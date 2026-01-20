Magyar cég építi meg az 520 megawattos visontai gázerőművet

A visontai gázerőmű még május végén kapta meg a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az MVM csoport megbízásából építendő létesítményre Magyarország villamosenergia-ellátása, valamint villamosenergia-rendszere egyensúlyának fenntartása miatt van kiemelkedő szükség.
Visontai gázerőmű: ütemterv szerint halad Magyarország egyik legjelentősebb energetikai beruházása
Az alapkő 2025 szeptemberi elhelyezésével megkezdődött a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás CCGT blokkjának (CCGT - az angol Combined Cycle Gas Turbine rövidítése) megvalósítása Visontán. A kombinált ciklusú gázerőmű több mint 330 milliárd forintból, hazai költségvetési forrásból épül meg. A kivitelezést egy háromtagú nemzetközi konzorcium végzi: a magyar tulajdonú Status KPRIA Zrt., a WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint az egyiptomi Elsewedy Power System Projects - számolt be róla a Magyar Építők.
A fejlesztés várhatóan 2028-ra, 520 MW rugalmasan szabályozható kapacitást ad a hazai villamosenergia-rendszerhez, a kereskedelmi üzem pedig 2029 elején indulhat el.
Magyarországon mintegy másfél évtizede nem épült új áramtermelő alaperőmű. Eközben az időjárásfüggő megújuló energiaforrások – elsősorban a napenergia – aránya gyorsan növekszik, ami egyre nagyobb igényt támaszt a gyorsan indítható, jól szabályozható erőművek iránt.
A visontai CCGT blokk pontosan ezt a szerepet tölti majd be:
- egy rugalmasan visszaterhelhető zsinóráram forrás, amely képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások ingadozását,
- hozzájárul az ellátásbiztonság erősítéséhez,
- és jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással működik, mint a korábbi lignittüzelésű blokkok.
A kombinált ciklusú gázerőművek lényege, hogy a gázturbina és a gőzturbina egy rendszerben működik, így ugyanabból az energiahordozóból jóval nagyobb hatásfokkal állítanak elő villamos energiát.
A Mátrában épülő blokk esetében ez kiegészül egy további fontos jellemzővel: a beépített Ansaldo Energia GT26 típusú gázturbina részben zöldhidrogén tüzelésére is alkalmas.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben még tovább csökkenthető a fosszilis energiafelhasználás. A szóban forgó innovatív szakmai megoldást elsőként itt fogják Magyarországon alkalmazni.
Fontos megjegyezni, hogy a projekt megvalósítása során jelentős szerepet kapnak a hazai beszállítók. Az erőmű hálózati kitáplálás gerincét adó nagytranszformátorok szállítását a 150 éves múltra visszatekintő Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. végzi, illetve a nyomástartó edények gyártását és beszerelését is magyar cégek valósíthatják meg az elkövetkező időszakban.
A Mátrai Erőműről
Az 1969 óta üzemelő Mátrai Erőmű Magyarország egyetlen jelentős hazai primer energiaforrására, a lignitre alapozott erőműve. Összesen 950 MW-os beépített kapacitással hazánk második legnagyobb villamosenergia-termelője és bizonyos rendszerszabályozási feladatokban is fontos szereplő. A Mátrai Erőmű Zrt. és leányvállalatai 2020-ban kerültek az MVM Csoport tulajdonába. Az új tulajdonos célja, hogy a mára elavult és nem hatékonyan működő energiatermelő létesítményt modern, karbontakarékos és gazdaságosan termelő rendszerré alakítsa. A legmodernebb technológiát felvonultató CCGT erőmű villamosenergia-termelésre vetített fajlagos CO2 kibocsátása a lignit alapú kibocsátás mindössze negyede lesz, így az erőmű létesítése fontos lépés a dekarbonizációban, hidat képez a fosszilis és megújuló technológiák között az energiaátmenet megvalósításában.