Surranópályán jön fel a nemesfém, ami állva hagyja az aranyat

Miközben a világ az arany árának megállíthatatlan menetelését szemléli, egy másik fontos nemesfém, az ezüst is egyre több figyelmet vonz. Az ezüst árfolyama decemberben új történelmi csúcsra emelkedett, folytatva az év végi erőteljes ralit, amelyet a geopolitikai bizonytalanság és a gyengülő amerikai dollár egyaránt támogatott. Az ezüst kitermelése akár az aranyéhoz hasonló bányaipari felívelést is maga után vonhat. Kiderült, hol vannak a világ legnagyobb ezüsttartalékai.
nemesfémezüstkészlet

Az ezüst határidős jegyzései rövid időre megközelítették a 80 dolláros szintet 2025-ben, majd 2026 elején át is lépték azt. Ez 2025-re tekintve példátlan, mintegy 160 százalékos árfolyam-emelkedést jelent – még az arany teljesítményét is felülmúlva. Ebben a környezetben és az ásványkincsek elhelyezkedése jelentette esetleges geopolitikai feszültségekre készülve fontos látni, hogy a világ ezüstkészletei hol összpontosulnak, mivel ez alapvetően befolyásolja a jövőbeli kínálati kilátásokat.

ezüst, silver
Ezüst: olyan mértékben erősödik a nemesfém, hogy már számít, melyik ország területén mennyi található belőle (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Így áll most a világ ezüsttel

A Voroni és a Visual Capitalist összeállításában szereplő adatok az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey, USGS) 2025 januárjában kiadott Mineral Commodity Summaries jelentéséből származnak. A becslések szerint a globális ezüsttartalékok nagysága mintegy 641 400 tonna. 

Hely a rangsorbanOrszágEzüstkészlet
 (tonna)		Részarány a
globális mennyiségben
1.Peru140 00021,9%
2.Ausztrália94 00014,7%
3.Oroszország92 00014,4%
4.Kína70 00010,9%
5.Lengyelország61 0009,5%
6.Mexikó37 0005,8%
7.Chile26 0004,1%
8.Egyesült Államok23 0003,6%
9.Bolívia22 0003,4%
10.India8 0001,3%
11.Argentína6 5001,0%
12.Kanada4 9000,8%
Egyéb országok57 0008,9%

A világ ismert ezüstkészlete 641 400 tonna.

Peru messze a világ legnagyobb ezüstkészleteivel rendelkező országa: nagyságát körülbelül 140 ezer tonnára becsülik. Ez a globális tartalékok nagyjából 22 százalékát jelenti, ami Perut egyedülálló stratégiai pozícióba helyezi a nemzetközi ezüstpiacon.

Peru mögött több ország alkot egy erős „második vonalat”:

  • Ausztrália, 
  • Oroszország, és
  • Kína egyenként 70-94 ezer tonna közötti készlettel rendelkezik.

Együttesen a világ ezüsttartalékainak mintegy 40 százalékát birtokolják.

Érdekes ellentétet mutat Mexikó esete. 

Az ország a világ legnagyobb ezüsttermelője, ugyanakkor mindössze 37 ezer tonnányi igazolt készlettel rendelkezik, ami a globális állomány körülbelül 6 százaléka.

 A mexikói bányászati szektor jelenleg intenzív kitermelésre épül, miközben viszonylag kevés olyan új projekt van előkészítés alatt, amely már bizonyított készletekkel rendelkezne.

Nem csak érték, a zöld technológiák számára is fontos az ezüst

Miként az Origo megírta, az ezüst már tavaly ősszel látványosan erősödni kezdett. A világ globális éves bányászati ezüsttermelése 820-830 millió uncia körül alakul. A globális ezüstkereslet pedig a következő évtizedben jelentősen megugorhat, elsősorban az olyan feltörekvő technológiák miatt, mint az elektromos járművek és a napenergia-termelés.

Különösen látványos a napelemes szektor növekedése: 

míg egy évtizeddel ezelőtt az ágazat kevesebb mint 50 millió uncia ezüstöt használt fel évente, addig 2023-ra az igény várhatóan elérte a 160 millió unciát.

Ez a trend hosszabb távon tovább erősítheti az ezüst stratégiai jelentőségét – és felértékelheti azokat az országokat, amelyek jelentős készletekkel rendelkeznek.

 

