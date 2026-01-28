Napelemesek figyelem! – alig néhány sort kell kitölteni az ingyen pénzért

Hírlevél
Két és fél millió forintos támogatást biztosít a kormány a magyar családok számára házi akkumulátorok beszerzésére és telepítésére. A friss tájékoztatás szerint elég egy 2,5 oldalas nyomtatvány kitöltése ahhoz, hogy az igénylők részesülhessenek állami hozzájárulásban az energiatárolók installációjához.
Energiaügyi MinisztériumOtthoni Energiatároló ProgramCzepek Gábor

A kormány 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében. Az otthoni energiatárolók telepítése támogatásának pályázati feltételei már nyilvánosak, a jelentkezés február 2-án indul – erősítette meg Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára szerdai Facebook-bejegyzésében.

energiatároló, Elektromos energiát szolgáltató napelemekkel felszerelt épületek Biatorbágyon. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Az Otthoni Energiatároló Programban megvalósuló fejlesztésekkel együtt járó, indokolt méretű invertercsere nem befolyásolja az elszámolási módváltás idejét / Fotó: MTI / Jászai Csaba

Otthoni Energiatároló Program – világos ajánlat

Mint írta: ígéretükhöz híven megteremtik a jogszabályi garanciát arra, hogy a támogatott fejlesztés miatt szükségessé váló invertercsere ne járjon a még meglévő éves szaldójogosultság elvesztésével. A háztartási naperőművek az üzembe helyezésük után 10 évvel kerülnek át a brüsszeli elvárás alapján, a tagállamok közül utolsóként bevezetett bruttó elszámolásba. 

A társadalmi egyeztetésre indított rendeletmódosítás tételesen is kimondja, hogy az Otthoni Energiatároló Programban megvalósuló fejlesztésekkel együtt járó, indokolt méretű invertercsere nem befolyásolja az elszámolási módváltás idejét – hívja fel a figyelmet az államtitkár.

Az egységesen 10 évre szóló szaldójogosultság a nyertes pályázók esetében változatlan feltételekkel, az eredeti határidőig marad tehát érvényben. Minden ezzel ellenkező hallomás, gyanú okozta félelem alaptalan! – emeli ki Czepek Gábor, hangsúlyozva:

 A rendeletmódosítás közzétételével tesznek azért, hogy a légből kapott rémhírek senkit ne tartsanak vissza a jelentkezéstől.

„Az ajánlatunk világos: 2,5 millió forint támogatás mindössze 2,5 oldal kitöltéséért. Az elérhető előnyök még világosabbak: nagyobb önállóság, kisebb rezsi" – szögezi le bejegyzése végén az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

 

