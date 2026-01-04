Egyre több energiát követel a világ – megvan, mely hordozó iránt nő a leginkább az igény

Bár a hagyományos energiaforrások továbbra is a világ energiamixének gerincét alkotják majd, a megújulók gyors ütemben törnek előre - áll a Visual Capitalist által közzétett elemzésben, mely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) előrejelzésein alapul. Az összegzés szerint a nap- és szélenergia 2024-ben még csupán a globális energiaigény 3,5 százalékát fedezte, ám ez az arány az évszázad közepére 13,5 százalékra emelkedhet, párhuzamosan azzal, hogy eközben az egész világ energiaigénye növekszik.

2050-ig átalakul a globális energiamix szerkezete (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Átrendeződés jön a globális energiamixben

Az előrejelzések szerint a különböző energiahordozók súlya jelentősen átrendeződik a globális energiarendszerben. Ezt mintegy 25 éves, 2050-ig szóló előre tekintéssel lehet látni. Az alábbi ábra a globális energiamix átalakulását mutatja be az OPEC adatai alapján, aszerint, hogy az adott típusú energiahordozó globális energiamixben betöltött aránya mekkora volt 2024-ben, és milyen mértékben változik a várakozások szerint 2050-re:

Energiahordozó Globális részarány

(2024) Globális részarány

(2050 – előrejelzés) Változás

(százalékpontban) Kőolaj 30,6% 29,8% –0,8 Szén 26,5% 13,6% –12,9 Földgáz 22,7% 23,7% +1,0 Nukleáris energia 4,8% 6,6% +1,8 Biomassza 9,4% 9,7% +0,3 Vízenergia 2,5% 3,1% +0,6 Nap- és szélenergia 3,5% 13,5% +10,0

A táblázat az egyes energiahordozók globális energiaigényen belüli arányát mutatja 2024-ben, valamint a 2050-re vonatkozó előrejelzést, illetve a két időpont közötti változást százalékpontban kifejezve.

Az olaj 2024-ben a világ energiaigényének 30,6 százalékát adta. Bár részaránya 2050-re várhatóan enyhén, 29,8 százalékra csökken, továbbra is a világ legmeghatározóbb energiahordozója marad. S bár ez az előrejelzés mint modellezés önmagában független a körülménytől, de egybevág azzal a lényegében paradigmaváltásnak is tekinthető gondolattal, mely 2025 őszén nagy figyelmet kapott. Eszerint nem csak

a fő olajkitermelő országok,

hanem már globálisan is meghatározó elemzőszervezetek, mint például a Nemzetközi Energiaügynökség,

módosítják korábbi előrjelzéseiket a pár év múlva esedékes olajkeresleti csúcsról arra, hogy az olaj az eddig vártnál nagyobb mértékben marad a gazdaság egyik fő motorja. A témával több cikkben foglalkoztunk az Origón, ezekből ezt ajánljuk most.

Nukleáris energia, nap- és szélenergia: pályán a megújulók

Maradva az előrejelzésnél, illetve a táblázatnál, a modellezések szerint a kőolajhoz képest a szén – amely jelenleg a második legnagyobb energiaforrás – jóval meredekebb visszaesés elé néz. Részesedése az előrejelzési időszakban 12,9 százalékponttal csökkenhet, és 2050-re a globális energiaigény mindössze 13,6 százalékát fedezheti. Ebben kulcsszerepet játszik, hogy a klímapolitikák egyre gyorsabban terelik el a világot a nagy széndioxid-kibocsátással járó energiahordozóktól.