Egyre több energiát követel a világ – megvan, mely hordozó iránt nő a leginkább az igény

Bár a hagyományos energiaforrások továbbra is a világ energiamixének gerincét alkotják majd, a megújulók gyors ütemben törnek előre - áll a Visual Capitalist által közzétett elemzésben, mely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) előrejelzésein alapul. Az összegzés szerint a nap- és szélenergia 2024-ben még csupán a globális energiaigény 3,5 százalékát fedezte, ám ez az arány az évszázad közepére 13,5 százalékra emelkedhet, párhuzamosan azzal, hogy eközben az egész világ energiaigénye növekszik.
Átrendeződés jön a globális energiamixben
Az előrejelzések szerint a különböző energiahordozók súlya jelentősen átrendeződik a globális energiarendszerben. Ezt mintegy 25 éves, 2050-ig szóló előre tekintéssel lehet látni. Az alábbi ábra a globális energiamix átalakulását mutatja be az OPEC adatai alapján, aszerint, hogy az adott típusú energiahordozó globális energiamixben betöltött aránya mekkora volt 2024-ben, és milyen mértékben változik a várakozások szerint 2050-re:
|Energiahordozó
|Globális részarány
(2024)
|Globális részarány
(2050 – előrejelzés)
|Változás
(százalékpontban)
|Kőolaj
|30,6%
|29,8%
|–0,8
|Szén
|26,5%
|13,6%
|–12,9
|Földgáz
|22,7%
|23,7%
|+1,0
|Nukleáris energia
|4,8%
|6,6%
|+1,8
|Biomassza
|9,4%
|9,7%
|+0,3
|Vízenergia
|2,5%
|3,1%
|+0,6
|Nap- és szélenergia
|3,5%
|13,5%
|+10,0
A táblázat az egyes energiahordozók globális energiaigényen belüli arányát mutatja 2024-ben, valamint a 2050-re vonatkozó előrejelzést, illetve a két időpont közötti változást százalékpontban kifejezve.
Az olaj 2024-ben a világ energiaigényének 30,6 százalékát adta. Bár részaránya 2050-re várhatóan enyhén, 29,8 százalékra csökken, továbbra is a világ legmeghatározóbb energiahordozója marad. S bár ez az előrejelzés mint modellezés önmagában független a körülménytől, de egybevág azzal a lényegében paradigmaváltásnak is tekinthető gondolattal, mely 2025 őszén nagy figyelmet kapott. Eszerint nem csak
- a fő olajkitermelő országok,
- hanem már globálisan is meghatározó elemzőszervezetek, mint például a Nemzetközi Energiaügynökség,
módosítják korábbi előrjelzéseiket a pár év múlva esedékes olajkeresleti csúcsról arra, hogy az olaj az eddig vártnál nagyobb mértékben marad a gazdaság egyik fő motorja. A témával több cikkben foglalkoztunk az Origón, ezekből ezt ajánljuk most.
Nukleáris energia, nap- és szélenergia: pályán a megújulók
Maradva az előrejelzésnél, illetve a táblázatnál, a modellezések szerint a kőolajhoz képest a szén – amely jelenleg a második legnagyobb energiaforrás – jóval meredekebb visszaesés elé néz. Részesedése az előrejelzési időszakban 12,9 százalékponttal csökkenhet, és 2050-re a globális energiaigény mindössze 13,6 százalékát fedezheti. Ebben kulcsszerepet játszik, hogy a klímapolitikák egyre gyorsabban terelik el a világot a nagy széndioxid-kibocsátással járó energiahordozóktól.
A földgáz szerepe a fosszilis hordozók körében is erősödhet, tekintve, hogy a klímára gyakorolt hatásai jóval enyhébbek, mint a széné vagy a kőolajé.
A megújuló energiaforrások dinamikusan bővülnek, ezáltal a teljes energiamixen belül egyre szélesebb pályán mozognak.
Együttes részarányuk a 2024-es 15,4 százalékról 2050-re 26,3 százalékra nőhet. Ezen belül a nap- és szélenergia bővül a leggyorsabban: súlyuk tíz százalékponttal emelkedik az időszak során, ami minden más energiahordozót felülmúló növekedési ütemet jelent.
A biomassza eközben már ma is számottevő szeletét adja a globális energiamixnek, 9,4 százalékos arányával a nukleáris energiát is megelőzi. Növekedése azonban várhatóan mérsékeltebb lesz, részben azért, mert a bioüzemanyagok elterjedése a közúti és a légi közlekedésben lassabb ütemben halad a korábban vártnál.
A nukleáris energia százalékpontban kifejezett növekedése a második legnagyobb minden energiahordozó küzül: globálisan legalább 1,8 százalékponttal nő a súlya 2050-re az energiamixben.