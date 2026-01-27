A Mercosur-megállapodás után a világ legnépesebb országával is szerződött az EU

Még szinte meg sem száradt a tinta a hatalmas indulatokat kiváltó, az európai agráriumban komoly félelmeket kiváltó Mercosur-megállapodáson, az EU máris újabb egyezményt kötött. Az Európai Bizottság közleménye szerint az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás „a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás”, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára. Ezek a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.
Minden idők egyik legnagyobb léptékű megállapodása az EU-India szabadkereskedelmi egyezmény
Narendra Modi indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris „a megállapodások megállapodásánakö tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy „Európa és India ma történelmet ír”, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet. „És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük” – tette hozzá.
A felek a nap további részében várhatóan megállapodnak az idénymunkások, valamint a cserediákok, kutatók és a magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról is, illetve biztonsági és védelmi egyezséget is kötnek.
Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat.
Mekkora a kereskedelem volumene India és az EU között?
India nemrég hivatalosan is a világ legnépesebb országává vált az addigi csúcstartó Kínát megelőzve, gazdasága pedig a világ egyik leggyorsabban növekvőé, amelyben gyors ütemű fejlődés zajlik, jelentősen mérsékelve a szegénységben élők számát. Az előzetes becslés szerint az indiai GDP reálértéken várhatóan 7,4 százalékkal fog növekedni a 2026-os pénzügyi évben, ami további fellendülést tükröz a korábbi időszak 6,5 százalékos növekedéséhez képest, és megőrzi India helyét a G20-országok leggyorsabban növekvő gazdaságaként a tömörülésben.
India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint.
Az indiai szaktárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.
Kérdés persze az, hogy melyek a megállapodás főbb elemei, amik alapvető irányt szabhatnak a jövőben a tömörülés és a hatalmas szövetségi állam között zajló termékáramlásnak, illetve szolgáltatások igénybe vételének. Míg ugyanis a Mercosur-megállapodásnál elsődleges, tapintható kockázatot jelent az európai agráriumra az olcsó és esetleg bizonytalan, az EU-s normáknak és szabványoknak teljes mértékben nem megfelelő mezőgazdasági árudömping, addig a hatalmas India esetében inkább az EU-s agrártermékek piaca növekedhet ilyen módon. De mit lehet még látni most, az aláírás napján ebben a kérdésben?
Drasztikusan csökken a vámok mértéke
Az EU a megállapodás kapcsán azt kommunikálja, hogy annak révén 2032-re várhatóan duplázódik az Európai Unió Indiába irányuló exportja: az egyezség az áruk értéke alapján
a kereskedelem 96,6 százalékában megszünteti vagy csökkenti a vámokat, ami összesen mintegy 4 milliárd euró megtakarítást jelent az európai vállalatok számára vámfizetésben.
Az indiai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint az EU hét év alatt a kereskedelemben érintett áruk 99,5 százalékánál csökkenti a vámokat, és nullára mérsékli az Indiából érkező tengeri termékekre, bőr- és textilárukra, vegyipari termékekre, gumira, alapfémekre, valamint drágakövekre és ékszerekre kivetett vámokat.
India az alkoholtartalmú italokra, például a borokra kivetett vámokat azonnal 150 százalékról 75 százalékra csökkenti, majd fokozatosan 20 százalékra mérsékli. A tömény szeszes italokra vonatkozó vámok 40 százalékra csökkennek.
A Reuters arról ír, hogy a megállapodás számos, Indiába irányuló európai termék vámját is csökkenti, köztük
- a gépekét,
- elektromos berendezésekét,
- vegyi anyagokét, valamint
- a vas- és acéltermékekét
– tette hozzá az uniós közlemény.
Az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás hivatalos aláírására a jogi átvilágítást követően kerül sor, amely várhatóan öt-hat hónapot vesz igénybe – mondta az ügyet ismerő egyik indiai kormánytisztviselő.
Helyzetbe kerülhet az európai autógyártás, de mit szólnak ehhez az indiai cégek?
A szabadkereskedelmi megállapodás révén lélegzethez juthat az európai autóipar, mely a belső égésű motorok gyártásának eredetileg 2035-re tervezett tiltásának fenyegetésétől várhatóan megszabadult, ám így is sorra kapja a pofonokat a kínai autóipar termelésétől, miközben gyenge termelékenységgel és emelkedő költségek mentén kell talpon maradnia. Ezért lényeges, hogy mint a Bloomberg összeállítása megjegyzi, India beleegyezett abba, hogy az európai autógyártóknak a közelmúltban felajánlottnál több mint hatszor nagyobb kvótát biztosítson:
az Európai Unióval kötendő kereskedelmi megállapodás keretében jelentősen csökkenti a vámokat, és jóval szélesebb hozzáférést enged szigorúan védett autópiacához.
Az indiai piachoz való európai hozzáférés bővítése azonban nem fogja megmentni az ágazatot, bár a megállapodás lehetővé teszi, hogy fokozatosan legfeljebb 250 000, Európában gyártott jármű lépjen be Indiába kedvezményes vámtételekkel. Ez jóval meghaladja azt a 37 000 darabos kvótát, amelyet India egy külön megállapodás keretében az Egyesült Királyságnak biztosított.
A fenti, az európai autógyártás volumenéhez képest nem nagy keretszámon belül
mintegy 160 000 belső égésű motorral szerelt autó esetében az importvám öt éven belül 10 százalékra csökken, míg 90 000 elektromos járműnél ez a kedvezmény csak a 10. évben lép életbe, hogy védjék a még kialakulóban lévő indiai elektromosautó-piacot
– mondták az ügyre rálátó források. A kvótán belüli kezdeti vámtételek a legtöbb szegmensben körülbelül 30 százalékról indulnak.
A kvótán felül a megállapodás szerint a fosszilis üzemanyaggal hajtott autók vámja 10 év alatt 35 százalékra csökken. Ez jelentős mérséklés, tekintve, hogy India jelenleg akár 110 százalékos vámot is kivet az importált autókra.
A nagyobb kvóta az EU lényegesen nagyobb autópiacát tükrözi, és olyan gyártóknak kedvez, mint a Volkswagen AG, a Mercedes-Benz Group AG, a Stellantis NV és a Renault SA.
A megállapodás felülvizsgálati záradékot is tartalmaz, amely lehetővé teszi a kvóták időszakos újraértékelését India gyorsan növekvő autópiacának, illetve a jövőbeni kereskedelmi partnereknek – köztük az Egyesült Államoknak – nyújtott esetleges engedményeknek a figyelembevételével. A felülvizsgálatok az acéliparhoz kapcsolódnak majd, amely India számára kulcsfontosságú prioritás, így mindkét félnek tárgyalási mozgásteret biztosítanak a jövőben.
Az autóipari engedmények egy átfogóbb kereskedelmi egyezség részét képezik, amely a borokra, szeszes italokra és sörre kivetett vámokat is csökkenti, miközben mindkét oldalon fenntartja a politikailag érzékeny mezőgazdasági ágazatok védelmét.
A dolog viszont kétirányú. Az EU indiai autógyártóknak – például a Mahindra & Mahindra-nak, a Tata Motors Passenger Vehicles-nek és a Maruti Suzuki India-nak – akár 625 000 járműre vonatkozó importkedvezményeket kínál, olyan mértékben, amely a két piac relatív méretét tükrözi – mondta az egyik forrás.
Az Indiában gyártott elektromos járművek kvótán belüli behozatalára vonatkozó vámokat az EU 10 év alatt teljesen eltörli
– tette hozzá az egyik forrás. A kisebb, alacsonyabb árú elektromos autók fokozatosan, lassabb ütemben kerülnek bevezetésre: az ötödik évben 27 500 darabról indul a kvóta, majd 125 000 darabra emelkedik, ami a jelenlegi előrejelzések alapján az EU piacának mintegy 2 százalékát jelenti.
Mivel a legnagyobb csökkentések több év alatt lépnek életbe, a vállalatok lehetőségei arra, hogy kihasználják az egyezséget, attól függnek, milyen gyorsan csökkennek a vámok, illetve hogy az indiai prémium- és elektromos szegmensben a kereslet a várakozásoknak megfelelően felpörög-e.
Az értesülések szerint India emellett vállalta, hogy a kvótán felüli, európai belső égésű motoros autók vámját egy évtized alatt 30-35 százalék közé csökkenti. Ez viszont jelentős segítséget adhat az európai autógyártóknak.
A kész járműveken túl az európai autógyártók évente legfeljebb 75 000 db, 15 000 eurónál magasabb árú autót exportálhatnak Indiába teljesen szétszerelt (CKD) készletek formájában összeszerelés céljából. Ezekre az importokra a vám 16,5 százalékról 8,25 százalékra csökken.
Az autóalkatrészekre kivetett vámok nullára csökkennek – tették hozzá a források –, ami támogatja az európai és indiai ellátási láncok mélyebb integrációját.
Európa jelentős exportpiac az indiai autóalkatrész-beszállítók számára, miközben az európai gyártású alkatrészek magasabb ára várhatóan korlátozza a hatást India hazai feldolgozóiparára. A megállapodás ugyanakkor nem jelent teljes körű piacnyitást.
Milyen rendelkezéseket látni a mezőgazdaságban?
A Mercosur-megállapodás említett vonatkozásai miatt külön figyelmet érdemelhet az, hogyan kívánja keretezni az EU-India közötti agrárkereskedelemet a megállapodás. Az Európai Bizottság közlése szerint a megállapodás megszünteti vagy jelentősen csökkenti az EU mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeinek exportját jelenleg gyakran akadályozó, átlagosan több mint 36 százalékos vámokat, ezáltal hatalmas piacot nyitva meg az európai gazdák előtt. A borok vámcsökkentését a Reuters is kiemelte, ehhez hasonló lesz az olívaolajnál, aminek vámjai öt év alatt 45 százalékról 0 százalékra csökkennek, míg az olyan feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, mint a kenyér és az édességek, az akár most 50 százalékos mértékű vámokat is eltörölik.
Az érzékeny európai mezőgazdasági ágazatok teljes körű védelemben részesülnek, mivel az olyan termékek, mint a marhahús, a csirkehús, a rizs és a cukor kimaradnak a megállapodás szerinti liberalizációból.
Minden indiai importterméknek továbbra is meg kell felelnie az Európai Unió szigorú egészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásainak - áll a Bizottság közleményében.
Ezzel párhuzamosan az EU és India jelenleg egy külön megállapodásról tárgyal a földrajzi jelzések (GI-k) terén, amely elősegíti a hagyományos, ikonikus uniós mezőgazdasági termékek indiai értékesítését azáltal, hogy megszünteti az utánzatokból fakadó tisztességtelen versenyt.
A megállapodás kiemelt hozzáférést biztosít az uniós vállalatok számára az indiai szolgáltatási piachoz, beleértve olyan kulcsfontosságú ágazatokat, mint a pénzügyi szolgáltatások és a tengeri szállítás. Ez tartalmazza India eddigi legambiciózusabb pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó vállalásait bármely kereskedelmi megállapodásában, amelyek túlmutatnak azon, amit más partnereinek biztosított.
