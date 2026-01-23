Elképesztő akciót hirdetett meg egy hazai gyógyfürdő: akár 500 forintért megmártózhatunk

A celldömölki fürdő 2005-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, tehát viszonylag fiatal létesítményről van szó. A termálvizük 2007-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést, a Vulkánfürdő pedig 2008-ban szerezte meg hivatalosan is a gyógyfürdő címet – számolt be róla a Termálonline.

Elképesztő akciót hirdetett meg a celldömölki fürdő: akár 500 forintért megmártózhat Fotó: Unger Tamás

A hét bizonyos napjain verhetetlen árakat kínál a celldömölki fürdő

Nyolc medencében érezhetik a látogatók a víz megújító, gyógyító hatását. A teljesen fedett medencék között található egy 25 méteres, hatsávos úszómedence (24-26 °C ) és egy tanmedence (29-30 °C ) is. Ezek mellett a fürdő zárt udvarán lévő gyógyvizes gyógymedence, (33-35 °C) is egész évben látogatható. A 80 m2 fedett és 80 m2 nyitott részből álló gyógyvíztartalmú termálvizes medence (32-34 °C) belső része egész évben, külső része szezonálisan látogatható. A szabadban gyerek csúszdamedence, kisgyermek-pancsoló és egy 560 m2 vízfelületű élménymedence buzgárokkal, szökőkutakkal, örvénnyel és hidromasszázs elemekkel várja a vendégeket szezonális nyitva tartással.

A magas nátrium-hidrogén-karbonát tartalmú gyógyvíz legjobb hatását a mozgásszervi panaszok gyógyításában fejti ki

– írják a Vulkánfürdő weboldalán.

A dunántúli gyógyfürdő alapesetben is megfizethető jegyárakat biztosít, de a hét két napján még ebből is extra kedvezményt biztosítanak. Szerdán és pénteken a felnőtt napijegy ára 1900 forint, a nyugdíjas belépő 1300 forintba kerül, míg a gyermekek és a diákok mindössze 500 forintért látogathatják a fürdőt. Emellett a celldömölki lakosoknak egy további kedvezményt is bevezettek január elején: számukra 16 óra után a felnőtt és nyugdíjas belépő egyaránt csupán 1000 forintba kerül.

A celldömölki fürdő tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, amit a vasútállomásról óránként induló helyi járatos buszok biztosítanak.