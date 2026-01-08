Megújul egy ikonikus hazai sportlétesítmény, de megőrzik a híres lelátórészt

A beruházást bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Raktár utcai jégcsarnokot az 1970-es években építették, majd 1991-ben részleges felújításon esett át, de mostanra végleg elavulttá vált, a csarnok szerkezete és műszaki állapota sem felel meg a sportlétesítményekkel szemben támasztott jelenkori elvárásoknak. A fehérvári jégcsarnok felújításának részleteit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára ismertette.

Megújul a fehérvári jégcsarnok

Fotó: szekesfehervar.hu

A beruházás során a legendás aréna hőszigetelést kap, a faszerkezetet acélra cserélik benne és teljesen megújul a létesítmény gépészeti rendszere. A fenntartható működést segíti továbbá a lelátók, a szellőzőrendszer és a vizesblokkok korszerűsítése, miközben az ikonikus betonlelátó megmarad.

"Ezt a bő hárommilliárdos projektet nem tudnánk megcsinálni Magyarország kormánya nélkül, hiszen külön erre a célra nyílt meg egy TAO keret. A matek lényege, hogy a kormány lemondott három milliárdnyi adóbevételéről, amelyet fehérvári cégek így a csarnok felújításába adnak be, az államkassza helyett" – idézte a város közleménye a polgármestert, aki elárulta azt is, hogy a munkálatok minél gyorsabb elindítása érdekében az önkormányzat ehhez 350 millió forintot megelőlegez, amit a TAO-keret feltöltése után vissza fog kapni. A felújítás alatt az akadémisták és a sportolók részére rendelkezésre áll a MET Aréna, illetve a sátras C-pálya.

Fehérvári jégcsarnok: a régit ötvözik az újjal

A tervek elkészítése során fontosnak tartották, hogy a régit ötvözzék az újjal, azaz a csarnok legendás részei, mint például a betonlelátó megmaradjanak, miközben egy új, modern létesítmény áll majd a sportolók rendelkezésére. Az energetikai fejlesztések a későbbi fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságúak és nagy könnyebbséget jelentenek majd az üzemeltetésben. Igyekeztek továbbá szem előtt tartani, hogy a befogadóképesség megmaradjon.

A felújítás a belső munkákkal, a gyengeáramú eszközök leszerelésével kezdődik,

majd a VIP-oldalon lévő boxok és lelátórész,

valamint a kapuk mögötti lelátók bontásával folytatódik.

Ezután a tetőszerkezet, és a hőszigetelés következik. A jégcsarnok mellett szeretnék az akadémiai sportolók kollégiumi ellátásának körülményeit is javítani, ennek érdekében megújul a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ifjú hokisoknak otthont adó szárnya, továbbá eszközbeszerzésekre is lesz lehetőség.