Ez önnek is megéri! Lakossági energiatárolói program indul

A cél, hogy a már megtermelt, azonban jelenleg elvesző napenergiát el lehessen tárolni, csökkentve ezzel a háztartások kiszolgáltatottságát és a villamosenergia-rendszer terhelését. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára, valamint villamosenergia-tárolásáért felelős kormánybiztos az Indexnek azt mondta, az ország, amely most megoldja az energiatárolást, a 2030-as évek nyertese lesz.

Az energiatároló, amiről Czepek Gábor beszélt, nem új kapacitás, azonban a magyar villamosenergia-mix szerves részét képezi, hiszen a megújulókból nyert energia ily módon raktározható, csökkentve a rendszerterhelési csúcsokat.

Fotó: Facebook/Czepek Gábor

Czepek Gábor az Indexnek elmondta, az érdeklődők az otthonienergiatarolo.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. "Egy 2,5 oldalas űrlapot kell kitölteni a 2,5 millió forint eléréséhez, ez az ajánlatunk" - közölte az államtitkár aki úgy látja, ez hatalmas lehetőség a lakosságnak és az országnak is.

A kormány célja egy olyan villamosenergia-rendszer, amely nemcsak nap- és atomenergiára épül, hanem egy harmadik pilléren, a tároláson is áll.

Magyarországon már több mint 8300 megawattnyi napelem működik, ami a tényleges teljesítmény méretében lassan egy paksi atomerőműhöz mérhető, de ez az erő csak akkor használható ki igazán, ha tárolás is társul hozzá. Jelenleg körülbelül 220 megawattnyi tárolókapacitás van az országban, ezért egyszerre indul el egy lakossági és egy vállalati program.

Az akkumulutáros energiatárolókra azért van szükség, mert a napenergia időjárásfüggő, a felesleget nincs hol tárolni, míg a rendszerterhelési csúcsokat este mérik. ezen a ponton érdemes felidézni Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő gondolatait, aki a napokban a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a program mibenlétéről.

A tárolói kapacitás elsőre ugyanis nem mond sokat, háztartási mennyiségekre, üzemórára lebontva viszont annál inkább. Ha ezt a 3000MW kapacitást négy órára méretezik, az 12 gigawattóra energiát jelent. Ez azt jelenti, hogy egy ekkora kapacitású tárolórendszer képes arra, hogy például a nyári jellemzően esti csúcsok jelentős részét egyrészt a nappal jórészt naperőművek által megtermelt energiából, másrészt pedig a Paksi Atomerőmű, majd pedig a Paks II. Atomerőmű révén fedezni lehessen. Ez már valódi rendszerstabilizáló eszköz, nem pusztán kiegészítő technológia – mutatott rá immár többedjére Hárfás Zsolt az energiatárolók fontosságára.