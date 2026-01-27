Épületfelújítás: mutatjuk, hogyan lehet a leggazdaságosabb

Az utóbbi évek enyhe telei után az idei nagy hidegek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar épületállomány energiahatékonysága. Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikai felújítás nem időjárási kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és klímavédelmi szükségszerűség.
Felújítás nélkül nincs tartós megoldás: ezekkel a támogatásokkal lehet a leggazdaságosabb a munka
A hideg időjárás megfelelő felkészülés nélkül megnövelheti az energiafogyasztást és emiatt több háztartás csúszhat ki a „rezsicsökkentett” árú gázmennyiségből (igaz, erre a kormány rendkívüli intézkedéssel is készül). Mint az közismert, a 2022 óta hatályos szabályozás 1729 m3 éves fogyasztásig garantálja a kedvezményes, 102 Ft/m3 árat a lakossági fogyasztóknak, a túlfogyasztásra viszont 747 Ft/m3 árszint vonatkozik. Még jelentősebb a hatás a vállalati, intézményi körben, ahol közvetlenül a mindenkori piaci energiaár érvényesül. Szintén ismert téli jelenség hazánkban, hogy a nem kellően kiszárított tűzifa és más szilárd tüzelők miatt intenzív fűtés idején leromlik a levegő minősége. Ráadásul a pénztárcánk mellett az ágazat esetén az országos energia- és klímacélokra gyakorolt hatás is lényeges. A számítások szerint ahhoz, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon, évente az épületállomány több mint három százalékát kellene mélyfelújítással korszerűsíteni. Ez nagyságrendileg évi 140 ezer lakást jelent, elsősorban a legrosszabb energiahatékonyságú családi házak körében.
A jelenleg elérhető lakossági és vállalati pályázatok szerencsére lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására:
Lakossági támogatások
- Vidéki Otthonfelújítási Program: Gyermeket nevelőknek és nyugdíjasoknak szóló 3+3 millió Ft-os konstrukció (támogatás és hitel). Határidő: 2026. június 30.
- Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program: 2007 előtt épült családi házakra; max. 5 millió Ft támogatás és 5 millió Ft hitel. Jelenleg nyitva áll.
- Otthoni Energiatároló Program: Napelemeseknek energiatárolóra; max. 2,5 millió Ft támogatás. A program induló szakaszban van.
- Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): Az elért energiamegtakarítás (HEM) értékesítése; folyamatos lehetőség kivitelezőkön vagy kereskedőkön keresztül.
Vállalati támogatások
- Jedlik Ányos Energetikai Program: Megújuló energia és tárolás támogatása (10 millió – 1 milliárd Ft között). Határidő: 2026. február 15. 16:00 óra (vagy a forrás kimerüléséig).
- Vállalkozások energiahatékonysági hitelkonstrukciója: 39 milliárd Ft-os keret primerenergia-csökkentésre. Indulás: 2026. február eleje.
Összességében tehát, jelenleg számos lehetőség nyitva áll, amelyet érdemes megragadni, hogy minél gazdaságosabban elvégezhető legyen a felújítás.