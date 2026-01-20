Ez nem túlzás: itt lesznek az évszázad legbiztosabb álláshelyei, garantáltan lesz munka

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) honlapján megjelent World Energy Employment legfrissebb jelentése, ami az energiaipar munkaerővel való ellátásának globális tendenciáját tekinti át 2024-re. A jelentés szerint világszerte 76 millió ember dolgozott az energiaiparban, ami több mint 5 milliós növekedést jelent 2019-hez képest. Az új munkahelyek a vizsgált időszakban a globálisan létrejött nettó állások (a létrejöttek és a megszűntek különbsége) 2,4 százalékát tették ki. Az ágazaton belül egyértelműen a villamosenergia-szektor húzza a foglalkoztatás bővülését: 2019 és 2024 között az energiaipari munkahelyek növekedésének csaknem háromnegyede ide köthető.

Rengeteg munkavállalót igényel az energiaipar, ezek jelentős részét a megújuló energiák szektora venné fel (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A villamosenergia viszi a prímet az energiaiparban

Az elmúlt öt évben a villamosenergia-szektorban – beleértve a termelést, az átvitelt, az elosztást és a tárolást – 3,9 millió új munkahely jött létre, ami az összes energiaipari állásbővülés közel háromnegyedét jelenti. Az áramtermelés, -szállítás és -elosztás mára a legnagyobb munkaadónak számít az energiaiparban, megelőzve az üzemanyag-ellátási szektort, amely korábban domináns szerepet töltött be.

A növekedés fő motorja a napelemes technológia volt, amely egymaga az ágazaton belüli új munkahelyek feléért felel 2019 óta.

Az atomenergia, az elektromos hálózatok és az energiatárolás további negyedét adták az új villamosenergia-ipari állásoknak, annak ellenére, hogy ezek a területek is számos kihívással küzdenek, például az alkatrészköltségek emelkedésével és a szakképzett munkaerő hiányával. Erre friss nemzetközi példa az Egyesült Királyág dekarbonizációja, ami nem csak energetikai szakembereket, hanem építőipari szakmunkásokat is tízezres nagyságrendben igényel - az Origo cikkét ide kattintva érheti el.

A globális trend mögött elsősorban az alacsony kibocsátású villamosenergia-termelés gyors terjedése áll: a naperőművek, szélturbinák és atomerőművek építése és üzemeltetése jelentős munkaerőigénnyel jár.

Ezt tovább erősíti az elektromos hálózatok és az energiatárolási megoldások területén tapasztalható intenzív munkaerő-felvétel, ahogy az úgynevezett „villamosítás korszaka” egyre inkább meghatározóvá válik.

A tengeri szélerőművi piac tartós nehézségei ugyanakkor lassították a szélenergia-foglalkoztatás növekedését: a szélturbina-gyártásban 2024-ben 6 százalékkal csökkent a munkahelyek száma az elbocsátások következtében.