Megugrott az étolaj ára, régiós szinten nálunk a legdrágább – vizsgálódik a hatóság

A GVH gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy Magyarországon magasabb étolaj árszint alakult ki. A nemzeti versenyhatóság szorosan együttműködve a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) továbbra is minden rendelkezésére álló eszközével azon dolgozik, hogy megvédje a magyar fogyasztókat a versenyhiányból fakadó túlzó áremelésektől és a jogsértő gyakorlatoktól – írja pénteki közleményében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Az étolaj árszintje közel 10 százalékkal haladja meg az uniósét
A hazai fogyasztói árszintről azt írják: összességében az EU-s átlag 69 százalékán áll. Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább. Jelentős különbség mutatkozik tehát az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel.
Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot az Eurostat adatai szerint.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolajat, főként napraforgóolajat használnak fel a hazai háztartások. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve az alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi mintegy 10-20 százalékra tehető.
Magyarországon jobban emelkedett mint máshol
A GVH és az MNB szakértői feltárták, hogy 2024 decembere óta Magyarországon az étolaj ára euróban kifejezve – az árréskorlátozások ármérséklő hatása mellett is – jobban emelkedett, mint a régiós átlag.
Az étolaj hazai fogyasztói ára 2024 decembere és 2025 őszi hónapjai között euróban számolva 15,8 százalékkal ugrott meg.
Ehhez képest a másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Az árréskorlátozás bevezetése mellett is markáns drágulás figyelhető meg a hazai piacon, ami tovább növeli az amúgy is érdemi különbséget a hazai árszint és a régiós árak között.
Mindezek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a napraforgó-étolaj piacán indokolt megvizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez. Ezért a nemzeti versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
A közlemény szerint a gyorsított eljárás lefolytatására és a jelentés elkészítésére egy hónap áll a hatóság rendelkezésre, amely indokolt esetben összesen kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható. A vizsgálathoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja, ahol már 140 termékkategóriában több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1799 üzletében.