Több száz milliárd forintos büntetést kapott az eMAG

Újabb súlyos fogyasztóvédelmi jogsértések miatt marasztalta el az eMAG Magyarország Kft.-t a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A romániai központú eMAG e-kereskedelmi vállalat több alkalommal is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és nem megfelelően tájékoztatta a magyar fogyasztókat, ezért a GVH Versenytanácsa 235 millió forintos bírságot szabott ki a cégre.

A GVH súlyos büntetést szabott ki az eMAG elektronikus kereskedlemi vállalatra.

Fotó: MTI/Jászai Csaba

A versenyhatóság közleménye szerint, 2024 februárjában indítottak versenyfelügyeleti eljárást az eMAG magyarországi működésével kapcsolatban. A vizsgálat megállapította, hogy a vállalat több területen is félrevezette a vásárlókat, különösen akciós kampányai és a szállítási költségek feltüntetése során.

A GVH szerint az eMAG az alábbi jogsértéseket követte el

valótlan mértékű kedvezményeket hirdetett a 2023. júliusi „Őrült napok” akció alatt, különösen a divatkategóriában,

nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a termékek várható szállítási idejéről,

a jogszabályban biztosított 14 napos elállási és jótállási jogot úgy tüntette fel, mintha az külön előny lenne a cég ajánlatában,

a szállítási és utánvételi díjakat átláthatatlan, homályos módon jelenítette meg weboldalán és mobilalkalmazásában.

A GVH vizsgálata kiterjedt a fogyasztói értékelések moderálására is, azonban ezen a területen a hatóság nem állapított meg jogsértést. Ugyanakkor kötelezte a vállalatot arra, hogy a jövőben egyértelműbb és következetesebb szabályozást vezessen be, valamint tegye lehetővé az eladók szállítási teljesítményének értékelését is.

Az eMAG az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati lehetőségről. Ennek eredményeként a kiszabott bírság biztosan befolyik a magyar központi költségvetésbe, amelyet a cégnek 30 napon belül kell befizetnie.

A büntetés mellett a GVH megfelelési program kidolgozására is kötelezte a vállalatot. Ennek része egy átfogó fogyasztóvédelmi rendszer bevezetése, a szállítási becslések pontosítása, valamint az utánvételi díjak egyértelműbb feltüntetése.