Huszonegyedik euróövezeti tagállammá vált a magyarok kedvenc nyaralóországa – felejtse el a régi pénzüket

2026. janujár 1-jétől Bulgária hivatalosan az euróövezet részévé vált, azaz a hivatalos fizetőeszköz az év első napjától az euró. Bulgária 6,4 milliós lakossága számára a csatlakozás elsősorban a gazdasági stabilitást és a befektetői bizalom növelését hivatott szolgálni, azonban a bolgárok véleménye megoszlik a csatlakozással kapcsolatban: egy idén márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százaléka támogatta az euró bevezetését. Hasonló arányokat mutatott egy tavaly ősszel végzett felmérés is, amelyben a csatlakozást ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt.
Búcsú a levától, februártól már csak az euró forog a bolgár boltokban
A bolgár euró bevezetése politikailag zűrzavaros időkben zajlik, és az előkészületekből az is kiderül, hogy az állami szervek arra számítanak, az átállás nem csak a kérdésben tapasztalható társadalmi megosztottság miatt, hanem technikailag sem lesz zökkenőmentes.
A készpénzes átállás fokozatosan zajlik: januárban még mind a leva, mind az euró használható lesz a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adják.
Februártól kizárólag az euró marad forgalomban.
A banki számlák, hitelek és betétek automatikusan euróra váltódnak át, a bolgár jegybank és a kereskedelmi bankok ingyen biztosítják az átváltást.
Az átállásra használt végleges árolyam a december 31-én jegyzett volt, eszerint 1 euró 1,96 levát ért az euróra váltáskor.
Az országban 2025 végére az infláció 3,7 százalékra emelkedett, a felmérések szerint sokan attól tartanak, hogy a kereskedők az árakat felfelé kerekítéssel emelhetik, illetve az átállás idején átmeneti árváltozások lesznek tapasztalhatók. A lakosság egy része az euró bevezetésétől ugyanakkor a készpénzes fizetések egyszerűsödését és a határon átnyúló tranzakciók könnyítését is várja, különösen azok, akik gyakran utaznak Görögországba. A fiatalabb és városi lakosok körében a támogatottság valamivel magasabb, míg az idősebb, vidéki lakosok inkább az inflációval és a megélhetéssel kapcsolatos aggályokat hangsúlyozzák.
Európai integráció, súlyos aggályokkal
Bolgár gazdasági szakértők szerint az euró bevezetése fontos lépés az ország európai integrációjában, ugyanakkor a politikai bizonytalanság – például a kormány lemondása – átmeneti kockázatokat jelenthet a befektetők számára.
Rumen Radev bolgár elnök újévi nyilatkozatában országa európai integrációjára helyezte a hangsúlyt a bevezetés kapcsán, így fogalmazva: „Az euró bevezetése az utolsó mérföldkő Bulgária Európai Unióba való integrációjában – egy olyan helyzet, amelyet megérdemlünk évezredes kultúránk vívmányaival és országunk által nyújtott civilizációs hozzájárulásunkkal”. Az euró bevezetése azt is jelenti, hogy Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke helyet foglalt az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának asztalánál. „Melegen üdvözlöm Bulgáriát az euróövezetben, Radev elnököt pedig az EKB Kormányzótanácsának asztalánál Frankfurtban” – jelezte Christine Lagarde, az EKB elnöke nyilatkozatában, melyet a Politico szemlézett.
Az euró bevezetésével kapcsolatos várakozásokra ugyanakkor árnyékot vet az, hogy a lépés önmagában aligha lesz képes orvosolni azokat a strukturális problémákat, amelyekbe érkezik. Petar Ganev, a szófiai Market Economics Intézet elemzője kiemelte, hogy az eurózóna-tagság hosszú távon hozzájárulhat a gazdasági stabilitás és a jogállamiság erősítéséhez és segítheti a befektetői bizalom növelését. Rámutatott továbbá, hogy az eurozóna-tagság lehetőséget kínál a korrupció és a jogállamiság javítása terén, ugyanakkor figyelmeztetett: az euró bevezetése önmagában nem vet véget Bulgária „politikai széttöredezettségének és gyakori kormányváltásainak”.
A bolgár jegybank információi szerint a levát idén június 30-ig díjmentesen váltják euróra
- a bankokban és a postákon, valamint
- a jegybanknál – ez utóbbi helyen való díjmentes beváltásnak egyelőre nincs rögzített határideje.
Miként megírtuk, 2023. január 1-jétől egy hazánkkal szomszédos ország, Horvátország is bevezette az eurót. A bevezetés nem ment zökkenőmentesen, bizonyos kereskedői visszaélések kapcsán a kormányzatnak végül be kellett avatkoznia a lakosság védelme érdekében.
A bolgár euróval kapcsolatos ottani társadalmi ellenállás ugyanakkor messze nem pusztán a bevezetés technikai-pénzügyi nehézségei kapcsán volt tapintható, annak ugyanis markáns politikai arculata is volt. Ennek előzményeiről az Origón több cikkben is olvashat.