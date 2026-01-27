Épületfelújítás: mutatjuk, hogyan lehet a leggazdaságosabb

Az utóbbi évek enyhe telei után az idei nagy hidegek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar épületállomány energiahatékonysága. Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikai felújítás nem időjárási kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és klímavédelmi szükségszerűség.

Jelenleg számos lehetőség nyitva áll, amelyet érdemes megragadni, hogy egy olcsón üzemeltethető, környezetbarát, esztétikus és nagyobb pénzügyi értékű otthonhoz, telephelyhez jussunk. Mutatjuk a felújítás támogatásához elérhető konstrukciókat Fotó: Unsplash

Felújítás nélkül nincs tartós megoldás: ezekkel a támogatásokkal lehet a leggazdaságosabb a munka

A hideg időjárás megfelelő felkészülés nélkül megnövelheti az energiafogyasztást és emiatt több háztartás csúszhat ki a „rezsicsökkentett” árú gázmennyiségből (igaz, erre a kormány rendkívüli intézkedéssel is készül). Mint az közismert, a 2022 óta hatályos szabályozás 1729 m3 éves fogyasztásig garantálja a kedvezményes, 102 Ft/m3 árat a lakossági fogyasztóknak, a túlfogyasztásra viszont 747 Ft/m3 árszint vonatkozik. Még jelentősebb a hatás a vállalati, intézményi körben, ahol közvetlenül a mindenkori piaci energiaár érvényesül. Szintén ismert téli jelenség hazánkban, hogy a nem kellően kiszárított tűzifa és más szilárd tüzelők miatt intenzív fűtés idején leromlik a levegő minősége. Ráadásul a pénztárcánk mellett az ágazat esetén az országos energia- és klímacélokra gyakorolt hatás is lényeges. A számítások szerint ahhoz, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon, évente az épületállomány több mint három százalékát kellene mélyfelújítással korszerűsíteni. Ez nagyságrendileg évi 140 ezer lakást jelent, elsősorban a legrosszabb energiahatékonyságú családi házak körében.

A jelenleg elérhető lakossági és vállalati pályázatok szerencsére lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására:

Lakossági támogatások

Vidéki Otthonfelújítási Program: Gyermeket nevelőknek és nyugdíjasoknak szóló 3+3 millió Ft-os konstrukció (támogatás és hitel). Határidő: 2026. június 30.

Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program: 2007 előtt épült családi házakra; max. 5 millió Ft támogatás és 5 millió Ft hitel. Jelenleg nyitva áll.

Otthoni Energiatároló Program: Napelemeseknek energiatárolóra; max. 2,5 millió Ft támogatás. A program induló szakaszban van.

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): Az elért energiamegtakarítás (HEM) értékesítése; folyamatos lehetőség kivitelezőkön vagy kereskedőkön keresztül.

Vállalati támogatások

Jedlik Ányos Energetikai Program: Megújuló energia és tárolás támogatása (10 millió – 1 milliárd Ft között). Határidő: 2026. február 15. 16:00 óra (vagy a forrás kimerüléséig).

Vállalkozások energiahatékonysági hitelkonstrukciója: 39 milliárd Ft-os keret primerenergia-csökkentésre. Indulás: 2026. február eleje.

Összességében tehát, jelenleg számos lehetőség nyitva áll, amelyet érdemes megragadni, hogy minél gazdaságosabban elvégezhető legyen a felújítás.