Ez gáz: Venezueláé a legnagyobb kőolajtartalék, de azt is tudni, hol van a legtöbb földgáz

A földgáz kulcsszerepet játszik a globális energiarendszerben: meghatározó az áramtermelésben, az otthonok fűtésében és az ipari termelés fenntartásában is. Fosszilis energiahordozóként elégetése terheli ugyan a légkört, de ez a terhelés jóval kisebb mértékű, mint a szén és a kőolaj használata. Ugyanakkor széles körű felhasználása ellenére a világ földgáztartalékai rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg. Az alábbi összeállításban az országokat rangsorolja igazolt földgáztartalékaik alapján. Az adatok forrása az energetikai szakembereket és mérnököket tömörítő Energy Institute globális szakmai szervezet Statistical Review of World Energy 2025 című jelentése.

Gáztüzelésű erőmű az Egyesült Államokban (illusztráció)

Fotó: American Public Power Association / Unsplash

Néhány ország uralja a globális földgáz-készletek jelentős részét

Azáltal, hogy a január 3-i amerikai katonai akció révén Venezuela a nemzetközi figyelem középpontjába került, az egész világ megtanulta, hogy a latin-amerikai ország rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj-tartalékával, 303 milliárd hordóval (igaz, ez főként körülményesen hasznosítható nehéz olaj, és a tartalék nagysága függ bizonyos számviteli és gazdasági sajátosságoktól). Földgázban viszont megkérdőjelezhetetlen Oroszország dominanciája.

Az alábbi táblázat a fent hivatkozott adatok alapján a világ legnagyobb földgáztartalékaival rendelkező országokat sorolja fel:

Helyezés Ország Igazolt földgáztartalék (milliárd m³) 1 Oroszország 37 392 2 Irán 32 100 3 Katar 24 667 4 Türkmenisztán 13 601 5 Egyesült Államok 12 618 6 Kína 8 399 7 Venezuela 6 261 8 Szaúd-Arábia 6 020 9 Egyesült Arab Emírségek 5 938 10 Nigéria 5 474

A földgázra is érvényes ugyanakkor az, mint a kőolajiparban: a jelentős mennyiségű igazolt készlet még nem jelent automatikusan gazdasági biztonságot, hiszen a mennyiségeket ki kell termelni, és azokat – megtérülést jelentő áron – a felvevőpiacokra juttatni. Vegyük például Norvégiát és Ausztráliát: egyik ország sincs benne a top 10-es listában tartalékainak mértéke alapján (Norvégia a 19., Ausztrália a 13. helyen áll), de gáziparuk jelentős (cseppfolyósított földgázt, azaz LNG-t exportálnak, Norvégia 2024-re az EU fő gázbeszállítójává vált).

A világ legnagyobb földgáztartalékával rendelkező Oroszország a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború előtt az Európai Unió gázimportjának mintegy 40-45 százalékát szállította, miközben az ország egyébként csak a második legnagyobb kitermelő az Egyesült Államok mögött. Ez az arány 2025 közepére jelentősen visszaesett, körülbelül 13-19 százalékra.