Életre kel a Lego! Hangokat ad, felismer és mindent felforgat a gyerekszobában

Olvasási idő: 6 perc
Mindenki ismeri a Lego klasszikus építőkockáit, de amit most mutattak be, az kis túlzással forradalmi. A dán játékóriás a Las Vegas-i CES technológiai kiállításon rántotta le a leplet legújabb fejlesztéséről, a „Smart Play” sorozatról. Az új, intelligens LEGO kockák érzékelik a környezetüket, felismerik a színeket és hangokat adnak ki, ezzel teljesen új szintre emelve a játékélményt. A Star Wars-rajongók pedig különösen örülhetnek, mert az első szettek az ő kedvenceik köré épülnek.
rendszerlegojáték

A Las Vegasban zajló CES technológiai kiállítás nyitányaként a LEGO valósággal lenyűgözte a közönséget: bemutatták a Smart Play technológiát, amely a világ leghíresebb építőjátékának újraértelmezését jelenti. A dán gyártó nem kevesebbet állít, mint hogy feltalálták a jövő játékát, és a BILD helyszíni beszámolója alapján nem túloztak.

A LEGO legújabb bejelentése: itt a Smart Brick.
A LEGO legújabb bejelentése: itt a Smart Brick. / Forrás: lego.com

Okos LEGO kocka

A rendszer szíve a Smart Brick, vagyis az okoskocka. Ez a kívülről átlagosnak tűnő elem valójában csúcstechnológiát rejt: beépített szenzorai segítségével képes érzékelni a színeket, a távolságot, sőt még azt is tudja, milyen más elemek vannak a közvetlen közelében. És ami a legjobb: azonnal reagál is.

A bemutatón a LEGO egy igazi nagyágyúval, a Star Wars-témával demonstrálta az újítást. A kockákból épített űrhajók lézerhangokat adtak ki, a járművek motorhanggal bőgtek fel, mindez pedig automatikusan történt, gombnyomás nélkül. Julia Goldin, a LEGO menedzsere megnyugtatta a szülőket: 

Nincs mitől félni – a gyerekeknek nem kell gombokat nyomogatniuk. Egyszerűen csak játszanak.

Az okoskocka intelligenciája egészen elképesztő dolgokra képes. Ha például egy autóba építik be, a jármű mozgását érzékelve motorhangot ad. Ha a játék hevében „baleset” történik, és a kocka ütközést észlel, reccsenő hanggal reagál. De a rendszer nemcsak az akcióra van kihegyezve: ha egy kacsafigura részévé válik, hápogni kezd. Sőt, egy autóversenyen azt is képes megállapítani, melyik járgány ért először a célba.

A Las Vegas-i bemutatón a rendszer hibátlanul működött, és mosolyt csalt jelenlevők arcára.

A LEGO ezzel a lépéssel bebizonyította, hogy a fizikai játékoknak van helyük a digitális korban is, sőt, a kettő ötvözésével valami egészen újat lehet alkotni. Az okos szettek várhatóan márciustól lesznek elérhetők a boltokban, az áruk pedig 70 euró, azaz nagyjából 27-28 ezer forint körül indul majd. 

Tarol a piacon a LEGO: lemosták a riválisokat

A dán játékgyártó nemcsak az innovációban, hanem az üzleti eredményekben is verhetetlennek bizonyul. A legfrissebb adatok szerint a LEGO valósággal szárnyal: 2025 első félévében elképesztő, 5,4 milliárd dolláros bevételt könyvelhettek el. Ezzel a teljesítménnyel a cég maga mögé utasította legnagyobb riválisait, a Mattelt és a Hasbrót is.

A növekedés üteme is figyelemre méltó. A tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 4,8 milliárd dollár volt a bevétel, most jelentős ugrást produkáltak. A vásárlók bizalma töretlen a márka iránt, ezt mutatja, hogy a fogyasztói eladások 13 százalékkal nőttek. A most bemutatott okoskockákkal a vállalat jó eséllyel tovább növelheti előnyét a világpiacon.

A LEGO Nyíregyházán működő gyárának bővítéséről itt számoltunk be.

A CES bemutató videón:

A kiemelt képek forrása: lego.com

 

 

