A Mercosur-megállapodás után a világ legnépesebb országával is szerződött az EU

Még szinte meg sem száradt a tinta a hatalmas indulatokat kiváltó, az európai agráriumban komoly félelmeket kiváltó Mercosur-megállapodáson, az EU máris újabb egyezményt kötött. Az Európai Bizottság közleménye szerint az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás „a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás”, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára. Ezek a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.

Megszületett az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás, két évtizednyi tárgyalássorozat után j9tt létre a paktum Újdelhiben

Minden idők egyik legnagyobb léptékű megállapodása az EU-India szabadkereskedelmi egyezmény

Narendra Modi indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris „a megállapodások megállapodásánakö tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy „Európa és India ma történelmet ír”, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet. „És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük” – tette hozzá.

A felek a nap további részében várhatóan megállapodnak az idénymunkások, valamint a cserediákok, kutatók és a magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról is, illetve biztonsági és védelmi egyezséget is kötnek.

Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat.

Mekkora a kereskedelem volumene India és az EU között?

India nemrég hivatalosan is a világ legnépesebb országává vált az addigi csúcstartó Kínát megelőzve, gazdasága pedig a világ egyik leggyorsabban növekvőé, amelyben gyors ütemű fejlődés zajlik, jelentősen mérsékelve a szegénységben élők számát. Az előzetes becslés szerint az indiai GDP reálértéken várhatóan 7,4 százalékkal fog növekedni a 2026-os pénzügyi évben, ami további fellendülést tükröz a korábbi időszak 6,5 százalékos növekedéséhez képest, és megőrzi India helyét a G20-országok leggyorsabban növekvő gazdaságaként a tömörülésben.

India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint.

Az indiai szaktárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.