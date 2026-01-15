„Tejes” fordulat történt Amerikában – emellett majdnem elment az egész világ

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerdán aláírta azt a törvényt, amely visszaengedi a teljes tejet az Egyesült Államok szövetségileg támogatott iskolai ebédprogramjaiba. A teljes tej több mint egy évtizede hiányzott az iskolai menzákról, miután a gyermekkori elhízás elleni küzdelem jegyében a demokraták korlátozták a magasabb zsírtartalmú tejtermékek használatát. Az új jogszabály, a Whole Milk for Healthy Kids Act, ezt a politikát módosítja gyökeresen. De teljesen változtatták az étrendi ajánlásokat is.

Az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett új étrendi ajánlás teljesen felforgathatja az élelmiszeripart. Fotó: whitehouse.gov

Trump az aláírási ceremónián hangsúlyozta, hogy a törvény célja az iskoláskorú gyermekek jobb minőségű táplálkozásának biztosítása, valamint az amerikai tejtermelők támogatása. A Fehér Házban tartott eseményen több kormánytag, republikánus és demokrata törvényhozó, valamint a jogszabályt támogató szakmai érdekképviseletek is részt vettek. A törvény korábban már a felső és alsóházi képviselők is elfogadták.

Az új szabályozás értelmében a Nemzeti Iskolai Ebédprogramban részt vevő intézmények teljes, csökkentett zsírtartalmú, alacsony zsírtartalmú és zsírmentes tejet is kínálhatnak, ízesített vagy ízesítetlen formában, bio és nem bio változatban, valamint laktózmentes opciókkal. Az iskolák továbbra is biztosíthatnak tápértékben egyenértékű növényi alapú italokat, és a szülők vagy orvosok írásos kérésére a diákok tejmentes alternatívát kaphatnak.

Fontos változás, hogy a tejzsír nem számít bele az iskolai étkezések telítettzsír-korlátjába, ami megkönnyíti a teljes tej beillesztését a menükbe. A program jelenleg naponta mintegy 29,4 millió gyermeknek biztosít ingyenes vagy kedvezményes étkezést.

Fotó: DOMINIC GWINN / Middle East Images

A tejipar képviselői üdvözölték a döntést, amely szerintük nagyobb rugalmasságot ad az iskoláknak, és jobban igazodik a diákok ízléséhez és táplálkozási igényeihez. A törvény egyben illeszkedik a frissen kiadott, 2025–2030-as amerikai táplálkozási irányelvekhez, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a teljes zsírtartalmú tejtermékek és a fehérjebevitel szerepére.

Új étrendi ajánlás készült

A fordulat a látszanál sokkal nagyobb, hiszen az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma és az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma közzétette a 2025–2030 közötti időszakra vonatkozó amerikai táplálkozási irányelveket, amelyek több teljes zsírtartalmú tejtermék és fehérje fogyasztását ösztönzik.

A dokumentum üzenete egyértelmű: együnk valódi ételeket.

Mint közzétett irányelv magyarázata szerint, ahhoz, hogy Amerikát újra egészségessé tegyék, vissza kell térni az alapokhoz. Az amerikai háztartásoknak az egész, tápanyagban gazdag élelmiszerekre épülő étrendet kell előtérbe helyezniük — fehérjékre, tejtermékekre, zöldségekre, gyümölcsökre, egészséges zsírokra és teljes kiőrlésű gabonákra. Mindez egyszerűbben elmondva azt jelenti, hogy vissza kell térni a hagyományos étrendekre.