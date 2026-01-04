Hírlevél
globális energiaigény

Egyre több energiát követel a világ – megvan, mely hordozó iránt nő a leginkább az igény

1 órája
2024-ben a fosszilis energiahordozók adták a globális energiaigény mintegy 80 százalékát, ám ez az arány az előrejelzések szerint 2050-re 67 százalékra csökken - ez és további, a globális energiaigényt leíró érdekes adatok is találhatók egy előrejelzésben. A prognózis alátámasztja azt, amit a 2025-ös év egyik nagy visszhangot kiváltó, az energiahordozókkal kapcsolatos megállapítása közölt: a világ csak a korábban vártnál jóval lassabban szabadul meg a kőolajtól.
Bár a hagyományos energiaforrások továbbra is a világ energiamixének gerincét alkotják majd, a megújulók gyors ütemben törnek előre - áll a Visual Capitalist által közzétett elemzésben, mely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) előrejelzésein alapul. Az összegzés szerint a nap- és szélenergia 2024-ben még csupán a globális energiaigény 3,5 százalékát fedezte, ám ez az arány az évszázad közepére 13,5 százalékra emelkedhet, párhuzamosan azzal, hogy eközben az egész világ energiaigénye növekszik.

2050-ig átalakul a globális energiamix szerkezete (illusztráció)
2050-ig átalakul a globális energiamix szerkezete (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Átrendeződés jön a globális energiamixben

Az előrejelzések szerint a különböző energiahordozók súlya jelentősen átrendeződik a globális energiarendszerben. Ezt mintegy 25 éves, 2050-ig szóló előre tekintéssel lehet látni. Az alábbi ábra a globális energiamix átalakulását mutatja be az OPEC adatai alapján, aszerint, hogy az adott típusú energiahordozó globális energiamixben betöltött aránya mekkora volt 2024-ben, és milyen mértékben változik a várakozások szerint 2050-re:

EnergiahordozóGlobális részarány 
(2024)		Globális részarány 
(2050 előrejelzés)		Változás 
(százalékpontban)
Kőolaj30,6%29,8%–0,8
Szén26,5%13,6%–12,9
Földgáz22,7%23,7%+1,0
Nukleáris energia4,8%6,6%+1,8
Biomassza9,4%9,7%+0,3
Vízenergia2,5%3,1%+0,6
Nap- és szélenergia3,5%13,5%+10,0

A táblázat az egyes energiahordozók globális energiaigényen belüli arányát mutatja 2024-ben, valamint a 2050-re vonatkozó előrejelzést, illetve a két időpont közötti változást százalékpontban kifejezve.

Az olaj 2024-ben a világ energiaigényének 30,6 százalékát adta. Bár részaránya 2050-re várhatóan enyhén, 29,8 százalékra csökken, továbbra is a világ legmeghatározóbb energiahordozója marad. S bár ez az előrejelzés mint modellezés önmagában független a körülménytől, de egybevág azzal a lényegében paradigmaváltásnak is tekinthető gondolattal, mely 2025 őszén nagy figyelmet kapott. Eszerint nem csak 

  • a fő olajkitermelő országok, 
  • hanem már globálisan is meghatározó elemzőszervezetek, mint például a Nemzetközi Energiaügynökség, 

módosítják korábbi előrjelzéseiket a pár év múlva esedékes olajkeresleti csúcsról arra, hogy az olaj az eddig vártnál nagyobb mértékben marad a gazdaság egyik fő motorja. A témával több cikkben foglalkoztunk az Origón, ezekből ezt ajánljuk most.

Nukleáris energia, nap- és szélenergia: pályán a megújulók

Maradva az előrejelzésnél, illetve a táblázatnál, a modellezések szerint a kőolajhoz képest a szén – amely jelenleg a második legnagyobb energiaforrás – jóval meredekebb visszaesés elé néz. Részesedése az előrejelzési időszakban 12,9 százalékponttal csökkenhet, és 2050-re a globális energiaigény mindössze 13,6 százalékát fedezheti. Ebben kulcsszerepet játszik, hogy a klímapolitikák egyre gyorsabban terelik el a világot a nagy széndioxid-kibocsátással járó energiahordozóktól.

A földgáz szerepe a fosszilis hordozók körében is erősödhet, tekintve, hogy a klímára gyakorolt hatásai jóval enyhébbek, mint a széné vagy a kőolajé.

A megújuló energiaforrások dinamikusan bővülnek, ezáltal a teljes energiamixen belül egyre szélesebb pályán mozognak. 

Együttes részarányuk a 2024-es 15,4 százalékról 2050-re 26,3 százalékra nőhet. Ezen belül a nap- és szélenergia bővül a leggyorsabban: súlyuk tíz százalékponttal emelkedik az időszak során, ami minden más energiahordozót felülmúló növekedési ütemet jelent.

A biomassza eközben már ma is számottevő szeletét adja a globális energiamixnek, 9,4 százalékos arányával a nukleáris energiát is megelőzi. Növekedése azonban várhatóan mérsékeltebb lesz, részben azért, mert a bioüzemanyagok elterjedése a közúti és a légi közlekedésben lassabb ütemben halad a korábban vártnál.

A nukleáris energia százalékpontban kifejezett növekedése a második legnagyobb minden energiahordozó küzül: globálisan legalább 1,8 százalékponttal nő a súlya 2050-re az energiamixben.

 

