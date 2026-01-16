Lélegzetelállító helyen forog majd a Fehér Lótusz negyedik évada – képek

A produkció az utóbbi évek nagy sikere volt az HBO számára.Népszerűségéhez nemcsak a markáns színészgárda de a lenyűgöző helyszínek is hozzájárultak. Antológiasorozat révén szereplők és a helyszínek minden évadban változnak, a turisták aktuális csoportja azonban minden esetben a címbéli szállodalánc, a Fehér Lótusz valamelyik egységébe érkezik. Hawaii és Olaszország után a harmadik évad forgatási helyszíne Thaiföld volt, és a legtöbb jelenetet Bangkokban, Phuketben, illetve Ko Szamuj szigetén vették fel. A negyedik évadnak pedig szintén egy turistaparadicsom ad helyet.

Lélegzetelállító helyen forog majd a Fehér Lótusz negyedik évada. Fotó: Getty Images/AFP

Egy álomszerű Saint-Tropez-i szálloda lesz A Fehér Lótusz legújabb helyszíne

Bár a szereplőválogatás még folyamatban van, a forgatás várhatóan már tavasszal elindul, a helyszín pedig már biztosra vehető: egy 14 hektárnyi jázminnal és ciprusfákkal tarkított területen fekszik a fenséges Château de La Messardière, egy szó szerint palotából átalakított szálloda Saint-Tropez-ban. Itt forog majd a sorozat legtöbb jelenete. A hotel az ötcsillagos Airelles Collection része.

A kastélyt a tizenkilencedik században építették és a huszadik század elején alakították át luxusszállodává. Majdnem száz évvel később, 1989-ben az épület egy átfogó felújításon esett át, és vált ismét Saint-Tropez egyik legszebb kúrájává. A fényűző szálláshely jelenleg 86 szobával rendelkezik és bárki számára foglalható, bár meglehetősen borsos áron. A főszezonban akad olyan nap, amikor 12 ezer dollárt (közel 4 millió forint) kérnek egy szobáért.

A Variety szerint a forgatáshoz egy párizsi szállodát és további ingatlanokat is használnak majd a Francia Riviérán. És úgy hírlik, hogy a cselekmény egy része a cannes-i filmfesztivál körül forog majd. Noha a pontos részleteket még homály fedi.

A sorozat egyébiránt hatalmas lendületet adott az HBO Maxnak, és jelentős bevételt generált a készítő, Warner Bros. Discovery számára is, hiszen a viszonylag alacsony gyártási költségek búsásan megtérültek. Az 1. évadban a gyártási költségek állítólag 4 millió dollár alatt voltak epizódonként, míg a 2. évadban körülbelül 3,6 millió dollárt tettek ki/epizód. A 3. évadra a kiadások már 6-7 millió dollárra emelkedtek, ugyanakkor a színészek fizetése sem mondható túlzottan magasnak, így még ezzel együtt sem nem szálltak el a költségek.