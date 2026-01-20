Ez nem túlzás: itt lesznek az évszázad legbiztosabb álláshelyei, garantáltan lesz munka

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) honlapján megjelent World Energy Employment legfrissebb jelentése, ami az energiaipar munkaerővel való ellátásának globális tendenciáját tekinti át 2024-re. A jelentés szerint világszerte 76 millió ember dolgozott az energiaiparban, ami több mint 5 milliós növekedést jelent 2019-hez képest. Az új munkahelyek a vizsgált időszakban a globálisan létrejött nettó állások (a létrejöttek és a megszűntek különbsége) 2,4 százalékát tették ki. Az ágazaton belül egyértelműen a villamosenergia-szektor húzza a foglalkoztatás bővülését: 2019 és 2024 között az energiaipari munkahelyek növekedésének csaknem háromnegyede ide köthető.
A villamosenergia viszi a prímet az energiaiparban
Az elmúlt öt évben a villamosenergia-szektorban – beleértve a termelést, az átvitelt, az elosztást és a tárolást – 3,9 millió új munkahely jött létre, ami az összes energiaipari állásbővülés közel háromnegyedét jelenti. Az áramtermelés, -szállítás és -elosztás mára a legnagyobb munkaadónak számít az energiaiparban, megelőzve az üzemanyag-ellátási szektort, amely korábban domináns szerepet töltött be.
A növekedés fő motorja a napelemes technológia volt, amely egymaga az ágazaton belüli új munkahelyek feléért felel 2019 óta.
Az atomenergia, az elektromos hálózatok és az energiatárolás további negyedét adták az új villamosenergia-ipari állásoknak, annak ellenére, hogy ezek a területek is számos kihívással küzdenek, például az alkatrészköltségek emelkedésével és a szakképzett munkaerő hiányával. Erre friss nemzetközi példa az Egyesült Királyság dekarbonizációja, ami nem csak energetikai szakembereket, hanem építőipari szakmunkásokat is tízezres nagyságrendben igényel.
A globális trend mögött elsősorban az alacsony kibocsátású villamosenergia-termelés gyors terjedése áll: a naperőművek, szélturbinák és atomerőművek építése és üzemeltetése jelentős munkaerőigénnyel jár.
Ezt tovább erősíti az elektromos hálózatok és az energiatárolási megoldások területén tapasztalható intenzív munkaerő-felvétel, ahogy az úgynevezett „villamosítás korszaka” egyre inkább meghatározóvá válik.
A tengeri szélerőművi piac tartós nehézségei ugyanakkor lassították a szélenergia-foglalkoztatás növekedését: a szélturbina-gyártásban 2024-ben 6 százalékkal csökkent a munkahelyek száma az elbocsátások következtében.
Mindeközben a fosszilis energiahordozókhoz kötődő iparágak foglalkoztatása is viszonylag stabil maradt 2024-ben: az olaj- és gázipar mára nagyrészt visszaépítette a 2020-as, a koronavírus-járvány idején elveszített munkahelyeit.
Munkaerő van, szakember nincs
A kedvező foglalkoztatási adatok ellenére az energiaipar komoly kihívásokkal néz szembe. A vállalatok egyre súlyosabb szakképzett munkaerőhiányról számolnak be, amely lassíthatja az infrastruktúra-fejlesztéseket, késleltetheti a beruházásokat és növelheti a rendszerköltségeket.
Az Energy Employment Survey keretében megkérdezett 700 energiaipari vállalat, szakszervezet és képzési intézmény több mint fele jelezte, hogy kritikus toborzási szűk keresztmetszetekkel küzd.
Különösen nagy a hiány villanyszerelőkből, csőhálózati szerelőkből, távvezeték-szerelőkből, erőművi kezelőkből és az atomenergiával foglalkozó nukleáris szakmérnökökből.
A helyzetet tovább súlyosbítja az elöregedő munkaerőállomány. A fejlett gazdaságokban jelenleg 2,4 nyugdíjközeli energiaipari dolgozó jut minden egyes, 25 év alatti új belépőre, ami hosszabb távon komoly utánpótlási problémákat vetít előre.
A jelentés szerint ahhoz, hogy 2030-ig ne mélyüljön tovább a szakképzettségi szakadék, világszinten több mint 40 százalékkal kellene növelni az új, megfelelően képzett belépők számát.
Ennek biztosításához évente 2,6 milliárd dollárnyi többletberuházásra lenne szükség a képzésekben – ez kevesebb mint a globális oktatási kiadások 0,1 százaléka.
A felmérés szerint az energiaipari képzésekbe való belépést leginkább
- a költségek,
- a kieső jövedelem, és
- az elérhető programokkal kapcsolatos alacsony tájékozottság akadályozza.
Ugyanakkor hatékony szakpolitikai eszközök állnak rendelkezésre ennek előmozdítására: célzott pénzügyi ösztönzők a tanulók számára, a gyakornoki és tanulószerződéses programok bővítése, valamint a magánszektor erőteljesebb bevonása a tudásanyag kialakításába.
Összességében az energiaipar munkaerőpiaca továbbra is bővül a konklúzió szerint, ám a jelentés egyértelmű figyelmeztetést fogalmaz meg: képzett szakemberek nélkül a globális energiatranszformáció lendülete könnyen megtorpanhat. Fordítva pedig: képzett energetikai szakemberek munkalehetőségekhez juthatnak az ágazatban.
A tiszta energia globális munkaerőpiaci hatásairól az Origón korábban is írtunk.