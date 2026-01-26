Csődbe ment Európa egyik legrégebbi fogadója

A fogadó története 1755. március 31-én kezdődött. Egy akkori szőlősgazdának az az ötlete támadt, hogy nagy lóistállókat építsen a Rajna partján álló kocsmája mellé. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, és egyre népszerűbb lett, kezdetben különösen a vontatók körében, akik lovakkal húzták a hajókat a folyón fölfelé.

A Schaumburger Hof fogadó története 1755. március 31-én kezdődött. Fotó: Eckhard Henkel / Wikipedia

A fogadóban számos ismert ember megfordult

Így például a híres német filozófus, Friedrich Nietzsche, valamint a földrajztudós, természettudós és felfedező, Alexander von Humboldt. Heinrich Heine is itt szállt meg, aki lelkesen írt a "hársfákkal szegélyezett teraszról." 1948 szeptember 5-én itt ülésezett az a tanács, amely megfogalmazta a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényét, amelyet nyolc hónappal később fogadtak el.

Az alábbi képen 1949-ben, a miniszterelnök-elnöki konferencia "ülésezik" a Schaumburger Hof szálloda teraszán:

Miután a szövetségi kormány Berlinbe költözött, az észak-rajna-vesztfáliai épület több évre bezárt, amíg magánbefektetők a 2000-es években újra megnyitották.

A Bild beszámolója szerint a világjárvány, az emelkedő minimálbérek és az energiaárak sodorták csődbe a Schaumburger Hof-ot. Január elején a bonni kerületi bíróság fizetésképtelenségi eljárást indított, az üzemeltetők pedig a napokban a fogadó weboldalán jelentették be, hogy a Schaumburger Hof végleg bezárt.