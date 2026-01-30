Ez nem hiányzott: a „szuezdugító” hajója mellé újabbakat rendelt a cég

Az új hajókra vonatkozó szerződéseket az Evergreen Marine igazgatótanácsa a napokban hagyta jóvá. A megállapodások értelmében hét darab, egyenként 5 900 TEU kapacitású hajó épül a Jiangsu New Yangzi Shipbuildingnél, míg tizenhat, 3 100 TEU-s egységet a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding gyárt le. Miként az Origo megírta, a világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalatának számító Evegreen 2022-ben átvett egy, több mint 24 000 TEU-s kapacitású hajót (a TEU a szabványos 20 láb hosszú konténeregységet jelöli).
Nagybevásárlást tart az Evergreen
A gCaptain által közzétett információk szerint a nagyobb hajók ára 469 és 574 millió dollár között alakul, míg a kisebb egységek összértéke 736-896 millió dollár. A megállapodásokat az aktuális piaci árakon kötötték meg, és mindkét hajógyár független félnek minősül, nem áll tulajdonosi kapcsolatban az Evergreen csoporttal.
Az új rendelések jelentősen bővítik az Evergreen jövőbeni kapacitásait. A vállalat jelenleg 239 hajót üzemeltet, összesen 1,9 millió TEU kapacitással. Ebből 162 hajó saját tulajdonban van, míg 77 bérelt egység.
Az Alphaliner adatai szerint ezzel az Evergreen a hetedik helyen áll világszinten kapacitás alapján.
Az új építésű hajókkal együtt a társaság rendelésállománya immár
- 76 hajóra, összesen 925 ezer TEU-ra rúg, ami
- a meglévő flotta kapacitásának 47,3 százalékát teszi ki.
A megrendelések a lap értékelése szerint azt mutatják, hogy az Evergreen a közepes méretű konténerszállító hajókra fókuszál. Ez a szegmens egyre népszerűbb az üzemeltetők körében, mivel nagyobb rugalmasságot kínál a regionális, másodlagos és ráhordó útvonalakon. A 3 100 és 5 900 TEU-s hajók különösen alkalmazkodóképesek a változó kereskedelmi útvonalak tekintetében és a nagy csomóponti kikötőkben továbbra is fennálló torlódásokhoz, valamint
az olyan geopolitikai feszültségek miatti váratlan útvonalmódosítások esetében jól használhatók, mint ami például jelenleg az iráni helyzet kapcsán érzékelhető.
A szerződések egyben megerősítik a kínai hajógyárak meghatározó szerepét a globális konténerszállító hajómegrendelések piacán: mind a Jiangsu New Yangzi, mind a Huangpu Wenchong a szektor legaktívabb építői közé tartozik.
Az Evergreen egyelőre nem hozta nyilvánosságra az új hajók várható átadási időpontját.
Újraéled hajózási útvonalként a Szuezi-csatorna?
Emlékezetes: az Evergreen az üzemeltetője a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajójának, az Ever Givennek, mely 2021 tavaszán szerencsétlen módon keresztbe fordult a Szuezi-csatornán, napokra blokkolva a fontos tengeri átjárót, és dollármilliárdokban mérhető világgazdasági károkat okozva.
A Xeneta decemberi értékelése szerint egyébként a Szuezi-csatorna újra kezd forgalmassá válni, nemrég
a CMA CGM, az iparág egyik meghatározó szereplője jelentette be, hogy a Távol-Kelet és Észak-Amerika keleti partjai közötti Indamex-járatait a Szuezi-csatornán át küldi.
Ugyanakkor Peter Sand, a Xeneta elemzője figyelmeztetett, hogy a CMA CGM legutóbbi bejelentése nem jelenti automatikusan a konténerszállítás nagymértékű visszatérését a Vörös-tengerre. A Szuezi-csatornán áthaladó konténerhajók száma 2025 novemberében 120 volt, szemben a 2023 októberi 583-mal, röviddel azelőtt, hogy a jemeni lázadó húszi milícia a régióban a kereskedelmi hajók ellen indított támadásokat eszkalálta volna. A veszélyek növekedésével – miként az Origo megírta – a hajózás biztosítási díjai is növekedésnek indulnak, ami előbb-utóbb a szállított termékek árában is jelentkezik.