Surranópályán jön fel a nemesfém, ami állva hagyja az aranyat

Az ezüst határidős jegyzései rövid időre megközelítették a 80 dolláros szintet 2025-ben, majd 2026 elején át is lépték azt. Ez 2025-re tekintve példátlan, mintegy 160 százalékos árfolyam-emelkedést jelent – még az arany teljesítményét is felülmúlva. Ebben a környezetben és az ásványkincsek elhelyezkedése jelentette esetleges geopolitikai feszültségekre készülve fontos látni, hogy a világ ezüstkészletei hol összpontosulnak, mivel ez alapvetően befolyásolja a jövőbeli kínálati kilátásokat.

Ezüst: olyan mértékben erősödik a nemesfém, hogy már számít, melyik ország területén mennyi található belőle (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Így áll most a világ ezüsttel

A Voroni és a Visual Capitalist összeállításában szereplő adatok az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey, USGS) 2025 januárjában kiadott Mineral Commodity Summaries jelentéséből származnak. A becslések szerint a globális ezüsttartalékok nagysága mintegy 641 400 tonna.

Hely a rangsorban Ország Ezüstkészlet

(tonna) Részarány a

globális mennyiségben 1. Peru 140 000 21,9% 2. Ausztrália 94 000 14,7% 3. Oroszország 92 000 14,4% 4. Kína 70 000 10,9% 5. Lengyelország 61 000 9,5% 6. Mexikó 37 000 5,8% 7. Chile 26 000 4,1% 8. Egyesült Államok 23 000 3,6% 9. Bolívia 22 000 3,4% 10. India 8 000 1,3% 11. Argentína 6 500 1,0% 12. Kanada 4 900 0,8% – Egyéb országok 57 000 8,9%

Peru messze a világ legnagyobb ezüstkészleteivel rendelkező országa: nagyságát körülbelül 140 ezer tonnára becsülik. Ez a globális tartalékok nagyjából 22 százalékát jelenti, ami Perut egyedülálló stratégiai pozícióba helyezi a nemzetközi ezüstpiacon.

Peru mögött több ország alkot egy erős „második vonalat”:

Ausztrália,

Oroszország, és

Kína egyenként 70-94 ezer tonna közötti készlettel rendelkezik.

Együttesen a világ ezüsttartalékainak mintegy 40 százalékát birtokolják.

Érdekes ellentétet mutat Mexikó esete.

Az ország a világ legnagyobb ezüsttermelője, ugyanakkor mindössze 37 ezer tonnányi igazolt készlettel rendelkezik, ami a globális állomány körülbelül 6 százaléka.

A mexikói bányászati szektor jelenleg intenzív kitermelésre épül, miközben viszonylag kevés olyan új projekt van előkészítés alatt, amely már bizonyított készletekkel rendelkezne.

Nem csak érték, a zöld technológiák számára is fontos az ezüst

Miként az Origo megírta, az ezüst már tavaly ősszel látványosan erősödni kezdett. A világ globális éves bányászati ezüsttermelése 820-830 millió uncia körül alakul. A globális ezüstkereslet pedig a következő évtizedben jelentősen megugorhat, elsősorban az olyan feltörekvő technológiák miatt, mint az elektromos járművek és a napenergia-termelés.