyanis Romániában 2025. augusztus elsejétől drágult az élelem, az alapvető élelmiszerek áfája 9 százalékról 11 százalékra nőtt. A portál szeptemberben ellenőrizte, hogy mennyivel drágultak ugyanazok a termékek, majd idén januárban ismét elvégezték az összehasonlítást. Az eredmény talán nem lep meg senkit: többet kellett fizetni – jelezték.

élelmiszer
Romániában szinte minden évben jelentősen drágulnak az élelmiszerek / Fotó: Maszol

Nem csak az élelmiszer drágult

Azt írták, újabb összehasonlításukat azért tartották fontosnak 2026 elején is elvégezni, mivel a román kormány megszorító intézkedéseit az egész lakosság megszenvedi. 

Nem elég, hogy az élelmiszerek ára augusztustól emelkedett, de 2026 elején ismét nőtt az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó, így a benzin és a gázolaj is drágább lett. Ráadásul a helyi adókat és illetékeket is megemelték, nem is kicsivel

– összegezte a portál.

Bár az éves inflációs ráta decemberben 9,69 százalékra csökkent a novemberi 9,76 százalékról, közben a szolgáltatások árai 11 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké 10,48 százalékkal, az élelmiszereké pedig 7,75 százalékkal emelkedtek. A legnagyobb mértékben egyébként a villamos energia drágult, 60,91 százalékkal 2025 decemberében 2024 decemberéhez képest.

Ráadásul rossz hír, hogy a kormány azt tervezi, ez év április 1-jétől megszünteti a gázárplafont, csak az alacsony jövedelmű fogyasztók kapnak havi 50 lejes, vagyis megközelítőleg 3750 forintos ártámogatást. Nem túl fényes a helyzet, és még a bevásárlás is drágul – mutatnak rá.

Ennyivel kerül többe most a bevásárlás

A Maszol újra előkereste a tavalyi nyugtát, hogy kiderítse, tavaly szeptember óta hogyan változtak az árak az egyik kolozsvári Lidl áruházban. Összegezték, hogy mennyit kellett fizetniük ugyanazokért a termékért az utóbbi öt évben, ugyanakkor azt is kiszámolták, hogy idén hány százalékkal kerültek többe vagy kevesebbe a termékek tavalyhoz viszonyítva.

Ebből az derült ki, hogy ugyanazon termékekért 

  • 2021-ben mintegy 18 900 forintot, 
  • 2022-ben közel 25 900 forintot, 
  • 2023-ban nagyjából 28 700 forintot, 
  • 2024-ben megközelítőleg 28 200 forintot, 
  • tavaly mintegy 32 200 forintot, 
  • idén pedig hozzávetőleg 33 500 forintot fizettek.

Összegezve, az látszik, hogy az elmúlt hat évben csupán 2024-ben került kevesebbe a nagybevásárlás az azt megelőző évhez viszonyítva, 

tavaly a megszorítások miatt azonban ismét megugrottak az árak, a kosár tartalma 52,31 lejjel, azaz csaknem 3900 forinttal került többe. Tavaly szeptember óta ismét drágulást tapasztaltak, ugyanazokért a termékekért 17,39 lejjel, vagyis mintegy 1300 forinttal fizettek többet.

Kiszámolták azt is, hogy az egyes termékek hány százalékkal drágultak, ezek átlagából pedig megkapták azt, hogy a vizsgált termékek átlagosan hány százalékkal kerülnek többe egy év múltán. Eszerint idén 4,06 százalékos volt az emelkedés az előző év hasonló időszakához képest.

Ami a korábbi adatokat illeti, 

  • 2025-ben 13,91 százalékos drágulást tapasztaltak a 2024-es évhez viszonyítva, 
  • 2024-ben 0,53 százalékos csökkenést a 2023-as adatokhoz képest, 
  • 2023-ban 14,25 százalékos árnövekedés történt a 2022-es árakhoz viszonyítva, 
  • míg a 2021–2022-es időszakot vizsgálva 43,13 százalékos drágulásról beszélhettünk.

A szomszédos országban a 2025-2026-os időszakban a bevásárlólistájukról leginkább a nedves kutyatáp, a tonhalkonzerv, a kávé, valamint a tojás drágult. Néhány terméknél árcsökkenést tapasztaltak, leginkább a vaj, a fekete kenyér és a gyömbér lett olcsóbb – írja a Maszol.

Nálunk kedvezőbb a tendencia

Bár üzlethálózatonkénti bontásban nem állnak rendelkezésünkre hasonló adatok, általánosságban elmondható, hogy Magyarországon, nem utolsó sorban a kormány beavatkozásának, az árrésstopoknak köszönhetően visszaesett az élelmiszerárak jelentős drágulása.

A KSH legutóbbi, januárban publikált adataiból az derült ki, hogy az élelmiszer-infláció tovább mérséklődött decemberben: míg novemberben 3,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, ezúttal már csupán 2,6 százalékkal. 

Ráadásul a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva, azaz szigorúan véve az élelmiszerárak 0,3 százalékkal csökkentek, azaz megállt az élelmiszer-infláció.

A termékcsoporton belül 

  • a csokoládé, kakaó ára 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben 
  • a margarin ára 27,8, 
  • a liszté 11,6, 
  • a tejtermékeké 14,3, 
  • a tejé 12,3, 
  • a sertéshúsé 9,8 százalékkal mérséklődött.

Bár az árréstopok nagyjából másfél százalékponttal csökkentik az inflációt Magyarországon, a jegybankelnök szerint azok kivezetése sem okozna érdemi inflációs sokkot Magyarországon. Varga Mihály úgy vélekedett, szerinte hosszú távon a gazdaság alkalmazkodik a megváltozott feltételekhez. Hozzátette: azt sem lehet biztosra venni, hogy nem marad velünk hosszabb távon a kormányzati intézkedés.

 

