Huszonegyedik euróövezeti tagállammá vált a magyarok kedvenc nyaralóországa – felejtse el a régi pénzüket

2026. janujár 1-jétől Bulgária hivatalosan az euróövezet részévé vált, azaz a hivatalos fizetőeszköz az év első napjától az euró. Bulgária 6,4 milliós lakossága számára a csatlakozás elsősorban a gazdasági stabilitást és a befektetői bizalom növelését hivatott szolgálni, azonban a bolgárok véleménye megoszlik a csatlakozással kapcsolatban: egy idén márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százaléka támogatta az euró bevezetését. Hasonló arányokat mutatott egy tavaly ősszel végzett felmérés is, amelyben a csatlakozást ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt.

Bulgária euróövezeti csatlakozásáról szóló döntést üdvözlő molinó az Európai Bizottság épületén 2025. július 8-án

Fotó: Wikipedia Commons

Búcsú a levától, februártól már csak az euró forog a bolgár boltokban

A bolgár euró bevezetése politikailag zűrzavaros időkben zajlik, és az előkészületekből az is kiderül, hogy az állami szervek arra számítanak, az átállás nem csak a kérdésben tapasztalható társadalmi megosztottság miatt, hanem technikailag sem lesz zökkenőmentes.

A készpénzes átállás fokozatosan zajlik: januárban még mind a leva, mind az euró használható lesz a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adják.

Februártól kizárólag az euró marad forgalomban.

A banki számlák, hitelek és betétek automatikusan euróra váltódnak át, a bolgár jegybank és a kereskedelmi bankok ingyen biztosítják az átváltást.

Az átállásra használt végleges árolyam a december 31-én jegyzett volt, eszerint 1 euró 1,96 levát ért az euróra váltáskor.

Az országban 2025 végére az infláció 3,7 százalékra emelkedett, a felmérések szerint sokan attól tartanak, hogy a kereskedők az árakat felfelé kerekítéssel emelhetik, illetve az átállás idején átmeneti árváltozások lesznek tapasztalhatók. A lakosság egy része az euró bevezetésétől ugyanakkor a készpénzes fizetések egyszerűsödését és a határon átnyúló tranzakciók könnyítését is várja, különösen azok, akik gyakran utaznak Görögországba. A fiatalabb és városi lakosok körében a támogatottság valamivel magasabb, míg az idősebb, vidéki lakosok inkább az inflációval és a megélhetéssel kapcsolatos aggályokat hangsúlyozzák.