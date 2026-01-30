Több száz milliárd forintos büntetést kapott az eMAG

Újabb súlyos fogyasztóvédelmi jogsértések miatt marasztalta el az eMAG Magyarország Kft.-t a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A romániai központú eMAG e-kereskedelmi vállalat több alkalommal is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és nem megfelelően tájékoztatta a magyar fogyasztókat, ezért a GVH Versenytanácsa 235 millió forintos bírságot szabott ki a cégre.
A versenyhatóság közleménye szerint, 2024 februárjában indítottak versenyfelügyeleti eljárást az eMAG magyarországi működésével kapcsolatban. A vizsgálat megállapította, hogy a vállalat több területen is félrevezette a vásárlókat, különösen akciós kampányai és a szállítási költségek feltüntetése során.
A GVH szerint az eMAG az alábbi jogsértéseket követte el
- valótlan mértékű kedvezményeket hirdetett a 2023. júliusi „Őrült napok” akció alatt, különösen a divatkategóriában,
- nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a termékek várható szállítási idejéről,
- a jogszabályban biztosított 14 napos elállási és jótállási jogot úgy tüntette fel, mintha az külön előny lenne a cég ajánlatában,
- a szállítási és utánvételi díjakat átláthatatlan, homályos módon jelenítette meg weboldalán és mobilalkalmazásában.
A GVH vizsgálata kiterjedt a fogyasztói értékelések moderálására is, azonban ezen a területen a hatóság nem állapított meg jogsértést. Ugyanakkor kötelezte a vállalatot arra, hogy a jövőben egyértelműbb és következetesebb szabályozást vezessen be, valamint tegye lehetővé az eladók szállítási teljesítményének értékelését is.
Az eMAG az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati lehetőségről. Ennek eredményeként a kiszabott bírság biztosan befolyik a magyar központi költségvetésbe, amelyet a cégnek 30 napon belül kell befizetnie.
A büntetés mellett a GVH megfelelési program kidolgozására is kötelezte a vállalatot. Ennek része egy átfogó fogyasztóvédelmi rendszer bevezetése, a szállítási becslések pontosítása, valamint az utánvételi díjak egyértelműbb feltüntetése.
Nem ez az első eset, hogy az eMAG a GVH látókörébe kerül. A hatóság már 2021-ben is vizsgálta a cég akciózási gyakorlatát, amely akkor 200 millió forintos bírságot és több milliárd forintos jóvátételi kötelezettséget eredményezett. Az utóvizsgálatok során további büntetések is születtek, és egy újabb eljárás 2025 februárja óta jelenleg is folyamatban van.