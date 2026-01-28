A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága bejelentette, hogy egy saját "falut" épít a munkavállalóinak

A vegyes funkciójú, lakóingatlanokat is magában foglaló városnegyed a jövőben akár 12 000 légiutas-kísérőt is elszállásolhat. A projekt pedig azért is olyan fontos az Emirates számára, mert a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága éppen a legújabb toborzási kampányát hirdette meg. A Cabin Crew Village (magyarul: légiutas-kísérő falu) alapkőletételét 2026 második negyedévére tervezik, a fejlesztés első fázisa pedig várhatóan 2029-ben fejeződik be – számolt be róla a Time Out.

A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága bejelentette, hogy saját falu épül a munkavállalóinak. Fotó: ddisq / Shutterstock

Már meg van az új légiutas-kísérő falu helye is

Érdekesség, hogy a falu nem közvetlenül a Dubai Nemzetközi Repülőtér mellett fog elhelyezkedni. Ehelyett egyenlő távolságra lesz a Dubai Nemzetközi Repülőtér és az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtér között, előrevetítve a légitársaság hosszú távú terveit, miszerint a működését már a közeljövőben az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtérre költözteti.

A modern negyed 20 darab, egyenként 19 emeletes lakóépületből áll majd, amelyek egy-, két- és háromszobás egységeket kínálnak, a személyzet kényelmét szem előtt tartva:

A légitársaságnál való munkavégzés számos előnye közé tartozik az ingyenes szállás, az új "faluban" azonban nemcsak a lakhatásra biztosítanak majd lehetőséget, sokkal inkább egy teljes értékű életmód-komplexumnak tervezik azt. A fejlesztés részeként ugyanis, egy többfunkciós központ is épül, ahol üzletek, éttermek és különféle vendéglátóegységek kapnak helyet, valamint modern fitneszlétesítmények, orvosi rendelők, továbbá dedikált közösségi terek és parkok is rendelkezésre állnak majd. A lakókat emellett az aktív, szabadtéri életmódra is ösztönzik majd: a területen sétányok, medencék sokasága, valamint gondosan kialakított kertek, zöldfelületek váltják egymást.

Ali Mubarak Al Soori, az Emirates beszerzési és létesítménygazdálkodási igazgatója úgy nyilatkozott: „A légiutas-kísérő személyzetünk központi szerepet játszik abban, hogy az Emirates milyen élményt nyújt az utasoknak. Ez a beruházás pedig része annak a szélesebb körű elkötelezettségünknek, hogy támogassuk jóllétüket. A légiutas-kísérő falu mindent biztosít, amire a személyzetünknek szüksége van egyetlen, átgondoltan megtervezett fejlesztésen belül, valamint stratégiai befektetést is jelent az Emirates jövőjébe, támogatva az Al Maktoum International repülőtérre való átállási terveinket és a folyamatos növekedést az elkövetkező években.”