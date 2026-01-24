Ez gáz: Venezueláé a legnagyobb kőolajtartalék, de azt is tudni, hol van a legtöbb földgáz

A földgáz kulcsszerepet játszik a globális energiarendszerben: meghatározó az áramtermelésben, az otthonok fűtésében és az ipari termelés fenntartásában is. Fosszilis energiahordozóként elégetése terheli ugyan a légkört, de ez a terhelés jóval kisebb mértékű, mint a szén és a kőolaj használata. Ugyanakkor széles körű felhasználása ellenére a világ földgáztartalékai rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg. Az alábbi összeállításban az országokat rangsorolja igazolt földgáztartalékaik alapján. Az adatok forrása az energetikai szakembereket és mérnököket tömörítő Energy Institute globális szakmai szervezet Statistical Review of World Energy 2025 című jelentése.
Néhány ország uralja a globális földgáz-készletek jelentős részét
Azáltal, hogy a január 3-i amerikai katonai akció révén Venezuela a nemzetközi figyelem középpontjába került, az egész világ megtanulta, hogy a latin-amerikai ország rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj-tartalékával, 303 milliárd hordóval (igaz, ez főként körülményesen hasznosítható nehéz olaj, és a tartalék nagysága függ bizonyos számviteli és gazdasági sajátosságoktól). Földgázban viszont megkérdőjelezhetetlen Oroszország dominanciája.
Az alábbi táblázat a fent hivatkozott adatok alapján a világ legnagyobb földgáztartalékaival rendelkező országokat sorolja fel:
|Helyezés
|Ország
|Igazolt földgáztartalék (milliárd m³)
|1
|Oroszország
|37 392
|2
|Irán
|32 100
|3
|Katar
|24 667
|4
|Türkmenisztán
|13 601
|5
|Egyesült Államok
|12 618
|6
|Kína
|8 399
|7
|Venezuela
|6 261
|8
|Szaúd-Arábia
|6 020
|9
|Egyesült Arab Emírségek
|5 938
|10
|Nigéria
|5 474
A földgázra is érvényes ugyanakkor az, mint a kőolajiparban: a jelentős mennyiségű igazolt készlet még nem jelent automatikusan gazdasági biztonságot, hiszen a mennyiségeket ki kell termelni, és azokat – megtérülést jelentő áron – a felvevőpiacokra juttatni. Vegyük például Norvégiát és Ausztráliát: egyik ország sincs benne a top 10-es listában tartalékainak mértéke alapján (Norvégia a 19., Ausztrália a 13. helyen áll), de gáziparuk jelentős (cseppfolyósított földgázt, azaz LNG-t exportálnak, Norvégia 2024-re az EU fő gázbeszállítójává vált).
A világ legnagyobb földgáztartalékával rendelkező Oroszország a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború előtt az Európai Unió gázimportjának mintegy 40-45 százalékát szállította, miközben az ország egyébként csak a második legnagyobb kitermelő az Egyesült Államok mögött. Ez az arány 2025 közepére jelentősen visszaesett, körülbelül 13-19 százalékra.
A Közel-Kelet és Eurázsia az élen
A három legnagyobb készlettel rendelkező országot követően olyan államok erősítik a Közel-Kelet és Közép-Ázsia pozícióját, mint
- Türkmenisztán,
- Szaúd-Arábia,
- az Egyesült Arab Emírségek, és
- Irak (a 11. a listán).
E térségek hatalmas, alacsony kitermelési költségű készletekkel rendelkeznek, amelyek hosszú távon is fenntartható termelést tesznek lehetővé. Ennek köszönhetően kulcsszereplők a globális LNG-exportban – különösen Katar, mely mint megírtuk, ennek a szerepnek köszönhetően még az EU-ra is képes nyomást gyakorolni.
Az Egyesült Államok az ötödik helyen áll a globális rangsorban, igazolt tartalékának nagyságához (s így a listán való helyezéséhez) kellett az is, hogy az elmúlt két évtizedben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az ott működő vállalatok a palagáz-szektorban.
Kína szintén a legnagyobb készlettel rendelkező országok közé tartozik, ám rendkívül magas belföldi energiaigénye miatt jelentős tartalékai ellenére is nagymértékben importra szorul.
Az olyan országok, amelyek mérsékeltebb nagyságú földgáztartalékokkal rendelkeznek – például Norvégia, az Egyesült Királyság vagy Hollandia –, továbbra is meghatározó regionális szerepet töltenek be, miként Norvégia és az EU vonatkozásában ezt imént jeleztük. Ezt elsősorban a már kiépített infrastruktúrának és a nagy fogyasztói piacokhoz való földrajzi közelségüknek köszönhetik.
Közép-Európa fázik – megugrott a földgáz kereslete
A földgáz jelentősége még inkább megmutatkozik a téli időszakban. Az európai gázkereslet január elején megugrott, mivel a hidegebb időjárás megnövelte a fűtési igényeket, valamint hozzájárult a gáztüzelésű energiatermelés növekedéséhez. A növekedésben a közép-európai, az elmúlt évekhez képest szokatlanul hideg, télies időjárás is hozzájárult.
Európa gázkereslete 20 százalékkal nőtt éves szinten az első tíz napban, és január első hetében a napi kereslet meghaladta a 2 milliárd köbmétert
– áll az European Gas Hub oldalán megjelent elemzésben. Viszonyításként: Magyarország éves gázfogyasztása 10 milliárd köbméter körül alakult néhány évvel korábban, majd a Covid-19 után kb. 8-8,5 milliárd köbméterre csökkent.
A lakossági és kereskedelmi szektorban a gázfogyasztás 18 százalékkal nőtt éves szinten január első tíz napjában. Emellett a gáztüzelésű energiatermelés (tehát a hálózatra szánt energia termelése) közel 30 százalékkal nőtt éves szinten, részben a magasabb fűtési igények, részben pedig a hideg időszak legfagyosabb napjaiban csökkent szélenergia-termelés miatt.
A földalatti gáztárolók kulcsszerepet játszanak a megfelelő gázellátás biztosításában. A nettó tárolói felhasználás 35 százalékkal nőtt éves szinten, ami a gáz iránti növekvő kereslet több mint 60 százalékát fedezte. Ezzel az európai tárolók töltöttségi szintje 60 százalék alá esett, a készletek jelenleg 12 milliárd köbméterrel alacsonyabbak a tavalyi szintnél.
A hideg időszak miatt megnőtt az LNG fontossága, melynek szállítási volumene közel 25 százalékkal ugrott meg, így a többletkereslet mintegy negyedét tudta kielégíteni.