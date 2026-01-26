Most érdemes nyaraláshoz eurót venni - csúcson a forint árfolyama

Nem csak befektetési, vagy üzleti szempontból történt figyelemreméltó változás a forint árfolyamában. Az ilyenkor szokásos nyaralás-tervezés során is érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy időben és jó árfolyamon szerezzük be az eurót. Márpedig idén januárjának végére látványosan erősödött a forint az euróval szemben.

Az ukrajnai háború kitörése óta soha nem volt ilyen erős a forint.

Fotó: MTI/Faludi Imre

Az árfolyam a napokban több alkalommal is a 381–382 forintos szint közelébe süllyedt, ami azt jelenti, hogy egy euróért ennyivel kevesebb forintot kell adni, vagyis a hazai fizetőeszköz jócskán erősödött. Az Erste elemzői felhívták a figyelmet arra, hogy a mai nyitásban erősödéssel nyitott az árfolyam, már kicsivel 382 alatt állt a kurzus. Mint írták, a forintot támogatja a dollár jelentős gyengülése a nemzetközi devizapiacon, emellett a hazai fundamentumok oldaláról a gyorsabb MNB kamatvárakozások kiárazódása.

Az ukrajnai háború kitörése óta soha nem volt ilyen erős a forint, pedig kezdetben még csúfos bukásnak tűnt a történet: miközben a háború okozta energiaválság miatt úgy menekült ki a pénz Európából és Magyarországról, mintha nekünk nem is kellene, még a 420-on túli mezőket is megjárta az árfolyam.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint amennyiben nem törik le szignifikánsan az euró-forint, hamarosan ismét fordulat jöhet, és emelkedés indulhat. A holnapi MNB-ülésen a brókercég nem számít változásra a kommunikációban, elsősorban az inflációs folyamatok értelmezése maradhat a fókuszban.

A dollár gyengülése elsősorban annak a következménye, hogy a befektetők még mindig bizalmatlanok az amerikai devizával szemben a grönlandi események és az amerikai jegybank, azaz a Fed tisztségviselői ellen folytatott eljárások miatt - írja az MBH Bank.