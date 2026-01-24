Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

cseppfolyósított földgáz

Az elmúlt öt év leggyorsabb ütemében fogynak a földgázkészletek Európában

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rohamosan fogynak az európai gázkészletek a hideg időjárás miatt. Átlagosan a tárolók félig vannak. Az importszükségléletet amerikai LNG-vel lehet fedezni, azonban ez új függőségi helyzetet jelent. A hazai gáztárolók nagyok, nincs veszélyben az ellátás. Ráadásul Magyarországnak elosztószerepe is van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cseppfolyósított földgázgázlngeurópa

Az átlag alatti téli hőmérséklet miatt az elmúlt öt év leggyorsabb üteme szerint fogynak a földgázkészletek Európában, miközben a fűtési igény növekszik – írja az OilPrice-re hivatkozva a román economica.net. A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint az EU gáztárolóinak töltöttségi szintje január 21-én csak 47 százalék volt. Ez a szint jóval alacsonyabb az elmúlt évek átlagánál, ami azt jelzi, hogy Európának nyáron több gázt kell importálnia a készleteinek feltöltése érdekében.

földgáz, 20220318 KardoskútAz Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesít a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál.képen: Kurucz Árpád (KA)Magyar Nemzet
Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál
Fotó: Kurucz Árpád

Földgáz: adódik a kérdés, honnan lehet pluszmennyiséget importálni

Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami tovább erősíti a kontinens kiszolgáltatottságát a globális – gyakran kiszámíthatatlan – energiapiacoknak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) friss jelentése szerint, az európai LNG-import meghaladja a 185 milliárd köbmétert, még úgy is, hogy a gáz iránti összesített kereslet a megújulók térnyerése miatt csökken az unióban – közölte a Bloomberg.

Európa számára az LNG egyszerre jelent mentőövet és sebezhetőséget. Miközben biztosítja az ellátás folytonosságát Oroszország után, új függőségi viszonyt teremt a globális piacokkal – és különösen az Egyesült Államokkal. 

A kérdés nem az, hogy szükség van-e LNG-re, hanem az, meddig tartható fenn ez a kockázatos egyensúly az energiaátmenet időszakában. Tény, hogy az amerikai LNG-t eredetileg az orosz gáz biztonságos alternatívájának szánták. Ez ma már nem magától értetődő, mivel a transzatlanti kapcsolatok válságban vannak. Az Európai Unió egyre növekvő függősége az amerikai cseppfolyósított földgáz importjától „potenciálisan magas kockázatú új geopolitikai függőséget teremtett” – mondta Ana Maria Jaller-Makarewicz, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet vezető energiaelemzője a Politicónak. Hozzátette: az amerikai gáztól való túlzott függőség ellentmond az EU politikájának, amely a közösség energiabiztonságának fokozását célozta a diverzifikációval. 

Magyarország helyzete ugyanakkor speciális. Noha gyorsan fogy a gáz, az induló készleteink hatalmasak voltak: az ország fogyasztásarányosan Európa egyik legnagyobb tárolókapacitásával rendelkezik, ez több mint hatmilliárd köbméter. Így, bár a felhasználást illetően az európai átlaghoz közelítünk, a mi készleteink mérete ehhez viszonyítva jóval nagyobb. Ráadásul hazánknak tranzit illetve elosztószerepe is van. A belföldi kitermelés pedig a szükséglet nagyjából tizenöt százalékát fedezi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!