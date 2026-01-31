Kész csoda: az Európai Bizottság 23 ország ellen indított eljárást – Magyarország nincs közöttük

Kötelezettségszegési eljárást indított 23 tagállam ellen az Európai Bizottság, mivel meglátása szerint, nem valosították meg a fogyasztói hitelszerződésekről szóló uniós irányelv teljes körű átültetését. Az Európai Bizottság közleménye szerint az érintet országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovénia. Vagyis Magyarország most ebből kimaradt.

Huszonhárom ország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Az (EU) 2023/2225 irányelv célja a fogyasztóvédelem javítása a hitelpiacon azáltal, hogy minden tagállamban biztosítja a hitelügyletek átláthatóságát és tisztességességét. A tagállamoknak 2025. november 20-ig kellett átültetniük az irányelvet a nemzeti jogukba.

A fogyasztók védelmét kéri számon az Európai Bizottság

Az említett 23 tagállam a mai napig nem értesítette a Bizottságot az irányelv teljes körű átültetéséről, s ezért felszólító leveleket küld az érintett tagállamoknak, amelyeknek mostantól két hónapjuk van arra, hogy válaszoljanak és értesítsék a Bizottságot a teljes körű átültetésről. Amennyiben nem kap kielégítő választ, az Európai Bizottság indokolással ellátott vélemény kiadásáról dönthet.

Az (EU) 2023/2673 irányelv olyan szabályokat határoz meg, amelyek növelik a fogyasztóvédelem szintjét a távollevők között, például telefonon vagy online értékesített pénzügyi szolgáltatások esetében, különösen egy „elállási gomb” bevezetésével, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyetlen kattintással elálljanak a szerződéstől.

A tagállamoknak 2025. december 19-ig kellett átültetniük az irányelvet a nemzeti jogba.

A kötelezettségszegési határozatok rendszeres csomagjában az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz a tagállamok ellen, amiért nem teljesítik az uniós jog szerinti kötelezettségeiket. Ezek a határozatok, amelyek különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintenek, céljuk az uniós jog megfelelő alkalmazásának biztosítása a polgárok és a vállalkozások érdekében.