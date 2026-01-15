„Tejes” fordulat történt Amerikában – emellett majdnem elment az egész világ

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerdán aláírta azt a törvényt, amely visszaengedi a teljes tejet az Egyesült Államok szövetségileg támogatott iskolai ebédprogramjaiba. A teljes tej több mint egy évtizede hiányzott az iskolai menzákról, miután a gyermekkori elhízás elleni küzdelem jegyében a demokraták korlátozták a magasabb zsírtartalmú tejtermékek használatát. Az új jogszabály, a Whole Milk for Healthy Kids Act, ezt a politikát módosítja gyökeresen. De teljesen változtatták az étrendi ajánlásokat is.
Trump az aláírási ceremónián hangsúlyozta, hogy a törvény célja az iskoláskorú gyermekek jobb minőségű táplálkozásának biztosítása, valamint az amerikai tejtermelők támogatása. A Fehér Házban tartott eseményen több kormánytag, republikánus és demokrata törvényhozó, valamint a jogszabályt támogató szakmai érdekképviseletek is részt vettek. A törvény korábban már a felső és alsóházi képviselők is elfogadták.
Az új szabályozás értelmében a Nemzeti Iskolai Ebédprogramban részt vevő intézmények teljes, csökkentett zsírtartalmú, alacsony zsírtartalmú és zsírmentes tejet is kínálhatnak, ízesített vagy ízesítetlen formában, bio és nem bio változatban, valamint laktózmentes opciókkal. Az iskolák továbbra is biztosíthatnak tápértékben egyenértékű növényi alapú italokat, és a szülők vagy orvosok írásos kérésére a diákok tejmentes alternatívát kaphatnak.
Fontos változás, hogy a tejzsír nem számít bele az iskolai étkezések telítettzsír-korlátjába, ami megkönnyíti a teljes tej beillesztését a menükbe. A program jelenleg naponta mintegy 29,4 millió gyermeknek biztosít ingyenes vagy kedvezményes étkezést.
A tejipar képviselői üdvözölték a döntést, amely szerintük nagyobb rugalmasságot ad az iskoláknak, és jobban igazodik a diákok ízléséhez és táplálkozási igényeihez. A törvény egyben illeszkedik a frissen kiadott, 2025–2030-as amerikai táplálkozási irányelvekhez, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a teljes zsírtartalmú tejtermékek és a fehérjebevitel szerepére.
Új étrendi ajánlás készült
A fordulat a látszanál sokkal nagyobb, hiszen az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma és az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma közzétette a 2025–2030 közötti időszakra vonatkozó amerikai táplálkozási irányelveket, amelyek több teljes zsírtartalmú tejtermék és fehérje fogyasztását ösztönzik.
A dokumentum üzenete egyértelmű: együnk valódi ételeket.
Mint közzétett irányelv magyarázata szerint, ahhoz, hogy Amerikát újra egészségessé tegyék, vissza kell térni az alapokhoz. Az amerikai háztartásoknak az egész, tápanyagban gazdag élelmiszerekre épülő étrendet kell előtérbe helyezniük — fehérjékre, tejtermékekre, zöldségekre, gyümölcsökre, egészséges zsírokra és teljes kiőrlésű gabonákra. Mindez egyszerűbben elmondva azt jelenti, hogy vissza kell térni a hagyományos étrendekre.
A tervek szerint ezze legyütt drasztikus mértékben csökkentenék a nagymértékben feldolgozott, úgynevezett ultrafeldolgoztt élelmiszerek fogyasztását, amelyek finomított szénhidrátokban, hozzáadott cukrokban, túlzott mennyiségű nátriumban, egészségtelen zsírokban és kémiai adalékanyagokban bővelkednek. Az irányelvet jegyzők reményei szerint, ez a megközelítés sok amerikai egészségi kilátásait képes megváltoztatni. Érdemes hozzátenni, hogy ez az élelmiseripar irányait is átalakíthatja, nagyobb teret kaphatnak a helyben előállított, nyomonkövethető, egészséges élelmiszerek.
A Trump-kormányzat újraértelmezi az amerikai táplálkozáspolitikát, és visszahelyezi az igazi élelmiszereket az egészség középpontjába
A konkrét iránymutatások a következők:
- A fehérje előtérbe helyezése: Míg a korábbi étrendi irányelvek a szénhidrátokkal szemben démonizálták a fehérjét, a mostani irányelvek a tudományos aranystandardot tükrözik, mivel minden étkezésben a kiváló minőségű, tápanyagban gazdag fehérjetartalmú élelmiszereket részesítik előnyben. Ez magában foglalja a különféle állati eredetű forrásokat, beleértve a tojást, a baromfit, a tenger gyümölcseit és a vörös húst, valamint a növényi eredetű fehérjetartalmú élelmiszereket, mint például a bab, a borsó, a lencse, a hüvelyesek, a diófélék, a magvak és a szója.
- Kerüljük a magas feldolgozottságú élelmiszereket: Az Étrendi Útmutató most először hívja fel a figyelmet bizonyos magas feldolgozottságú élelmiszerek veszélyeire – ami a józan ész és egyben létfontosságú közegészségügyi szempont. Az útmutató felszólít a „magasan feldolgozott, csomagolt, előkészített, fogyasztásra kész vagy egyéb sós vagy édes élelmiszerek kerülésére”, valamint a „cukorral édesített italok, például az üdítők, gyümölcsitalok és energiaitalok kerülésére”.
- Édesítőszerek, vagy más szóval a hozzáadott cukrok kerülése: Míg a korábbi Étrendi Útmutatók nem húztak szigorú vonalat a hozzáadott cukorral szemben (különösen a gyermekek esetében), ez az útmutató kimondja, hogy „ semmilyen mennyiségű hozzáadott cukor vagy nem tápláló édesítőszer nem ajánlott, és nem tekinthető az egészséges vagy tápláló étrend részének”, továbbá felszólítja a szülőket, hogy teljesen kerüljék a hozzáadott cukrot a négyéves és fiatalabb gyermekek esetében.
- Vége az egészséges zsírok elleni háborúnak: Az irányelvek szerint a zsír nagy részét teljes értékű élelmiszerekből kell bevinni, például húsokból, baromfiból, tojásból, omega-3-ban gazdag tenger gyümölcseiből, diófélékből, magvakból, teljes zsírtartalmú tejtermékekből, olajbogyóból és avokádóból. Zsírokkal való főzés vagy az ételekhez adott zsírok használatakor az irányelvek a legtápanyagban gazdagabb természetes alternatívák, például az esszenciális zsírsavak, például az olívaolaj használatát javasolják.
- A teljes kiőrlésű gabonák előnyben részesítése és a finomított szénhidrátok kerülése: Ez az útmutató határozottan kiáll amellett, hogy „előnyben kell részesíteni a rostban gazdag teljes kiőrlésű gabonákat”, és „jelentősen csökkenteni kell a magas feldolgozottságú, finomított szénhidrátok, például a fehér kenyér, a fogyasztásra kész vagy csomagolt reggeli opciók, a liszttortillák és a kekszek fogyasztását”.
- Alacsonyabb szénhidráttartalmú étrendek beépítése a krónikus betegségek kezelésére: Az útmutató tudományosan megalapozott és józan észre épülő ajánlást tesz, miszerint bizonyos krónikus betegségekben szenvedők jobb egészségügyi eredményeket érhetnek el, ha alacsony szénhidráttartalmú étrendet követnek.