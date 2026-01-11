Surranópályán jön fel a nemesfém, ami állva hagyja az aranyat

Az ezüst határidős jegyzései rövid időre megközelítették a 80 dolláros szintet 2025-ben, majd 2026 elején át is lépték azt. Ez 2025-re tekintve példátlan, mintegy 160 százalékos árfolyam-emelkedést jelent – még az arany teljesítményét is felülmúlva. Ebben a környezetben és az ásványkincsek elhelyezkedése jelentette esetleges geopolitikai feszültségekre készülve fontos látni, hogy a világ ezüstkészletei hol összpontosulnak, mivel ez alapvetően befolyásolja a jövőbeli kínálati kilátásokat.
Így áll most a világ ezüsttel
A Voroni és a Visual Capitalist összeállításában szereplő adatok az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey, USGS) 2025 januárjában kiadott Mineral Commodity Summaries jelentéséből származnak. A becslések szerint a globális ezüsttartalékok nagysága mintegy 641 400 tonna.
|Hely a rangsorban
|Ország
|Ezüstkészlet
(tonna)
|Részarány a
globális mennyiségben
|1.
|Peru
|140 000
|21,9%
|2.
|Ausztrália
|94 000
|14,7%
|3.
|Oroszország
|92 000
|14,4%
|4.
|Kína
|70 000
|10,9%
|5.
|Lengyelország
|61 000
|9,5%
|6.
|Mexikó
|37 000
|5,8%
|7.
|Chile
|26 000
|4,1%
|8.
|Egyesült Államok
|23 000
|3,6%
|9.
|Bolívia
|22 000
|3,4%
|10.
|India
|8 000
|1,3%
|11.
|Argentína
|6 500
|1,0%
|12.
|Kanada
|4 900
|0,8%
|–
|Egyéb országok
|57 000
|8,9%
A világ ismert ezüstkészlete 641 400 tonna.
Peru messze a világ legnagyobb ezüstkészleteivel rendelkező országa: nagyságát körülbelül 140 ezer tonnára becsülik. Ez a globális tartalékok nagyjából 22 százalékát jelenti, ami Perut egyedülálló stratégiai pozícióba helyezi a nemzetközi ezüstpiacon.
Peru mögött több ország alkot egy erős „második vonalat”:
- Ausztrália,
- Oroszország, és
- Kína egyenként 70-94 ezer tonna közötti készlettel rendelkezik.
Együttesen a világ ezüsttartalékainak mintegy 40 százalékát birtokolják.
Érdekes ellentétet mutat Mexikó esete.
Az ország a világ legnagyobb ezüsttermelője, ugyanakkor mindössze 37 ezer tonnányi igazolt készlettel rendelkezik, ami a globális állomány körülbelül 6 százaléka.
A mexikói bányászati szektor jelenleg intenzív kitermelésre épül, miközben viszonylag kevés olyan új projekt van előkészítés alatt, amely már bizonyított készletekkel rendelkezne.
Nem csak érték, a zöld technológiák számára is fontos az ezüst
Miként az Origo megírta, az ezüst már tavaly ősszel látványosan erősödni kezdett. A világ globális éves bányászati ezüsttermelése 820-830 millió uncia körül alakul. A globális ezüstkereslet pedig a következő évtizedben jelentősen megugorhat, elsősorban az olyan feltörekvő technológiák miatt, mint az elektromos járművek és a napenergia-termelés.
Különösen látványos a napelemes szektor növekedése:
míg egy évtizeddel ezelőtt az ágazat kevesebb mint 50 millió uncia ezüstöt használt fel évente, addig 2023-ra az igény várhatóan elérte a 160 millió unciát.
Ez a trend hosszabb távon tovább erősítheti az ezüst stratégiai jelentőségét – és felértékelheti azokat az országokat, amelyek jelentős készletekkel rendelkeznek.